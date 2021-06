“Difficile de se démarquer” dans un peloton serré – L’évaluation de Sebastian Vettel en Styrie

NTPC, ainsi que d’autres PSU comme SECI, IREDA, PGCIL, REC, CIL et PFC, ont contribué 1 million de dollars chacun au financement de l’ISA. Le producteur d’électricité d’État NTPC a déclaré dimanche qu’il formerait au moins deux alliances internationales pour faciliter la recherche sur l’énergie propre et promouvoir la durabilité dans la chaîne de valeur […] More