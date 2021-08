Difficile de prévoir la croissance des prêts jusqu’en octobre : Chandra Shekhar Ghosh, PDG, Bandhan Bank

Chandra Shekhar Ghosh, directeur général et chef de la direction, Bandhan Bank

Une troisième vague de Covid-19 serait un défi pour les clients de la microfinance et reporterait certaines de leurs demandes de prêt, selon Chandra Shekhar Ghosh, directeur général et PDG de Bandhan Bank. Ghosh a déclaré à Mithun Dasgupta qu’au cours du premier trimestre de cet exercice, le montant moyen des prêts de la banque pour les clients de la microfinance a diminué par rapport à la même période de l’exercice précédent. Extraits édités.

Au cours du premier trimestre de cet exercice, le portefeuille Emerging Entrepreneurs Business de Bandhan Bank (EEB, anciennement segment microbancaire) a augmenté de 12% en glissement annuel. À l’avenir, quel est le scénario de croissance des prêts dans ce segment ?

Lors de la première vague de Covid-19 au cours du dernier exercice, [there was business growth] au quatrième trimestre… environ 20 % en glissement annuel. Au cours de cet exercice, bien que la deuxième vague ait été plus sévère que la première, nous avons [seen] ce type de croissance au cours du premier trimestre. Si [there is no third wave] au cours du trimestre en cours, la croissance des prêts ne sera pas très différente de celle de l’an dernier. Si la troisième vague survient pendant cette période, ce serait un défi pour les clients et cela retarderait certaines des demandes de prêt. Parce que… les propriétaires d’entreprise peuvent relever deux défis, mais ils auraient peur s’ils continuaient à en faire face à plus. Je sens que jusqu’à Durga Puja [in October], il serait difficile de se prononcer sur la croissance des prêts au cours de cet exercice. Mais nous sommes très positifs sur la base de la situation actuelle.

Offrez-vous de nouveaux prêts à de nouveaux clients de la microfinance ? Et qu’en est-il de la taille moyenne des billets de prêt ?

En tant que banque, nous ne pouvons pas dire non à [a new customer]. Mais pendant la pandémie, les nouveaux prêts à de nouveaux clients ne se produisent pas autant qu’en temps normal. Désormais, nous avons des critères de prêt plus stricts pour les nouveaux clients. Au cours du premier trimestre, la taille moyenne des prêts a diminué par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Dans le segment EEB, l’efficacité de la collecte pour le T1FY22 s’est élevée à 86%, hors NPA. Quelle est la situation maintenant?

Si vous voyez notre montant total de collecte et nos demandes pour le portefeuille EEB, l’efficacité de collecte réelle s’élevait à 98%. Cela signifie que les clients qui ont des arriérés ont également commencé à rembourser le montant. C’est bon signe pour la banque. L’efficacité de la collecte s’améliorera de jour en jour avec l’aide des clients. Nous espérons que cela se normalisera bientôt.

Au premier trimestre de cet exercice, les dérapages bruts s’élevaient à 1 661 crores de Rs, dont 1 036 crores de Rs provenaient du portefeuille du BEE. Alors que la banque a vu les dérapages bruts diminuer d’un trimestre à l’autre, pensez-vous qu’ils se réduiront encore au deuxième trimestre ?

Nous ne pouvons pas prévoir de dérapages pour le T2, compte tenu de la situation actuelle. Si des dérapages se produisent, ce ne serait pas une source d’inquiétude pour notre banque lorsque je vois l’efficacité de la collecte augmenter. Au premier trimestre, nous avons constaté qu’environ 74 % et 84 % de nos clients NPA et clients restructurés, respectivement, payaient.

A la fin du T1FY22, l’efficacité de recouvrement de la banque dans l’Assam s’élevait à 67%. Est-ce que ça s’est amélioré depuis ?

L’Assam est très différent aujourd’hui. Lorsque tout le pays est ouvert, principalement l’Assam et le Kerala sont en lock-out complet. L’Assam connaît une grave deuxième vague de Covid-19 et de nombreux quartiers sont totalement fermés. Nous n’avons aucune exposition aux prêts au Kerala.

Quelle est la mise à jour sur l’allègement spécial ponctuel annoncé par le gouvernement de l’Assam aux emprunteurs de la microfinance ?

Le gouvernement de l’État a très clairement annoncé qu’il ne s’agissait pas d’une remise de dette et a souligné l’importance de maintenir une bonne discipline de crédit. C’est un message très fort et positif pour les clients. Le gouvernement n’a cependant pas mentionné le calendrier de mise en œuvre du régime. On attend ça. J’espère que le gouvernement y travaille.

