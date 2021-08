Difficultés à gagner : moins de personnes ont déclaré un revenu supérieur à 100 Rs en AY21

in

Selon les informations disponibles auprès de la CBDT, il n’y a pas de définition législative ou administrative du terme milliardaire au titre des impôts directs, a-t-elle déclaré.

Même avant que la pandémie ne frappe, le nombre de personnes déclarant un revenu brut de 100 crore de Rs (1 milliard de Rs) ou plus est tombé à 136 au cours de l’année d’évaluation 2020-21 (ou de l’exercice 2019-2020) contre 141 un an plus tôt, reflétant la l’impact d’un ralentissement de l’économie.

Leur nombre avait bondi de 83%, d’une année sur l’autre, au cours de l’année d’évaluation 2019-2020. Bien sûr, le nombre de personnes ayant une richesse cumulée de plus de 100 crores de roupies serait beaucoup plus important dans le pays.

Dans une réponse écrite au Rajya Sabha mardi, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré : sur la richesse complète d’un contribuable individuel.

Le taux d’expansion économique a plongé à son plus bas niveau en 11 ans à 4 % au cours de l’exercice 20, contre 6,5 % l’année précédente, la croissance de la consommation privée et de l’investissement fixe ayant considérablement ralenti.

Pour lutter contre l’évasion fiscale, notamment par la sous-déclaration des revenus, le service des impôts a multiplié les actions ces dernières années. Une telle action comprend des perquisitions, des enquêtes, des enquêtes, l’évaluation des revenus, le prélèvement d’impôts, des intérêts, des pénalités, etc., et le dépôt de plaintes devant les tribunaux pénaux, le cas échéant.

Répondant à une autre question, le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré au Rajya Sabha que 81 179 crores de roupies n’avaient pas encore été versés aux gouvernements des États pour les compenser pleinement pour le manque à gagner de la taxe sur les produits et services (TPS) pour l’exercice 2020- 21.

« Les États recevront une compensation complète de la TPS conformément à la loi de 2017 sur la TPS (compensation aux États) pour la période de transition en prolongeant le prélèvement de l’indemnisation au-delà de 5 ans pour combler le manque à gagner de la TPS ainsi que le service du prêt emprunté par le biais de système de fenêtre spécial pour lequel le Conseil de la TPS a déjà donné son approbation », a déclaré Chaudhary.