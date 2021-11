Différences entre anime et live-action – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le 19 novembre dernier, une nouvelle version de la série légendaire créée par Shinichirō Watanabe et le collectif artistique Hajime Yatate (de Sunrise Inc.) est arrivée en streaming. Mais est-ce un décalque de l’original ? La bonne nouvelle est que ce n’est pas le cas et, bien que le projet s’appuie sur plusieurs touches visuelles et narratives de son prédécesseur, il parvient à s’imposer comme une livraison avec sa propre identité, même si cela dépend beaucoup des hommages.

Voici une liste des écarts les plus importants entre la production de 1998 et son homologue de 2021.

* Remarque : cet article contient des SPOILERS pour les deux versions.

Le passé de Spike: Vicious, Julia et le Syndicat

Il n’y a aucune subtilité dans cette adaptation – pas le temps de développer de grandes arches. Dès le premier épisode, nous connaissons Vicious et Julia, qui dans l’anime apparaissent, en grande partie, lors de scènes de flashback. Ces deux personnages sont cruciaux pour le développement de Spike Spiegel, car les vicissitudes qu’ils traversent au sein du Syndicat motivent le cow-boy en place à abandonner sa vie criminelle.

La version du « N » rouge ne lésine pas sur les ressources en nous faisant voir que Vicious ne se reposera pas tant qu’il ne prendra pas le contrôle de ce que The Elders – les dirigeants de l’Union – lui ont refusé. Cet homologue en chair et en os a une personnalité beaucoup plus viscérale et violente – un aspect qui est évident dans ses attitudes envers Julia – mais aussi dans la manière impitoyable dont il assassine des membres de l’organisation, dont le leader Mao (Rachel House) et, étonnamment, son père, Caliban lui-même (John Noble).

De plus, Julia joue un rôle bien plus important dans la vie des frères de mille batailles transformés en ennemis mortels. Elle a rencontré Spike sous le nom de « Fearless » – le nom de code qu’il a utilisé comme tueur à gages – alors qu’il travaillait comme chanteur au bar d’Ana; une différence cruciale par rapport à sa version animée. Tous deux ont une liaison dans le dos de Vicious, mais leurs plans pour fuir ensemble sont découverts. Avec Spike abattu et laissé pour mort par le Syndicat, Julia n’aurait d’autre choix que de retourner auprès de Vicious et de l’épouser.

La manière la plus surprenante dont l’action réelle s’écarte de l’anime est que, petit à petit, Julia planifie secrètement un coup d’État pour contrôler les activités du Syndicat. Ainsi, dans le dixième épisode – une quasi-recréation de la session 5 de l’anime, Ballad of the Fallen Angels – elle enferme Vicious pour le torturer quotidiennement pour se venger de son comportement avec elle. En plus de cela, c’est Julia qui tire et blesse grièvement Spike dans la cathédrale… quelles seront les répercussions de ces actions ?

saint valentin faye

Faye apparaît pour la première fois dans le troisième épisode de l’anime, lorsque Spike et Jet la trouvent dans un casino où elle est captive en train de faire un travail secret sous le nom de « Poker Alice ». Il est également révélé qu’une récompense est offerte à celui qui la trouve, car elle est une fugitive. Après sa rencontre avec l’équipage du Bebop, la femme – qui souffre d’amnésie après avoir passé plusieurs années dans un état cryogénique – rejoint l’équipe. Tout au long de la série, nous verrons comment il lutte pour se souvenir de son passé.

Dans la nouvelle adaptation, Valentine est un chasseur de primes qui entre dans la vie de l’équipage de Bebop dès le tout premier épisode et, par coïncidence, cherche également Asimov et Katherina, mais dans le but d’attraper cette dernière. Quelques épisodes se passeront sans que nous la voyions, mais elle réapparaît ensuite lorsque Maria Murdock et ses hommes de main attaquent. Finalement, il rejoint Spike, Jet et Ein. Un aspect que le passage à l’action réelle accentue plus que son prédécesseur est la sexualité du protagoniste. Ici, Faye est ouvertement lesbienne, alors que cela n’est pas abordé dans l’animation. Il est à noter que le mystère de son passé après la cryogénie est toujours présent.

À tel point que, dans la nouvelle série, Whitney (Christine Dunford) apparaît en prétendant être la mère de Valentine. Ceci est contraire à ce qui se passe dans la version primitive, où il est dépeint comme un homme qui prétend être l’avocat de Faye lorsqu’elle se réveille du cryosommeil. Dans les événements de l’anime, il invente la farce d’être son défenseur légal pour la dépouiller de ses biens ; dans la réimagination, la femme a en sa possession le kit d’identité qui contient des indices permettant à Faye de découvrir qui elle était.

Noir de jais

Une autre différence dans Cowboy Bebop est la vie de Jet, le capitaine du navire titulaire. Son histoire en tant qu’ancien flic reste, mais comme si cela ne suffisait pas, il est révélé qu’il a déjà fondé une famille et a une jeune fille, Kimmie (Molly Moriarty). Elle est sa motivation pour aller après de nombreuses récompenses, car il veut renouer avec elle.

En plus de cela, sa rencontre avec un collègue corrompu lui a non seulement laissé un bras mécanique, mais l’a injustement conduit à marcher en prison.

L’arrivée d’Ein

L’adorable corgi que Spike et Jet adoptent dans le deuxième épisode de l’anime, apparaît jusqu’à la troisième session de la nouvelle itération. Comme dans le projet original, l’ami à fourrure rejoint le gang après s’être échappé d’Abdul Hakim (Cali Nelle). Cependant, contrairement à ce qui se passe dans l’animation, le voyou a volé des chiens à des millionnaires avec l’intention de les tuer.

Lorsque Hakim est éliminé, le filet a naturellement une meilleure vie. Jet prévoyait de l’offrir en cadeau à sa fille le jour de son anniversaire, en remplacement d’une poupée qu’il avait promise mais qu’il n’a pas pu trouver. Cependant, lorsque l’ex-femme de Black rejette le petit, il fait partie de la famille dysfonctionnelle du navire.

Ana, Gren et un club underground

Le showrunner André Namec et son équipe de scénaristes ont décidé de donner un rôle plus important dans cette adaptation à Ana (Tamara Tunie). Le confident et mentor de Spike et Julia sur Mars a troqué sa petite épicerie d’anime contre un club de jazz underground en direct. Un espace qui, comme mentionné précédemment, joue un rôle fondamental dans le développement de l’intrigue.

Mais comment Ana s’est-elle impliquée dans cette intrigue secondaire ? Facile. Les membres du Syndicat fréquentaient beaucoup leurs locaux, c’est donc la scène où est né le triangle entre Vicious, Julia et Spike. En fait, Ana est la première personne de son passé à laquelle Spike se tourne après être à nouveau entré dans la ligne de mire du Syndicat. Lorsqu’elle découvre que « Intrépido » est toujours en vie, il lui faut peu de temps pour que le secret atteigne la bien-aimée du protagoniste.

Un personnage supplémentaire qui subit un changement radical pour s’adapter à cette idée originale est Gren. Dans l’anime, Gren était un soldat qui a déjà combattu aux côtés de Vicious dans la guerre contre Titan et a été emprisonné pour espionnage. En prison, il a été soumis à une série d’expériences de drogue, ce qui a fait changer ses niveaux d’hormones, provoquant la croissance des seins. Peu de temps après, il s’évade de prison et devient saxophoniste au bar Blue Crow. Enfin, Gren rencontre à nouveau Vicious et décide de l’affronter pour l’avoir piégé.

Pour l’action en direct, Mason Alexander Park joue le personnage de genre non binaire. Maintenant, Gren est le bras droit d’Ana au club et, oui, il a croisé Vicious, bien qu’ils ne soient pas si proches. Son histoire d’origine a été supprimée et il ne partage pas les mêmes caractéristiques physiques que son homologue animé.

Gros bonnet

Le couple de présentateurs (Ira Munn et Lucy Currey) et l’émission télévisée qu’ils dirigent ont un rôle plutôt secondaire dans l’adaptation de chair et de sang. Alors que dans l’anime, ils se lancent dans de nombreuses sessions pour annoncer les nouvelles récompenses offertes pour attraper des criminels émergents, dans la série d’action en direct, ils n’apparaissent que dans quelques épisodes, donnant des informations sur de bonnes options de chasse.

Il reste à prévoir que dans une deuxième saison potentielle, ils auront plus d’importance. Espérons que ce qui dans l’anime ne se produise pas et qu’ils annulent leur espace.

Ed radical

L’arrivée du personnage, qui est un hacker hautement qualifié, est l’une des principales différences dans Cowboy Bebop. Dans l’anime, Edward rejoint l’équipe dans l’épisode 9, et comme il lui restait 18 sessions dans le format original pour s’adapter à la dynamique, il est devenu un personnage très apprécié par des millions de fans.

Cette réimagination présente Ed (Eden Perkins, dans ses débuts à l’écran) en tant que caméo dans la scène finale du 10e et dernier épisode. D’une manière légère et insouciante – tout comme son homologue japonais – il s’approche d’un Spike totalement abandonné après la confrontation finale. Comme s’il ne remarquait pas que Spiegel a récemment dépassé celui de Cain, il l’informe qu’il y a une mission qu’ils doivent accomplir : il y a une récompense pour celui qui capture Vincent Volaju.

Auparavant, le nom d’Ed avait été mentionné par Jet lors du septième épisode du live-action, dans le cadre d’un indice qui, finalement, mène au docteur Londes (qui est présenté comme une intelligence artificielle dérangée).

Source : CinéPremière