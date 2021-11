Différences de WhatsApp Web et Desktop Sachez-les!

WhatsApp Web et Desktop : Connaître toutes leurs différences | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous faire connaître toutes les différences du version WhatsApp Web et la version Bureau et c’est que beaucoup pensent qu’il en est de même, cependant, il semble que nous ayons tort.

L’application de Service de messagerie instantanée avec plus de 4 milliards d’utilisateurs dans le monde, WhatsApp, a les versions Web et Desktop et nous expliquerons ensuite quelles sont les différences de chacune.

WhatsApp est une plate-forme de messagerie instantanée qui a actuellement deux versions, qui sont : Web et Desktop (bureau), la première que vous pouvez utiliser depuis Google Chrome ou tout autre navigateur, tandis que la seconde, c’est un programme que vous installez sur un PC ou ordinateur portable.

Comme vous vous en souvenez peut-être, WhatsApp Web est arrivé en 2015, des années plus tard, la société a créé la version Desktop.

Ainsi, si l’utilisateur utilisait un ordinateur ou un ordinateur portable et recevait un message via cette application, il n’avait plus besoin de manipuler le mobile, puisqu’il pouvait répondre aux chats depuis son navigateur préféré ou via le programme qu’il avait installé.

DIFFÉRENCES ENTRE WHATSAPP WEB ET BUREAU

Il convient de noter que pour accéder à WhatsApp Web, vous devez dans la barre d’adresse Google le suivant https://web.whatsapp.com/. Scannez ensuite le code QR et le tour est joué, vous serez déjà entré.

Pour accéder à WhatsApp Desktop, vous devez d’abord télécharger le programme via le lien suivant https://www.whatsapp.com/download. Ensuite, choisissez si votre PC ou ordinateur portable est un Windows x64, Windows x86 ou Mac OS X. Le fichier pèse 130 Mo et de la même manière vous devrez scanner un QR code.

APPARENCE ET FONCTIONNALITÉ

Il est important de noter qu’en termes d’esthétique ou d’apparence, ils sont pratiquement les mêmes, la seule chose qui change est que dans la version Desktop, la fonction New Chat est représentée par le signe plus (+), tandis que WhatsApp Web a l’icône d’une conversation. pour cet outil.

En termes de fonctionnalités, les deux ont des raccourcis clavier qui vous font gagner beaucoup de temps, cependant, dans WhatsApp Desktop, il est plus complet, car il vous permettra en outre de modifier l’état de lecture des messages, de passer d’une conversation à l’autre, de les faire taire, d’augmenter ou ralentir la messagerie vocale et archiver un chat.

Les deux indiquent le nombre de messages non lus, l’un dans la barre des tâches (Bureau) et l’autre sous forme d’onglet dans le navigateur (Web).

WhatsApp Web vous permet de l’ouvrir sur des tablettes, des mobiles, des ordinateurs ou des ordinateurs portables, tandis que la version Desktop uniquement sur des PC ou des ordinateurs portables.

Un autre point en faveur de WhatsApp Desktop est que la société a travaillé sur une mise à jour afin qu’elle puisse « Configurer la confidentialité » via cette version, ce qui n’est possible que sur les téléphones mobiles, bien qu’il soit probable que l’outil atteindra également WhatsApp Web. , car cela est fait comme une avance pour lancer officiellement le mode Multi-Device.

Le programme de bureau peut être plus complet, cependant, ce n’est pas mieux, car si vous souhaitez utiliser WhatsApp sur un autre ordinateur que le vôtre, il est probable qu’il ne soit pas installé ou que l’équipement ne soit pas compatible en raison de son âge , forçant vous d’utiliser WhatsApp Web, par conséquent, le meilleur est celui qui convient à vos besoins.