Diffusez ce drame nominé aux Oscars sur Netflix avant son départ cette semaine

Aussi difficile que cela puisse être de suivre toutes les nouvelles versions sur Netflix chaque semaine, il est encore plus difficile de suivre les départs. Netflix mélange constamment la bibliothèque en ajoutant plus de films et d’émissions sous licence à mesure que les anciens accords de licence expirent. Nous faisons de notre mieux pour vous aider, mais n’avons pas souvent le temps de mettre en évidence les titres avant qu’ils ne quittent le service de streaming. Mais certains contenus méritent un cri. C’est certainement le cas pour Captain Fantastic, qui quitte Netflix le samedi 25 décembre.

Captain Fantastic quitte bientôt Netflix

Captain Fantastic est sorti en 2016 et est diffusé sur Netflix depuis février 2021. Il a été écrit et réalisé par Matt Ross, que vous reconnaissez probablement comme Alby Grant de Big Love et Gavin Belson de Silicon Valley. Captain Fantastic n’est que son deuxième long métrage, mais il a réussi à rassembler tout un casting. Viggo Mortensen est le père de six enfants en deuil. Frank Langella, Kathryn Hahn et Steve Zahn complètent le casting à ses côtés. Ce fut également l’un des premiers gros travaux d’Erin Moriarty avant de décrocher le rôle de Starlight dans The Boys d’Amazon.

Viggo Mortensen a été nominé pour le meilleur acteur principal aux Oscars 2017 pour le rôle. Il a fini par perdre contre Casey Affleck à Manchester by the Sea.

Voici le synopsis officiel de Captain Fantastic sur le site Web du film, ainsi que la bande-annonce :

Au fond des forêts du nord-ouest du Pacifique, un père (Viggo Mortensen) dévoué à élever ses six enfants avec une éducation physique et intellectuelle rigoureuse est contraint de quitter son paradis et d’entrer dans le monde, commençant un voyage qui remet en question son idée de ce que cela signifie être parent.

Mortensen est excellent en tout, et Captain Fantastic ne fait pas exception. De nombreuses critiques indiquent que sa performance est le point culminant du film. Dans l’ensemble, le film a obtenu une note fraîche certifiée de 83% sur Rotten Tomatoes. Et le score d’audience est tout à fait conforme à 85%. Si vous recherchez un film de bien-être qui a réussi à séduire les critiques, en voici un à ajouter à la file d’attente.

Autres films que vous pourriez aimer

Si vous êtes d’humeur pour des drames indépendants plus originaux après avoir regardé Captain Fantastic, vous avez de la chance. Netflix en regorge et beaucoup présentent des distributions similaires. Par exemple, le premier film que Netflix recommande aux téléspectateurs de Captain Fantastic est The Meyerowitz Stories (New and Selected). Noah Baumbach a écrit et réalisé ce film original Netflix de 2017, qui met en vedette Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Emma Thompson, Elizabeth Marvel et Grace Van Patten. C’est encore une autre comédie dramatique familiale sincère, mais celle-ci parle d’un groupe de frères et sœurs adultes dysfonctionnels qui s’occupent de leur père malade.

Si vous cherchez un film qui privilégie l’humour, ne cherchez pas plus loin que My Idiot Brother. Ce film n’a pas été aussi bien reçu que Captain Fantastic ou The Meyerowitz Stories. Mais il a toujours une nouvelle note sur Rotten Tomatoes. Si vous aimez regarder Paul Rudd agir comme un imbécile, c’est facilement l’un de ses personnages les plus maladroits. Il incarne Nedrick Rochlin, frère de Miranda (Elizabeth Banks), Natalie (Zooey Deschanel) et Liz (Emily Mortimer). Le film commence avec l’arrestation de Ned pour avoir vendu de l’herbe à un policier en uniforme. Les hijinks continuent à partir de là.