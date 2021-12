Le propriétaire de la discothèque du Yorkshire, Mike Thompson, a parlé à GB News des célébrations du Nouvel An et était ravi de pouvoir rester ouvert contrairement aux lieux en Écosse et au Pays de Galles. M. Thompson a crié « Dieu merci pour Boris » en expliquant que la pandémie devait prendre en compte le bien-être mental et financier des personnes qui dépendent des vacances pour leurs entreprises. Le patron de l’hôtellerie a poursuivi en attaquant les gouvernements décentralisés, arguant qu’ils « faisaient la démonstration » de leurs restrictions pour essayer d’avoir l’air compétent.

S’exprimant sur GB News, M. Thompson a expliqué l’importance du Nouvel An et comment cela aiderait son entreprise à survivre dans les mois à venir.

Il a dit: « [It’s] tout ne l’est pas, alors vous savez que c’est là que la plupart de nos recettes nous parviennent jusqu’en janvier, février, mars jusqu’à ce qu’il se rallume.

« Alors oui, rester ouvert, c’est juste, Dieu merci pour Boris, Dieu merci, je ne suis pas au Pays de Galles et Dieu merci, je ne suis pas en Écosse parce que ces gens font juste beaucoup de showboating.

« Mais ce n’est pas pour le bien de … c’est plus que le virus, il y a le bien-être mental des gens et je sais que si je ne travaille pas et n’occupe pas mon cerveau, ce n’est tout simplement pas la même chose.

« Je n’aurais jamais pensé que quelqu’un comme moi puisse tomber, mais je le fais, je descends bien. »

M. Thompson a expliqué sa situation financière et a déclaré qu’il avait été contraint de vendre sa voiture et d’autres articles pour maintenir son entreprise à flot.

Il a ajouté que la majeure partie de sa vie était liée à son club et a déclaré que s’il le perdait, il n’aurait plus rien.

Il a plaisanté : « C’est un privilège de pouvoir faire ce que je fais et je le fais depuis que j’ai 16 ans.

« C’est juste un privilège absolu, eh bien, je ne suis bon à rien d’autre.

« Je ne peux pas mettre un clou dans les murs, mais je peux te faire passer un bon moment. Alors oui, c’est mon truc. »

Les restrictions du Nouvel An ont amené certains fêtards à traverser la frontière vers l’Angleterre afin qu’ils puissent célébrer sans freins.

Le propriétaire du pub, Mark Jones, possède un pub à Chirk, au Pays de Galles, à moins d’un mile de la frontière anglaise.

Il a déclaré à Sky News qu’il connaissait plusieurs personnes qui avaient réservé des minibus pour traverser la frontière et faire la fête dans une ville anglaise voisine.

Il a ajouté: « Cela a été un Noël très calme, pour être honnête, je suis ici depuis 20 ans et je n’en ai jamais vécu un aussi calme que celui-ci. »

Margaret Straughan possède un pub à Berwick-upon-Tweed et a déclaré que sa nuit serait considérablement plus chargée que celle de M. Jones.

Berwick-upon-Tweed est également à moins d’un mile de la frontière écossaise, mais Mme Straughan s’attendait à ce que les Écossais traversent la frontière pour visiter son pub.

Elle a déclaré à Sky News : « J’espère que les gens prendront soin d’eux et respecteront ce que nous avons décidé de faire.

« Prenez simplement la responsabilité de vous-mêmes, ce sera très chargé ici parce que les deux derniers jours, nous avons été inondés de gens à manger et à boire. »