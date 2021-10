Différents châssis ont « tout tourné » pour Nikita Mazepin chez Haas

Nikita Mazepin a reconnu qu’après des tests de pré-saison positifs, « tout était foutu » après avoir pris un nouveau châssis au début de la saison.

Mazepin a été carrément battu par son coéquipier de Haas Mick Schumacher tout au long de la première moitié de la saison, mais il a depuis réussi à réduire l’écart avec son collègue recrue au fur et à mesure que la saison avançait jusqu’à présent.

Le Russe a déclaré qu’il lui avait fallu du temps, à lui et à son équipe, pour reconnaître ce qui n’allait pas avec la voiture, et il avait déploré le fait qu’il sentait que sa voiture avait été « plus lourde » que celle de Schumacher à cette époque.

Cependant, il a le sentiment que son rythme amélioré ces derniers temps s’est traduit par un nouveau changement de châssis parallèlement à son développement personnel.

« Un peu des deux [chassis and faster pace] », a déclaré Mazepin à Auto Motor und Sport. « Lors des essais de Bahreïn avant la saison, mon rythme était très bon. Je n’ai fait que quelques erreurs et j’ai été très régulier.

« Ensuite, j’ai eu un châssis différent pour les premiers essais libres et tout à coup, tout était foutu. Il a fallu un certain temps pour que nous réalisions les problèmes.

« L’équipe a également dû apprendre à faire confiance à un nouveau pilote. Bien sûr, j’aurais pu être un peu plus rapide. Mais comme Niki [Lauda] disait toujours : « On apprend plus des mauvais jours que des bons jours.

« Peut-être qu’il y avait quelque chose de bien. J’ai dû apprendre non seulement à conduire, mais aussi à rester fort dans ma tête.

Même si un dysfonctionnement l’a laissé avec des « pieds brûlants » le week-end à Austin, le laissant loin du reste du peloton, Mazepin sent que son rythme s’améliore en course par rapport aux qualifications.

En ce qui concerne ses performances dans des conditions de course, le joueur de 22 ans pense qu’il préférerait de loin pouvoir concourir un dimanche si cela signifie sacrifier une certaine vitesse un samedi.

« C’est définitivement une tendance dans ma carrière », a-t-il déclaré. « J’ai un bon feeling dans la voiture et je sais comment gagner en duel. La plupart des gens ne regardent que le score de qualification, mais il s’agit de marquer beaucoup de points dans la course.

« Je préfère donner quelque chose en qualifications pour une meilleure usure des pneus. D’ailleurs, je n’abandonne jamais et je frappe généralement à la fin quand les autres sont en difficulté.