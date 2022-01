Différend avec Future Group : Amazon déplace NCLAT, SC

Le géant américain du commerce électronique a traîné Future Group en arbitrage devant le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) en octobre 2020, arguant que FRL avait violé son contrat en concluant un accord pour la vente de ses actifs de vente au détail à Reliance Retail lors d’une vente en baisse base. Future nie tout acte répréhensible.

Amazon a demandé au Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) de contester l’ordonnance de la Commission indienne de la concurrence (CCI) du mois dernier qui suspendait l’approbation réglementaire de son accord de 2019 avec le détaillant local Future Group. Le NCLAT est susceptible d’entendre l’affaire cette semaine, ont indiqué des sources.

Séparément, Amazon a également déposé une demande d’autorisation spéciale (SLP) auprès de la Cour suprême le week-end dernier, contre une ordonnance de la Haute Cour de Delhi le 5 janvier suspendant la procédure d’arbitrage qu’elle a engagée contre Future Retail au sujet de l’accord de fusion de Rs 24 713 crore de ce dernier avec Reliance de Mukesh Ambani. Vendre au détail.

Dans son ordonnance du 17 décembre, le régulateur antitrust avait déclaré qu’une approbation accordée au géant américain du commerce électronique plus de deux ans plus tôt pour acquérir une participation de 49 % dans Future Coupons (FCPL) serait « en suspens », alors que la société a supprimé informations lors de la demande d’autorisation. La CCI a également imposé une pénalité de 202 crores de roupies à Amazon.

Amazon a utilisé l’accord de 2019 avec FCPL pour bloquer l’accord de Future avec Reliance. Le géant américain du commerce électronique a traîné Future Group en arbitrage devant le Centre d’arbitrage international de Singapour (SIAC) en octobre 2020, arguant que FRL avait violé son contrat en concluant un accord pour la vente de ses actifs de vente au détail à Reliance Retail lors d’une vente en baisse base. Future nie tout acte répréhensible.

L’ordonnance de la CCI de décembre 2021 fait suite à des plaintes déposées par FPCL, les administrateurs indépendants de Future Retail et la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) alléguant qu’Amazon, dans son plaidoyer devant la CCI, n’avait pas divulgué son intention de contrôler indirectement Future Retail, la société mère de FCPL. , via son acquisition de 49% dans FCPL.

Le 5 janvier, un jour après avoir reçu un revers d’un banc à juge unique de la Haute Cour de Delhi, Future Retail a obtenu un sursis du banc de la division de la Cour, qui a suspendu la procédure d’arbitrage initiée par Amazon devant le Tribunal de Singapour jusqu’au 1er février. Future Retail et Future Coupons avaient demandé la suspension de la procédure d’arbitrage.

