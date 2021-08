Diffusez des films et des émissions de télévision gratuits sur iPhone ou Android avec cette nouvelle application

Au cas où vous ne le sauriez pas, Amazon exploite en fait deux services de streaming vidéo. De toute évidence, Prime Video est le service phare de l’entreprise, mais en 2019, IMDb, propriété d’Amazon, a également lancé son propre service de streaming. Contrairement à Prime Video, IMDb TV (anciennement IMDb Freedive) est gratuit et pris en charge par des publicités. Vous pouvez accéder à IMDb TV dans votre navigateur dès maintenant et commencer à regarder gratuitement Le Loup de Wall Street. Mais deux ans et demi plus tard, après être arrivé sur un certain nombre de plates-formes, vous pouvez enfin diffuser des films et des émissions gratuits sur votre téléphone avec l’application IMDb TV.

IMDb TV propose des milliers d’émissions et de films gratuits

Selon la description de l’application, IMDb TV propose des milliers de films et d’émissions sous licence, ainsi que du contenu original. Oui, tout comme Netflix et Disney+, IMDb TV a sa propre liste de séries originales. Cela dit, il s’agit d’une ardoise relativement mince, Alex Rider étant le point culminant clair. Cependant, de nombreux autres spectacles sont en préparation, notamment un spin-off de Bosch et une série Lords of Dogtown.

De plus, comme le note Variety, Amazon a récemment signé un accord qui apportera encore plus de contenu à Prime Video et IMDb TV. Amazon et Universal Filmed Entertainment Group sont parvenus à un accord qui donnera à IMDb TV les droits exclusifs de fenêtre de réseau sur les prochains films d’Universal. Cela inclut Dolittle, The Invisible Man, F9 et Sing 2. IMDb TV aura également accès à des titres de la bibliothèque animée de l’UFEG tels que Shrek 2, Despicable Me 2 et How to Train Your Dragon 2. Comme Deadline l’avait noté à l’époque, IMDb TV est le premier service AVOD à sécuriser une fenêtre de télévision pour les grandes sorties en salles. Traditionnellement, les réseaux de diffusion et de câble ont ouvert la voie.

Meilleurs films et émissions gratuits à diffuser sur IMDb TV

Bien sûr, la raison pour laquelle vous téléchargez cette application est de regarder des films et des émissions de télévision gratuits. Certains des films remarquables de la bibliothèque TV IMDb incluent Bridge of Spies, How to Train Your Dragon, The Monuments Men, Captain Phillips et Paddington. Vous pouvez également vous gaver de certaines saisons d’émissions populaires telles que Mad Men, White Collar, Malcolm in the Middle et Schitt’s Creek.

Il convient de noter que vous aurez besoin d’un compte Amazon pour vous connecter à l’application IMDb TV. Vous n’avez pas besoin d’être membre Prime pour utiliser l’application. De plus, avoir Prime ne vous permettra pas de sauter les publicités. Vous pouvez récupérer l’application gratuitement sur iOS depuis l’App Store ou sur Android depuis Google Play.

