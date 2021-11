Différences et similitudes entre le Barça de Xavi et celui de Guardiola

22/11/2021 à 02:33 CET

Xavi Hernández a une fois de plus excité les fans de Barcelone. Le coach de Terrasa a laissé entrevoir les grandes lignes de son livret et les comparaisons avec Pep Guardiola ne se sont pas fait attendre. Celui qui fut l’entraîneur d’Al-Saad maintient le système d’identité culé avec le 4-3-3, même s’il a intégré diverses variantes par rapport à l’ère Koeman comme la très haute pression et presque l’homme à récupérer en terrain rival.

Cette tactique, déjà utilisée par Pep en 2009, a donné de très bons résultats à un Barça qu’il est vrai qu’il n’a peut-être pas joué avec tout l’éclat qu’on suppose dans son match contre le Espagnol. Il y a eu beaucoup de déploiement avec une équipe qui récupérait les ballons très haut et qui risquait peut-être trop pour les centraux lents et les vétérans comme Piqué. La distance moyenne entre la défense et le centre du terrain était d’à peine 32 mètres.

En plus du retour de pression, Il était également possible de voir comme une similitude avec l’ère Guardiola l’utilisation de pauses avec des intérieurs non contrôlés devant le ballon, une pratique qui a poussé Xavi et Iniesta à hausser leur niveau de jeu pour être candidats au Ballon d’Or. L’entraîneur n’applique cependant pas de longs côtés comme l’entraîneur de City, mais préfère qu’ils gardent leur position et souhaite qu’ils ne fassent que monter. quand surprendre la défense rivale.

En outre Xavi a montré qu’il n’épousait aucun nom en donnant la priorité aux joueurs locaux comme Ilías ou Abde devant Coutinho. Le coach est très clair sur le rôle de chacun sur le terrain et ne va pas céder même si le Brésilien a beaucoup plus de nom. Guardiola a eu un comportement similaire, supprimant Busquets ou Bojan pour la première équipe. Dans ce cas, et au retour de Pedri, le coach pourrait aligner une équipe avec une moyenne d’âge très basse et on verra si des gens comme Busquets, Alba ou Piqué sont encore intouchables.