Dieu est-il un analyste technique ?

La question est de savoir si la RBI sera en mesure de contenir le marché ou s’il y aura une augmentation de la nervosité, entraînant une plus grande volatilité de la roupie.

Il y a des décennies, lorsque je suis allé à Houston en tant qu’étudiant diplômé, j’ai été salué comme le «chef spirituel de millions de personnes» chaque fois que j’allais à Prufrocks, mon bar préféré à l’époque. Il y a un peu plus d’un mois, j’ai fait appel à cette autorité pour expliquer la façon dont les personnes de différentes convictions spirituelles prévoyaient les marchés (bit.ly/2Uy1mIx). Il s’est avéré, du moins jusqu’à maintenant, que l’analyste technique [spiritually agnostic] avait au moins une prévision à moitié correcte.

La mise à jour de cette « recherche » suggère que si l’USD-INR tombait sensiblement en dessous de la ligne de cou indiquée dans le graphique ci-joint, cela compléterait encore une autre tête et épaules avec un objectif de [75.00 + (75.00 – 72.36)], ou 77,64

Bien sûr, il y a eu d’énormes afflux sur les marchés boursiers au cours de la semaine dernière et la RBI a eu les mains pleines pour essayer d’empêcher la roupie de se renforcer ; ainsi, cette « pensée d’en haut » est contre-intuitive, en particulier avec de nombreuses grandes introductions en bourse et des investissements directs dans le pipeline.

Mais restons avec cette possibilité et énumérons les facteurs qui pourraient favoriser un passage à une roupie plus faible. Le premier est le fait que la roupie est « forte » depuis si longtemps – elle a passé 317 jours sans atteindre un nouveau plus bas historique ; la période moyenne entre les creux historiques depuis 2005 était de 392 jours; donc, juste à partir des moyennes, au cours des six prochains mois, nous pourrions voir une baisse. Ensuite, s’agissant des fondamentaux (au centre des athées), il devient de plus en plus évident que la Fed américaine, malgré la rhétorique du président Powell, s’apprête à dénouer ses achats d’actifs face à l’inflation. En partant de l’attente, il y a à peine six mois, que la première hausse des taux aurait lieu fin 2023 ou début 2024, le marché se prépare pour la première hausse à la fin de cette année ou au début de 2022 au plus tard. Comme le changement climatique, l’inflation, lorsqu’elle démarre, se déplace plus rapidement que la plupart des gens ne s’y attendent et croire, comme le fait apparemment Powell, qu’il pourra retirer le bol de punch au bon moment, entraîne généralement beaucoup de punch renversé.

Maintenant, il existe des arguments selon lesquels la forte hausse actuelle des prix est largement motivée par des contraintes d’approvisionnement et est donc susceptible d’être temporaire à mesure que ces contraintes s’atténuent. D’autre part, la troisième vague menaçante dans la majeure partie du monde pourrait faire dérailler ce lissage des processus commerciaux. Dans tous les cas, le temporaire peut durer longtemps.

Encore une fois, et c’est important, la Chine, qui a exporté la déflation dans le monde pendant plus d’une décennie, n’est plus l’économie bon marché, bon marché et bon marché qu’elle était. Certes, il semble ralentir en ce moment, ce qui pourrait réduire la demande de matières premières, comme le cuivre et le pétrole. Mais, comme pour l’innovation américaine, il est imprudent d’amortir la croissance chinoise, et le changement structurel d’exportateur de déflation à participant à l’inflation mondiale est bien engagé.

Et, bien sûr, l’autre éléphant de la planète est le flot d’argent qui anime toujours les marchés financiers. De plus, même lorsque les banques centrales commenceront à réduire leurs achats d’obligations, il est certain que les gouvernements n’abandonneront pas leur munificence budgétaire, ce qui n’est pas seulement un impératif politique mais également essentiel pour soutenir et maintenir les systèmes de santé, les infrastructures et l’énergie verte. .

Il est intéressant de noter que les bons du Trésor américain envoient des signaux contradictoires, les rendements baissant au même rythme que les chiffres de l’inflation. Alors que certains analystes pensent que cela indique que le marché pense que la Fed a les choses sous contrôle, et un article intéressant que j’ai lu (bit.ly/3eETkVk) suggère le contraire – que les taux d’intérêt resteront bas même si l’inflation reste élevée.

C’est certainement vrai en Inde où les prix, notamment alimentaires, commencent à prendre des allures politiques. Et, avec plusieurs élections d’État à venir, même le gouvernement autrement indifférent n’aura d’autre choix que d’injecter plus d’argent plus près du niveau du sol. La question est de savoir si la RBI sera en mesure de contenir le marché ou s’il y aura une augmentation de la nervosité, entraînant une plus grande volatilité de la roupie.

Les fondamentaux, comme toujours, n’offrent que plus d’incertitude. Que la roupie franchisse l’objectif de la vignette technique ci-dessus et plonge vers 80 (comme le prévoit si avidement depuis plusieurs années un de mes chers amis), ou si elle restera bien enchère auprès des investisseurs, de fortes exportations et du besoin de contrôle de la RBI l’inflation à l’appui, c’est à deviner. Le seigneur travaille de manière étrange.

L’auteur est PDG de Mecklai Financial

www.mecklai.com

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.