Différend Amazon: HC rejette le futur appel à l’annulation de l’arbitrage

Avec cette ordonnance, la procédure d’arbitrage engagée par Amazon contre Future Retail au sujet de l’accord de fusion se déroulera comme prévu le 5 janvier.

Dans un revers majeur pour les sociétés du groupe Future, la Haute Cour de Delhi a rejeté mardi leur plaidoyer visant à annuler la procédure d’arbitrage en cours à Singapour avec Amazon concernant l’accord de fusion de Rs 24 500 crore avec Reliance Retail.

Avec cette ordonnance, la procédure d’arbitrage engagée par Amazon contre Future Retail au sujet de l’accord de fusion se déroulera comme prévu le 5 janvier.

Rejetant le plaidoyer déposé par Future Retail and Future Coupons (FCPL), le tribunal a déclaré que la simple fixation de délais serrés ou le refus des demandes d’ajournement ou la décision de l’ordre dans lequel les plaidoyers déposés par les parties seront pris en compte ne peut pas être une raison suffisante pour contester que les ordonnances du tribunal sont abusives ou dépourvues de compétence inhérente.

Dans son ordonnance, le juge Amit Bansal a déclaré qu' »aucune ingérence n’est justifiée dans les présentes requêtes » et que les arbitres disposent d’une plus grande flexibilité dans l’adoption d’une procédure pour mener la procédure d’arbitrage par rapport à un tribunal civil.

Déclarant qu’il n’appartient pas au tribunal d’interférer avec la programmation de la procédure d’arbitrage comme le souhaite Future, le HC a déclaré que le tribunal arbitral avait le pouvoir discrétionnaire de décider si les demandes de résiliation devaient être entendues avant ou après les auditions des témoins experts. Il a également noté que le tribunal s’était montré accommodant à l’égard de toutes les parties puisqu’il avait réduit à trois jours la durée prévue de l’audition des témoins experts et que le quatrième jour, c’est-à-dire que le 8 janvier a été fixé pour l’audition des demandes de résiliation déposées par FRL.

Future Retail et FCPL avaient déplacé le Delhi HC après l’ordonnance du 17 décembre de la Commission indienne de la concurrence, qui a suspendu l’autorisation donnée à l’accord d’Amazon en 2019 avec Future.

Sur la base de l’ordonnance de suspension de la CCI, FRL avait d’abord déposé une demande de clôture de la procédure d’arbitrage devant le Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Cependant, le tribunal avait refusé le 30 décembre d’examiner la demande avant de commencer l’audience finale le 5 janvier. Cela avait incité FRL à déplacer le Delhi HC.

Les sociétés Future avaient fait valoir que l’accord de 2019 par lequel la société de commerce électronique avait acquis une participation de 49 % dans Future Coupons, et qui lui avait permis de faire valoir ses droits sur Future Retail, avait été suspendu par le régulateur antitrust, et par conséquent, Amazon ne pouvait plus s’opposer à son accord de fusion avec Reliance Retail. Future Retail a déclaré que « la poursuite de l’intégralité de la procédure d’arbitrage est une perpétuation de l’illégalité en permettant à Amazon de faire valoir des droits contraires à la loi indienne ».

Le juge a déclaré que rien n’indiquait que le tribunal arbitral avait refusé l’égalité des chances aux parties ou n’avait pas répondu aux demandes du Future Group. « Par conséquent, aucune circonstance exceptionnelle ou perversité n’a été démontrée/établie dans les requêtes ou au cours de l’audience pour justifier l’exercice de la compétence par ce tribunal… », a déclaré le HC dans son ordonnance de 21 pages.

Constatant que le tribunal arbitral est le seul maître des procédures en vertu de la loi sur l’arbitrage et la conciliation, le HC a déclaré qu’il n’y avait aucune infirmité dans la décision du tribunal de ne pas reporter les auditions des témoins experts prévues en janvier. « … accéder à une telle demande d’ajournement, est voué à faire dérailler la procédure d’arbitrage car il serait très incommode et fastidieux de programmer de nouvelles dates pour la procédure d’arbitrage, en tenant compte de la disponibilité de tous les arbitres ainsi que des experts », dit le juge.

Le groupe Avocats du futur ayant été testé positif au Covid-19 ne peut pas être un motif de report d’audiences, dont les dates ont été fixées depuis longtemps, a indiqué le juge, ajoutant que la pandémie étant une triste réalité, le monde des affaires dans son ensemble ainsi que les professionnels, y compris les avocats/cabinets d’avocats, devraient apprendre à vivre avec cela et poursuivre leurs activités professionnelles et commerciales habituelles.

Cependant, le HC a déclaré que Future Group est libre de contester la violation de toute disposition du statut ainsi que l’arbitrage mené en violation de l’accord en vertu de l’article 34 de la loi sur l’arbitrage.

Les deux parties sont impliquées dans une bataille juridique depuis plus d’un an maintenant à propos de la décision de Future Retail de vendre ses actifs de vente au détail à Reliance Retail pour 24 500 crores de roupies.

Pendant ce temps, FRL a récemment manqué la date d’échéance du paiement de 3 494,56 crores de roupies aux banques et aux prêteurs, car elle ne pouvait pas vendre d’actifs en raison de son litige en cours avec Amazon, ce qui a un impact sur ses plans de monétisation. L’année dernière, la société avait conclu un programme de restructuration unique (OTR) pour les entreprises touchées par Covid-19 avec un consortium de banques et de prêteurs et devait acquitter « un montant total de 3 494,56 crores de Rs » au plus tard le 31 décembre 2021.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.