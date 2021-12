Diffusez le nouveau projet « Magic » de Nas

23 décembre 2021 Nouvelles Musiques

Nas offre aux fans de la nouvelle musique ce Noël.

L’icône du hip-hop a annoncé un projet surprise appelé Magic. L’ensemble de 9 pistes, un effort de collaboration avec Hit-Boy, devrait sortir à minuit la veille de Noël.

Quelques heures seulement avant sa sortie sur les services de streaming, Nas a révélé la liste des chansons, qui comprend des chansons comme « Meet Joe Black », « Hollywood Gangsta », « Wu for the Children » et « Wave God » avec A$AP Rocky et DJ Premier.

« La MAGIE est dans l’air. Minuit et une toute nouvelle musique sur laquelle vibrer », a-t-il légendé son message.

Il s’agit de la deuxième sortie de l’année de Nas et Hit-Boy après King’s Disease II en août, qui a remporté une nomination aux Grammy pour le meilleur album de rap.

La magie est là. Diffusez-le ci-dessous.

J’aime 2 614