Différend Amazon : Maintien du statu quo sur l’accord avec RIL, Supreme Court to Future Retail

Le tribunal suprême a également demandé une réponse de FRL sur la demande d’Amazon contre l’ordonnance du NCLT.

La Cour suprême a dit jeudi à Future Retail (FRL) de ne pas poursuivre son accord de fusion de 24 713 crores avec Reliance Retail de quelque manière que ce soit jusqu’à ce qu’elle entende l’affaire le 23 novembre.

Un banc dirigé par le juge en chef RV Ramana a déclaré qu’il entendrait les appels incidents déposés par Amazon et le FRL le 23 novembre.

Alors que FRL a fait appel du refus de la Haute Cour de Delhi d’accorder une suspension de l’ordonnance du tribunal de Singapour interdisant à l’entreprise de procéder à la fusion, Amazon a fait appel de l’ordonnance du National Company Law Tribunal, l’ordonnance du tribunal de Mumbai du 28 septembre autorisant FRL de convoquer des assemblées de ses actionnaires et créanciers pour obtenir l’approbation de la poursuite de l’opération.

Le tribunal suprême a également demandé une réponse de FRL sur la demande d’Amazon contre l’ordonnance du NCLT.

Le CJI a déclaré à l’avocat de FRL que le 9 septembre, le SC avait déjà rendu une ordonnance par consentement stipulant que les autorités de réglementation n’approuveraient pas l’accord sans l’approbation préalable du tribunal suprême.

Le SC a également envoyé un avis à Amazon et FRL sur une demande d’intervention déposée par IDBI Trusteeship Services visant à dégeler les actions de Future Retail qui lui ont été promises. L’avocat principal Neeraj Kaul pour la tutelle a déclaré au SC que le HC de Delhi avait attaché le 18 mars les actions de FRL qui lui avaient été nanties et que le tribunal suprême ayant interdit au HC de poursuivre l’affaire, il n’a pas pu accéder à ses actions. Le juge en chef a déclaré que le tribunal suprême entendrait également la tutelle de l’IDBI le 23 novembre.

Pendant ce temps, la juge Hima Kohli, qui fait partie de la magistrature, a déclaré que les membres de sa famille détenaient des actions dans les sociétés du groupe Reliance et a proposé de se récuser si une partie ou un avocat s’opposait à ce qu’elle soit sur la magistrature. Cependant, les avocats représentant les deux parties ont déclaré qu’ils n’avaient aucune objection à ce que la justice Kohli entende l’affaire.

Le conflit entre FRL et Amazon dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’arbitre d’urgence de Singapour a rendu une ordonnance provisoire interdisant à FRL de poursuivre son accord avec Reliance Retail. Amazon, qui avait acquis une participation minoritaire indirecte dans Future Group en 2019, a allégué que la vente par Future de ses activités de vente au détail, de gros, de logistique et d’entreposage à Reliance Retail a violé son contrat préexistant, qui comprenait un droit de première offre et un clause de non-concurrence.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.