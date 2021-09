Different Drum : The Who Stateside sans Keith Moon

Les 10 et 11 septembre 1979, Pete Townshend, Roger Daltrey et John Entwistle est monté sur scène dans le New Jersey, a regardé derrière eux et, pour la première fois aux États-Unis, ils n’ont pas vu Keith Moon. Au Théâtre Capitol de Passaic, L’OMS ont joué leurs premiers concerts aux États-Unis depuis la mort de Moon The Loon l’année précédente.

Le batteur bien-aimé du groupe était décédé en septembre 1978, d’une overdose de pilules qu’il prenait pour lutter contre l’alcoolisme. Dès le lendemain, ses compagnons de groupe ont juré de continuer et étaient en production avec le film Quadrophenia avant la fin du mois. En janvier 1979, ils ont annoncé les anciens Faces et Petits visages le batteur Kenney Jones en remplacement de Keith, et en mai, il rejoint Pete, Roger et John sur la scène du Rainbow à Londres.

Lors de la sortie de Quadrophenia cet été-là, les Who ont joué leur plus grand spectacle au Royaume-Uni, au stade de Wembley. Ensuite, il était temps de prendre la route aux États-Unis pour la tournée Who Are You, qui a commencé dans le New Jersey, avant cinq nuits consécutives au Madison Square Garden de New York.

Les concerts de Passaic mélangeaient des chansons de l’album qu’ils avaient sorti juste avant la mort de Moon, y compris la chanson titre et le single “Who Are You”, aux côtés d’une foule de favoris de Who. Au spectacle du 11 septembre, ils ont également joué la nouvelle chanson “You’ve Got Rock ‘n’ Roll”.

Le rappel ce soir-là a commencé avec un autre morceau de Who Are You, « Music Must Change », suivi de leur couverture célébrée du Eddie Cochran « Summertime Blues ». Il y avait aussi des versions de Bo Diddley« Road Runner », un extrait de « Pictures Of Lily », une course inhabituelle à Libérer“Alright Now” et enfin, du plus profond de leurs racines blues, “Big Boss Man” de Jimmy Reed.

“J’ai adoré jouer avec le nouveau Who”, a écrit Townshend dans son autobiographie Who I Am. « J’ai pu m’étirer beaucoup plus, jouer plus de solos à une seule note et mon jeu s’est rapidement amélioré. Je buvais sur scène, mais tant que je continuerais à bouger, je resterais en forme.

