Différences entre COP26 et Paris – et est-ce que quelque chose changera ? | Monde | Nouvelles

L’historique Pacte climatique de Glasgow a maintenant été adopté – mais non sans un profond ressentiment de la part d’un certain nombre de pays, en particulier ceux qui sont susceptibles de ressentir les effets les plus profonds du changement climatique mortel. Les dernières heures de la conférence ont vu les pays se disputer sur la formulation des promesses de réduction des émissions de charbon, laissant certains pays indignés par la concession faite pour obtenir un accord sur la ligne.

Le président de la COP26, Alok Sharma, a déclaré lors de la conclusion de l’accord : « Je comprends la profonde déception. Il est également vital que nous protégions ce paquet.

Il a également admis que le texte était « imparfait », mais a déclaré que la conférence avait conclu un accord qui maintiendrait l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C « en vie ».

Il semble que nous ayons déjà été ici – et nous l’avons certainement fait, avec l’accord historique de Paris sur le climat qui a eu lieu il n’y a pas si longtemps en 2015.

Seulement six ans plus tard, les dirigeants mondiaux se sont à nouveau réunis pour discuter de la manière de s’attaquer au problème le plus important de notre temps – empêcher le monde de chauffer de plus de 1,5 ° C et mettre fin aux effets désastreux du changement climatique.

Lorsque l’accord de Paris a été signé, les gouvernements du monde entier ont admis que les objectifs fixés ne limiteraient pas le réchauffement climatique à 1,5°C.

Pour cette raison, ils ont accepté de les mettre à jour d’ici 2020 – la date initiale de la COP26, qui a été retardée par la pandémie de coronavirus

Tous les pays auraient dû soumettre de nouveaux objectifs de réduction des émissions avant Glasgow, mais beaucoup n’ont toujours pas réussi à produire des engagements améliorés et certaines grandes économies n’ont toujours pas d’objectif net zéro en place.

Le Pacte climatique de Glasgow va plus loin que l’Accord de Paris à bien des égards – mais tout comme l’Accord de Paris, tout dépend du respect par les pays de leurs promesses.

Les principales réalisations de l’accord sont : l’inclusion de l’engagement à « réduire progressivement » le charbon, la révision plus régulière des plans de réduction des émissions et une aide financière accrue pour les pays en développement – mais cela deviendra plus clair lorsque l’accord complet est publié.

Greenpeach a claqué l’accord, disant « c’est doux, c’est faible, et l’objectif de 1.5C est à peine vivant ».

La directrice exécutive Jennifer Morgan a déclaré à Express.co.uk : « Glasgow était censé combler fermement l’écart à 1,5 ° C et cela ne s’est pas produit.

«L’escroquerie des compensations a pris un coup d’accélérateur à Glasgow avec la création de nouvelles failles trop importantes pour être tolérées, mettant en danger la nature, les peuples autochtones et l’objectif 1.5C lui-même.

« Le secrétaire général de l’ONU a annoncé qu’un groupe d’experts procéderait à un examen minutieux des marchés de compensation, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour arrêter le greenwashing, la tricherie et les failles donnant un laissez-passer aux grands émetteurs et aux entreprises. »

