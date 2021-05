Difficultés économiques : la reprise naissante perturbée ; la consommation a besoin d’un grand coup de pouce

Lors de sa dernière réunion politique début avril, la Reserve Bank of India (RBI) a déclaré que la croissance du PIB pourrait bondir à 26,2% au premier trimestre de l’exercice 22, principalement grâce à une base favorable. Cependant, ces prévisions pour le premier trimestre de l’exercice 22 ont été publiées avant la pleine fureur de la deuxième vague de la pandémie et pourraient subir une révision substantielle.

Deux mois après le début de l’exercice fiscal 22 et trois mois depuis la publication de la deuxième estimation anticipée du PIB pour l’exercice fiscal 21, il est désormais évident avec la deuxième vague de Covid que la reprise naissante de l’économie après le creux du premier trimestre du dernier exercice fiscal a été à nouveau perturbé. Le moment et l’étendue du retrait sont toujours en cours de développement – les données d’aujourd’hui pour le quatrième trimestre de l’exercice 21 fourniront plus d’indices à ce sujet.

La croissance des salaires du travail étant en retard sur le rendement du capital, la reprise de la consommation est entravée. Les décideurs semblent s’être trompés en anticipant une reprise largement fondée sur l’investissement.

Alourdie par un lourd fardeau de la dette causé par plusieurs trimestres d’augmentation des dépenses sans équivalent par les recettes hors dette, les administrations publiques ont des options limitées à moyen terme. D’autres moteurs de l’économie doivent démarrer le plus tôt possible, mais c’est un vœu pieux depuis un certain temps.

Une préalimentation des dépenses budgétaires et des dépenses d’investissement du CPSE semble être le plan à court terme du gouvernement pour redresser la situation.

Le trimestre de mars pourrait être égal ou légèrement supérieur à la dernière estimation de l’Office national des statistiques (NSO) – il avait prédit une augmentation de la valeur ajoutée brute (VAB) de 2,5% au T4FY21, bien que le PIB ait été vu se contracter de 1,1% en raison de déblocage a posteriori des subventions. Icra et SBI Ecowrap ont récemment prédit un T4 légèrement meilleur. La VAB et le PIB avaient augmenté de 1% et 0,4%, respectivement, au T3FY21, reprenant un peu de vapeur après deux trimestres consécutifs de profonde contraction.

Pourtant, le trimestre en cours, bouleversé par la sauvage deuxième vague de la pandémie, ne bénéficierait que d’une base très favorable, pas grand chose d’autre. Et l’incertitude plane sur la voie à suivre, la propagation de Covid n’étant pas contenue rapidement et le rythme de la vaccination étant déconcertant. Le potentiel de croissance à long terme de l’économie est considérablement compromis.

Comme le montrent les graphiques, la baisse de l’économie s’est accentuée depuis l’EX19. Les deux dernières années ont été précipitées, la pandémie accentuant la chute. Comme presque tous les piliers de l’économie, à l’exception de l’agriculture, ont été les plus touchés, un gouvernement soumis à des contraintes budgétaires a monté la garde avec un succès limité.

Pour être franc, les secteurs clés comme la construction, le commerce, les transports, la fabrication et l’exploitation minière resteront probablement les plus touchés au cours de l’EX22 également, comme au cours de l’EX21. Le dynamisme fiscal du Centre sera probablement bien inférieur à 1,2 prévu dans le budget, et ses recettes non fiscales et ses recettes en capital hors dette (privatisation et monétisation des actifs) pourraient également nécessiter de fortes révisions à la baisse. DK Srivastava, conseiller politique en chef chez EY, constate un déficit total de 2,3 lakh crore dans le total des recettes hors dette du Centre par rapport au niveau budgété. Même cela pourrait s’avérer optimiste.

De plus, malgré la croissance garantie des recettes de la taxe sur les produits et services (TPS), les gouvernements des États peuvent être confrontés à de graves contraintes de recettes ; ils limiteront probablement également les dépenses d’investissement au cours de l’exercice en cours, comme ils l’ont fait au cours des deux dernières années.

La clé pour retrouver la dynamique de croissance est de stimuler la croissance de la consommation. Le gouvernement ferait bien d’augmenter les transferts de revenus à la population à faible revenu et de prendre des mesures pour augmenter le revenu disponible de la classe moyenne. Les données disponibles, cependant, indiquent que la croissance de la consommation ne reprendrait que modestement à court terme, car les ménages prudents choisissent de renforcer les coussins d’épargne qui ont été épuisés au cours de l’année écoulée. Les plus touchés, bien sûr, sont ceux qui sont employés dans les secteurs informels de la fabrication et des services, en plus des travailleurs indépendants.

La deuxième vague de Covid a frappé l’économie lorsque la production industrielle a bondi de 22,4% en mars, inversant deux mois de contraction, mais tirée principalement par une base favorable (elle avait diminué de 18,7% en mars 2020 en raison d’un verrouillage). La demande d’électricité a également connu une forte reprise en mars-avril, en partie parce que le verrouillage a entraîné une augmentation de la consommation des ménages. Mais le PMI manufacturier a atteint un creux de sept mois en mars, tandis que le PMI des services a également perdu de son élan.

La croissance du crédit non alimentaire est restée modérée, tombant à 4,9% en mars contre 6,7% un an auparavant. Bien que la RBI ait été optimiste dans son dernier rapport annuel sur la demande et l’offre de crédit et a noté que « les banques auraient suffisamment de capital au niveau agrégé même dans un scénario de stress sévère », une prolongation de la vague de Covid pourrait être un spoiler.

Après une montée en montagnes russes jusqu’en février dernier à la suite de la pandémie, les exportations de marchandises ont atteint un record de 196 % en glissement annuel en avril, grâce à une base favorable. Les exportations en avril s’élevaient à 30,6 milliards de dollars, en hausse de près de 18% par rapport au même mois en 2019 (avant le déclenchement de la pandémie), principalement grâce à l’amélioration du flux de commandes.

La production industrielle et les exportations devraient également bénéficier d’un effet de base favorable au cours du trimestre de juin. Mais comme l’a souligné la RBI, “même si les exportations et les importations de marchandises de l’Inde montrent des signes de reprise, la détérioration de l’environnement commercial mondial en raison de la résurgence des infections à Covid-19 peut empiéter sur la demande extérieure”. Les programmes d’incitation liés à la production (PLI), visant à encourager la valeur ajoutée nationale et la création de grandes capacités, peuvent mettre du temps à produire des résultats.

