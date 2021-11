Christian Horner a déclaré qu’il voyait des « différences significatives » entre les ailes arrière de Mercedes et de Red Bull, Mercedes s’améliorant en ligne droite ces derniers temps.

Horner ne se demanderait pas si Max Verstappen a trouvé quelque chose d’important lorsqu’il a touché l’aile de la voiture de Lewis Hamilton après les qualifications, pour lesquelles il a reçu une amende de 50 000 €, mais il pense toujours qu’il y a quelque chose de différent à l’arrière des voitures de leur rival.

Il y a eu un débat important autour de la légalité des ailes de Mercedes au Brésil – avec des rumeurs d’une manifestation Red Bull à venir – mais Toto Wolff insiste sur le fait que l’aileron arrière de l’équipe est « entièrement légal ».

Cependant, étant donné la différence de vitesse maximale entre les deux équipes, le directeur de l’équipe Red Bull veut comprendre pourquoi.

« Nous ne protesterons pas lors de cette course. Il est important de comprendre d’où vient la vitesse », a déclaré Horner à Sky F1 après la course.

« De toute évidence, ils ont eu le nouveau moteur ici, ils utilisent les niveaux d’appui aérodynamiques de Monaco et quand il a dépassé Max, il était près de 30 km/h plus rapide sur ce tour.

« C’est juste quelque chose que nous devons comprendre. C’est à la FIA de surveiller le sport et de le gouverner, nous avons donc confiance en elle, en ses tests et en son enquête. »

Toto Wolff se dit prêt à toute protestation de Red Bull, insistant sur le fait que la Mercedes W12 est « tout à fait légale ». Red Bull, cependant, ne devrait pas déposer de protestation après la course.

Concernant l’inspection par Verstappen de la voiture de Hamilton, Horner a déclaré qu’il serait « inapproprié » de révéler ce que le Néerlandais a trouvé lorsqu’il a touché la Mercedes vendredi – mais a déclaré que les équipes utilisaient des conceptions différentes.

« Il se sentait à environ 50 000 $ », a plaisanté le patron de l’équipe Red Bull. « Il serait inapproprié de ma part de commenter, mais il y a une différence assez importante. »

Le double podium de Mercedes à Interlagos a de nouveau creusé l’écart avec Red Bull dans le championnat des constructeurs, et les rivaux de Horner semblent avoir rattrapé le déficit qu’ils avaient rencontré lors de la course précédente au Mexique.

Compte tenu de l’inconnu de se diriger vers deux nouvelles pistes du calendrier de Formule 1 et d’un tracé d’Abou Dhabi reprofilé, Horner pense que les performances relatives des deux voitures de tête sont inconnues en l’état, mais son équipe continuera la bataille jusqu’au bout. dernier tour de la saison.

« Cela dépend vraiment du type de circuit car nous avons vu aujourd’hui que cette voiture était incontrôlable », a-t-il déclaré à propos des performances des voitures Red Bull et Mercedes pour le reste de la saison.

« Je pensais que Max, comme je l’ai dit, avait fait un sacré boulot 75% de la course pour avoir Lewis, avec la vitesse qu’il avait, derrière.

« Nous allons nous battre ; nous allons lui donner tout ce que nous avons. Nous avons travaillé si dur pour arriver à ce poste.

« Mercedes n’a jamais été dans cette position. Ils ont gagné et dominé – tout est déjà fait.

« Nous les poussons donc aussi fort que possible, et nous les pousserons aussi fort que possible jusqu’au drapeau à damier à Abu Dhabi. »