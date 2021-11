Différences entre le jeu croisé et le multijoueur multi-plateforme de Battlefield 2042

Battlefield 2042 a un multijoueur crossplay et multiplateforme, mais il y a des différences selon que vous jouez sur la dernière ou la prochaine génération.

Les fans ont pu découvrir une infime partie du multijoueur en octobre grâce aux bêtas. Cependant, avec l’arrivée de l’accès anticipé et de l’édition standard en novembre, les fans pourront bientôt découvrir tous les modes en ligne disponibles au lancement.

Il existe trois modes disponibles dès le premier jour, mais il existe une différence entre la dernière et la prochaine génération.

Champ de bataille 2042 | Bande-annonce du portail de jeu

BridTV

6464

Champ de bataille 2042 | Bande-annonce du portail de jeu

https://i.ytimg.com/vi/RbKJ_S6kqr8/hqdefault.jpg

896209

896209

centre

13872

Battlefield 2042 propose-t-il un mode multijoueur multiplateforme ?

Battlefield 2042 a un multijoueur crossplay et multiplateforme.

Cependant, bien qu’il y ait du jeu croisé dans le jeu, il n’est possible qu’entre PS5, Xbox Series X et PC, avec PS4 et Xbox One limités l’un à l’autre. Fondamentalement, la prochaine génération et le PC ne peuvent pas rivaliser avec la dernière génération et vice versa.

Cela pourrait décevoir les gens, mais il y a une explication aux restrictions.

Pourquoi Battlefield 2042 n’est pas un jeu croisé entre PS4 et PS5

Battlefield 2042 n’est pas un jeu croisé entre PS4 et PS5, Xbox One et Series X car All-Out-Warfare est limité à 64 joueurs sur du matériel de dernière génération.

Il peut gérer 128 joueurs sur PS5, PC et Xbox Series X, mais ce n’est pas possible sur les anciens systèmes de Sony et Microsoft. Il y a aussi Hazard Zone qui gère 32 joueurs sur la prochaine génération avec seulement 24 sur les anciennes consoles.

En plus du plus petit nombre de joueurs, il existe également des différences en ce qui concerne la taille de la carte. Le terrain de jeu de DICE est plus petit sur PS4 et Xbox One et le briefing d’EA dit ce qui suit :

« La principale différence entre les générations de consoles est que nous avons apporté des ajustements à la zone jouable sur les cartes pour garantir une expérience de jeu fluide pour les consoles Xbox One et PlayStation 4. »

Next-gen vs Last-gen

Mis à part une taille de carte plus petite et moins de joueurs, EA a déclaré qu’il n’y avait pas d’autres différences entre les versions PS4 et PS5, Xbox One et Series X du jeu.

Que vous soyez sur la dernière génération ou sur la prochaine génération, vous obtiendrez toujours les mêmes armes, véhicules, spécialistes et gadgets. Vous pourrez également faire l’expérience de tout le chaos météorologique dynamique avec des tornades et des tempêtes EMP.

Il est évidemment meilleur sur PS5, Series X et PC, mais il n’y a pas d’autres différences que la taille de la carte, le nombre de joueurs et les restrictions de jeu croisé.

DÉ: Pourquoi Battlefield 2042 n’a pas de campagne

Dans d’autres nouvelles, Battlefield 2042 EA Play 10 heures d’essai et comment jouer