Le sénateur Ben Sasse (R., Neb.) A passé plus d’une heure au Sénat mercredi soir à lire mot pour mot un discours de 2005 de Joe Biden décriant le «terrible message» de changer l’obstruction systématique.

Sasse, parlant pendant plus d’une heure, a lu le discours de 5000 mots de Biden – que le sénateur du Delaware de l’époque appelait à l’époque «l’un des discours les plus importants à des fins historiques que j’aurai prononcés en 32 ans depuis que j’ai été au Sénat.

Biden a fait valoir avec véhémence que mettre fin à l’obstruction systématique «éviscérerait le Sénat et le transformerait en Chambre des représentants».

«Ce n’est pas seulement une mauvaise idée, cela bouleverse la conception constitutionnelle et cela ne rend pas service au pays», lit-on dans le discours. «Le Sénat ne serait plus ce« genre différent d’organe législatif »que les fondateurs voulaient. Le Sénat ne serait plus la «soucoupe» pour calmer les passions de la majorité immédiate.

Alors que Biden a déclaré que « je suis personnellement convaincu que le Sénat devrait être plus judicieux dans l’utilisation de l’obstruction systématique », il a ajouté qu ‘ »il ne devrait pas être surprenant que dans les périodes où l’électorat est divisé de manière très égale, comme c’est le cas maintenant. , l’obstruction systématique des candidatures a été largement utilisée. Biden a continué en citant de nombreux exemples historiques pour illustrer ce point.

Il a ajouté que «le Sénat ne devrait pas agir imprudemment en modifiant ses règles pour satisfaire une majorité volontaire agissant dans le feu de l’action».

«Les partisans de l ‘« option nucléaire »soutiennent que leur proposition n’est que la dernière itération d’une tendance croissante à la majoritarisme au Sénat. Dieu nous sauve de ce destin, s’il est vrai », a-t-il déclaré. «. . . En termes simples, «l’option nucléaire» modifie les règles à mi-chemin. Une fois que le Sénat a commencé à modifier les règles en dehors de ses propres règles, ce que fait l’option nucléaire, rien n’empêche une majorité temporaire de le faire chaque fois qu’une règle particulière constituerait un obstacle.

«L’adoption de« l’option nucléaire »changerait cette compréhension fondamentale et cette pratique ininterrompue de ce qu’est le Sénat», a poursuivi Biden. «Les sénateurs commenceraient à penser à changer d’autres règles quand elles devenaient« gênantes ». Au lieu des deux tiers du vote pour changer une règle, vous auriez maintenant un précédent selon lequel il ne faut qu’une simple majorité. Modifier les règles du Sénat pour aider dans un combat politique ou dans un autre pourrait devenir une procédure opérationnelle standard, ce qui, à mon avis, serait désastreux.

Le discours de Biden a été prononcé alors que le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Bill Frist (R., Tenn.), Avait averti qu’il pourrait utiliser «l’option nucléaire» pour faire passer les candidats judiciaires du président George W. Bush malgré les obstructionnistes dirigés par les démocrates. Les républicains détenaient une majorité de 55-45 au Sénat à l’époque, et les démocrates ont menacé de mettre un terme aux affaires du Sénat si Frist mettait sa menace à exécution. Finalement, un groupe de 14 sénateurs – sept démocrates et sept républicains – a accepté un accord permettant à trois candidats à la cour d’appel d’aller de l’avant et de mettre fin à la crise.

Sous la direction de Harry Reid, les démocrates ont par la suite exécuté «l’option nucléaire» sur l’obstruction judiciaire en 2013. Biden, alors vice-président, a déclaré qu’il soutenait cette décision.

Après que sa Maison Blanche a réitéré plus tôt ce mois-ci que Biden préférait «ne pas apporter de changements» à l’obstruction systématique, le président s’est montré ouvert à la réforme de l’obstruction systématique dans une interview avec ABC News, affirmant: «cela arrive au point où, vous savez, la démocratie est en train de une période difficile à fonctionner.

