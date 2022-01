Dieu vient-il de jeter une clé dans les plans criards des démocrates pour le 6 janvier ? – RedState

OK, avant de paniquer, je ne suggère pas que Dieu soit réellement intervenu ici pour contrarier les démocrates. Je veux dire, peut-être qu’il l’a fait, mais je ne le dis pas. Au contraire, je dis juste qu’en tant que chrétien qui croit que Dieu a mis le système météo en mouvement, il est en quelque sorte indirectement responsable de cela.

Si vous n’avez pas vérifié la météo récemment à Washington DC, la capitale nationale reçoit actuellement une bonne dose de neige. Certains endroits ont déjà atteint 6 pouces, et il y en a d’autres à mesure que la journée s’éternise. Pourquoi est-ce pertinent ? Parce que si vous avez déjà vécu là-bas (je l’ai fait pendant environ trois ans, y compris pendant le snowmageddon de 2016), vous savez que la moindre neige ferme cette ville pendant des jours.

Voici à quoi cela ressemblait ce matin.

Si vous regardez assez fort, vous pourriez apercevoir la Maison Blanche de l’autre côté de Lafayette Square à travers la neige abondante à DC pic.twitter.com/vvo1UbfsT2 – Mike Memoli (@mikememoli) 3 janvier 2022

C’est bien plus qu’un simple saupoudrage, et ce n’est pas seulement la chute de neige initiale qui cause des problèmes. Avec le début des années 40 demain, le gel à nouveau pendant la nuit, puis le temps couvert mercredi avec plus de neige et des températures glaciales jeudi, cela signifie que les routes vont être un gâchis glacial. Il est très probable que le gouvernement fédéral fermera ses portes pour le reste de la semaine.

Alors pourquoi est-ce que je me soucie autant de la météo à Washington ? Car cette chute de neige pourrait jeter un coup dur dans le plan démocrate de « commémorer » le 6 janvier au Capitole. Comme RedState l’a signalé, plusieurs événements sont prévus avec l’hébergement de CNN. Il s’agit notamment d’un discours du président des États-Unis.

Tout cela arrivera-t-il si personne ne peut conduire pour se rendre au Capitole ? Sans aucun doute, CNN fera une couverture en studio malgré tout, mais certains des politiciens qui devaient parler pourraient être bloqués en faisant des hits Zoom au lieu d’obtenir leur visuel sur les marches du Capitole. De plus, ce ne sera pas vraiment une commémoration si personne d’autre ne peut même se présenter à l’événement en direct. Enfin, si la prochaine chute de neige arrive jeudi même quelques heures plus tôt que prévu (actuellement prévu pour l’après-midi), cela pourrait encore plus perturber les choses.

Je sais que d’autres pensent que le 6 janvier était comme le 11 septembre sous stéroïdes, mais je trouve tout cela incroyablement drôle. La première chute de neige majeure de l’année se trouve justement à causer des maux de tête majeurs aux démocrates alors qu’ils espèrent faire du foin politique? Vous aimez le voir.