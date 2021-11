Différences entre Bitcoin et Altcoins : quelle est la meilleure option pour investir ? | La technologie

Le marché des crypto-monnaies est dominé par Bitcoin, mais il existe d’autres devises alternatives qui sont en concurrence. Ce sont les soi-disant altcoins et nous allons voir les différences qui peuvent exister entre ceux-ci et Bitcoin.

À l’heure actuelle, le monde des crypto-monnaies est très vaste. Depuis que Bitcoin a décollé et a commencé à avoir des valeurs aussi élevées, les monnaies numériques ont commencé à apparaître partout. Ces crypto-monnaies non Bitcoin sont connues sous le nom d’Altcoins et certaines d’entre elles peuvent être très rentables.

De nombreux Altcoins ont vu leur valeur augmenter de manière démesurée. Ethereum, le principal concurrent du Bitcoin, a augmenté de près de 500 % à ce jour. Il y en a d’autres, comme Shiba Inu, qui ont gagné 380 000 % en un an, même s’ils vacillent aussi plus facilement.

Bien que ces croissances puissent attirer les investisseurs, il y a des risques à investir dans ces altcoins. Nous allons expliquer en quoi consistent ces Altcoins, leurs différences avec Bitcoin et la sécurité qui existe lors de l’investissement en eux.

Que sont les Altcoins ?

Les altcoins sont des crypto-monnaies alternatives au Bitcoin. Gardez à l’esprit que les Altcoins utilisent Bitcoin comme référence. Comme c’était le premier, il a dominé le marché et représente la majorité de la capitalisation de toutes les crypto-monnaies.

Altcoins et Bitcoin utilisent tous deux la technologie blockchain et ces actifs numériques peuvent varier dans leur objectif, leurs caractéristiques et leur fonctionnement. Il existe de nombreuses monnaies numériques alternatives, mais les plus populaires sont :

Ethereum. Ondulation (XRP). Litecoin (LTC). Cardano (ADA). Solana (SOL). Dogecoin (DOGE). Shiba Inu.

Ces pièces fonctionnent de la même manière que Bitcoin, mais ses créateurs ont ajouté des fonctionnalités qu’ils pensaient absentes de la crypto-monnaie d’origine.

Ethereum permet aux utilisateurs de s’envoyer des crypto-monnaies, mais aussi recherche de développement d’applications où de nouveaux jetons peuvent être créés sur le réseau. Cardano fait de même, mais adopte une approche à forte intensité de recherche pour construire votre réseau blockchain.

Litecoin, d’autre part, a une offre plus élevée que Bitcoin et ses transactions ont tendance à être plus rapides. Son objectif est d’être une alternative à l’argent, comme certains voient le Bitcoin comme une alternative à l’or.

Il y en a beaucoup d’autres, mais ils sont tous basés sur l’utilisation de la technologie blockchain pour créer un système financier alternatif.

Différences entre Bitcoin et Altcoins

Bitcoin a de meilleurs fondamentaux d’investissement que la plupart des altcoins. Une grande partie du marché des crypto-monnaies est sous son pouvoir, avec plus de 60% de sa capitalisation. Cela signifie que Bitcoin déplace plus de 30 milliards de dollars.

Précisément à cause de la puissance dont il dispose, pour qu’un Altcoin survive est difficile. De nombreuses pièces disparaissent à moins qu’elles ne soient assez robustes dans un court laps de temps. La popularité de Bitcoin continue de croître et cela fait que les altcoins qui survivent se concurrencent sauvagement.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Beaucoup voient le Bitcoin comme un moyen de stocker et d’obtenir de la richesse. Cela incite de plus en plus de personnes à investir dans celles-ci, ce qui rend la crypto-monnaie plus crédible à long terme. Ses antécédents de résistance aux ralentissements du marché l’ont également rendu populaire.

Pourtant, Bitcoin est beaucoup plus sécurisé, mais c’est aussi l’un des plus simples. Cela fait que beaucoup l’adoptent, avec laquelle sa valeur a augmenté de façon exponentielle.

Faut-il investir dans des Altcoins ?

Si Bitcoin augmente, les Altcoins ont tendance à augmenter aussi, et la même chose se produit si Bitcoin perd de sa force. Mais lorsque Bitcoin tombe, il le fait en tenant assez bien. En échange, Les altcoins sont beaucoup plus volatils. De même qu’ils gagnent très vite, ils peuvent tout perdre à vitesse maximale.

Bitcoin se négocie actuellement à des niveaux record, mais cela peut aussi être un avantage. Selon Philippe Bekhazi, PDG de la société de crypto-monnaie XBTO, « à mesure que le prix du Bitcoin augmente, à un moment donné, l’argent passera du Bitcoin aux Altcoins. À mesure que le prix des Altcoins augmente, il retourne au Bitcoin. » .

L’utilisation (et la production) de crypto-monnaies nécessite de grands centres de données qui ont une consommation d’énergie élevée à tout moment. Nous analysons où se trouvent ces centres et les dommages qu’ils peuvent causer à l’environnement.

Il entend par là que Bitcoin a atteint des prix très élevés et cela fait que ceux qui veulent investir dans la crypto-monnaie, doivent chercher des alternatives moins chères. Alors que les crypto-monnaies se font concurrence, lorsque les Altcoins sont très précieux, Bitcoin peut à nouveau être attrayant.

Les monnaies numériques alternatives nécessitent généralement un petit investissement qui, avec un peu de chance, peut porter rapidement des fruits considérables. Le problème est qu’il est très difficile de bien faire les choses car il y a tellement de crypto-monnaies.

Comme il y a beaucoup de risques, il est préférable d’investir dans une crypto-monnaie fiable et ont déjà une solide visibilité sur le marché. Ce sont aussi les plus chers, donc l’investissement initial peut en faire reculer plus d’un.

Si vous voulez investir judicieusement, ne mettez pas tout votre argent dans une seule pièce. Si vous pouvez vous le permettre, diversifiez votre capital entre des devises fiables mais chères et une devise moins chère qui peut augmenter rapidement.

Cette stratégie conserve la majeure partie de votre argent dans un investissement sûr, tandis qu’une petite partie peut être perdue ou gonflée rapidement. Cherchez judicieusement et regardez bien l’évolution des marchés avant de vous lancer.