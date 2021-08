“Dieu m’a donné cette maladie pour me rappeler que je ne suis pas le numéro 1, il est le numéro 1” – Muhammad Ali

Parfois, Dieu n’a rien à voir avec nos circonstances parce que plusieurs fois ce que nous traversons sont les conséquences de nos actions. Dans le cas de la maladie d’Ali, il a prolongé sa carrière plus longtemps qu’il n’aurait dû et a reçu des coups qui ont fait exploser son état. Son médecin personnel a dit à Henry Cooper (l’ami d’Ali) que recevoir autant de coups dans la nuque détruisait le processus cérébral de donner des ordres au corps.

S’il avait pris sa retraite après avoir battu George Foreman, il aurait mis fin à une grande carrière en beauté en réalisant un exploit historique qui perdure à jamais dans l’histoire du sport, mais en recevant les coups puissants d’Earnie Shavers, Ron Lyle et les coups au mains de Larry Holmes est sans aucun doute quelque chose d’inutile et de dangereux.

Il y a des choses que Dieu permet dans un certain but, mais il y en a d’autres qui sont la responsabilité de l’individu, parce que la vie est aussi cause et effet, mais il est sage de reconnaître la grandeur de Dieu même dans des cas comme celui-ci.