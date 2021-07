Dietmar Hamann pense que le Bayern Munich entre dans une phase difficile

Il va sans dire qu’il s’agit d’une période de transition pour le Bayern Munich. Alors qu’ils ont remporté leur neuvième titre consécutif en Bundesliga la saison dernière, il y a beaucoup de changements en cours qui pourraient vraiment faire de la saison à venir sous Julian Nagelsmann une période vraiment difficile. Il y a eu des changements de direction, des changements de front office, et le Bayern a également dit au revoir aux vétérans David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez. Tout cela, associé aux pertes financières dues à la pandémie de coronavirus, est une source de préoccupation pour le Bayern du point de vue de Dietmar Hamann, comme il l’a écrit dans sa chronique dans la dernière édition de kicker (via Az).

“Étant donné que la pandémie a également changé négativement la situation au FCB, le moment n’aurait pas pu être moins favorable pour que les nouveaux principaux responsables succèdent au grand et réussi prédécesseur”, a écrit Hamann. Le timing, sans la pandémie, aurait été tout à fait correct, mais Hamann craint que les changements de front office arrivent à la fin d’une période incroyablement compliquée à plusieurs niveaux, mais principalement financière.

Ce n’est pas comme si l’avenir du club était laissé entre des mains instables, mais Oliver Kahn, Herbert Hainer, Hasan Salihamidzic et compagnie auront certainement des montagnes à gravir, dont l’une sera les négociations contractuelles cet été. À savoir, le front office du Bayern doit encore régler de nouveaux contrats pour Leon Goretzka, Joshua Kimmich et Niklas Sule.

Photo de Matthias Balk/alliance photo via .

D’un point de vue défensif, le Bayern a perdu Alaba et Boateng et en retour, ils ont signé Dayot Upamecano et Omar Richards. Il y aura un élément supplémentaire de continuité étant donné la relation que Nagelsmann entretient déjà avec Upamecano depuis leur collaboration au RB Leipzig, mais Hamann pense toujours qu’une telle transition en défense rendrait très difficile le maintien de la domination nationale du Bayern. Il a déclaré que ce serait « dans des conditions de plus en plus difficiles, un énorme succès si le Bayern devait rester compétitif sur le plan international et continuer à dominer au niveau national ».

« Il y a des mois et des années intéressants avant les champions du record. Le plus grand défi pour lui [Nagelsmann] suivra un entraîneur qui était très populaire », a poursuivi Hamann. Intervenir si tôt après la course historique des triples et des sextuples de Hansi Flick va rendre les critiques de Nagelsmann encore plus hyper-conscients. Il ne faudra pas beaucoup d’erreurs pour que la presse se penche vraiment sur son cas, d’autant plus qu’il est ce que Hamann a qualifié de l’un des «trois ou quatre entraîneurs les plus recherchés en Europe».