Différentes règles de limites de piste pour les qualifications et la course à Bahreïn · .

Différentes règles de limites de piste seront appliquées au virage quatre pour les qualifications et la course pendant le week-end du Grand Prix de Bahreïn.

Avant le début du week-end de course, les pilotes ont été informés que les limites de piste ne seraient pas appliquées à l’épingle à cheveux de droite et qu’ils pourraient utiliser le run-off peint au-delà du trottoir de sortie sans que leurs temps au tour ne soient supprimés.

Cependant, le directeur de course Michael Masi a publié des directives révisées pour les pilotes avant la deuxième pratique, y compris de nouvelles instructions concernant le virage quatre. Il spécifie désormais différentes instructions pour les essais – qui incluent les «essais qualificatifs» – et la course.

Pour les essais et les qualifications, le règlement stipule que «un temps au tour réalisé lors de toute séance d’essais en quittant la piste et en coupant derrière le trottoir rouge et blanc à la sortie du virage quatre, entraînera l’invalidation de ce temps au tour par les commissaires sportifs».

Cependant, pendant la course, les pilotes ont été informés que «les limites de la piste à la sortie du virage quatre ne seront pas surveillées en ce qui concerne le temps au tour, car les limites qui définissent sont le gazon artificiel et le bac à gravier à cet endroit.»

«Dans tous les cas pendant la course, les pilotes sont rappelés aux dispositions de l’article 27.3 du Règlement Sportif», ajoute-t-il. Cette règle stipule: «les pilotes doivent faire tous les efforts raisonnables pour utiliser la piste à tout moment et ne peuvent pas quitter la piste sans raison justifiée». Les lignes blanches bordant l’asphalte définissent le bord de la piste.

Au total, neuf temps au tour ont été supprimés pour des infractions aux limites de piste au virage quatre lors des deuxièmes essais, dont cinq ont été établis par Valtteri Bottas.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: