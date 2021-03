Difficile d’apprendre les sciences sans l’aide d’un enseignant en direct

Cependant, les plates-formes d’apprentissage en ligne semblent avoir sauvé la mise car, à part 76,2% des étudiants qui ont déclaré que ces plates-formes se sont avérées utiles pour les requêtes et les projets, 36,4% ont également déclaré avoir reçu la plus grande aide de ces plates-formes pendant le verrouillage.

Une majorité d’étudiants indiens (76,2%) disent trouver les plateformes d’apprentissage en ligne utiles pour les requêtes scientifiques, selon une enquête de Brainly, l’une des plus grandes plateformes d’apprentissage en ligne au monde.

Dans le même temps, 51,2% des élèves ont déclaré avoir trouvé difficile d’apprendre des concepts liés aux sciences sans l’aide d’un enseignant en direct – 35,4% des élèves ont déclaré qu’il était difficile d’apprendre les mathématiques sans l’aide d’un enseignant en direct, 24% des élèves semblaient trébucher avec la physique, 12,3% chimie et 10,2% avec la biologie.

Cependant, les plates-formes d’apprentissage en ligne semblent avoir sauvé la mise car, à part 76,2% des étudiants qui ont déclaré que ces plates-formes se sont avérées utiles pour les requêtes et les projets, 36,4% ont également déclaré avoir reçu la plus grande aide de ces plates-formes pendant le verrouillage. Ces résultats proviennent d’une enquête en ligne menée auprès de 3 693 étudiants de toute l’Inde.

