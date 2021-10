Diffusez l’un des meilleurs films de flics des années 90

Depuis le coffre-fort : Alors que l’espace de streaming ne cesse de croître, les catalogues de studios massifs sont de plus en plus disponibles. Ceux-ci incluent des joyaux perdus et oubliés, des ratés tellement mauvais, et tout simplement des morceaux étranges de l’histoire du cinéma. Et vous ne les trouverez probablement pas en attendant que des streamers les mettent devant vous. Dans From the Vault, Android Authority vise à sauver ces titres du cimetière des algorithmes et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos abonnements au streaming.

Le drame policier de 1992 de Bill Duke, Deep Cover, est diffusé sur HBO Max, et c’est un chef-d’œuvre absolu du cinéma néo-noir qui vaut le détour sur le streamer dès que vous le pouvez.

L’histoire d’un flic infiltré qui perd confiance dans le système dont il fait partie est toujours aussi intelligente et originale, avec des performances meurtrières et des thèmes douloureusement pertinents de corruption policière et d’iniquités sociales.

Ci-dessous, nous expliquons pourquoi Deep Cover sur HBO Max mérite d’être sauvé du coffre-fort.

Qu’est-ce que Deep Cover?

Dans Deep Cover, Laurence Fishburne incarne l’agent de la DEA Russell Stevens, qui s’infiltre pour briser un réseau de trafic de drogue en tant que trafiquant de drogue de bas niveau John Hull.

En partenariat avec l’avocat sournois David Jason (Jeff Goldblum), il s’élève à travers le monde souterrain de LA, grimpant au sommet en se mélangeant aux personnes qu’il a juré de faire tomber.

Voir également: Les meilleurs films sur HBO Max

Mais alors qu’il gravit les échelons, Russell est en proie à des questions sur sa propre complicité. L’objectif final de ses supérieurs est lié à la politique mondiale et à l’influence douteuse du gouvernement américain en Amérique du Sud. Son objectif simple de garder les gens hors de la drogue et hors de prison – ou pire – n’est pas partagé par les responsables.

Deep Cover a été bien accueilli lors de sa sortie en 1992, mais il est devenu de plus en plus pertinent au fil du temps.

C’est également un membre récent de la collection Criterion, avec une magnifique sortie Blu-ray et DVD, et le prestige qui accompagne l’empreinte cinéphile.

Cinéma néo-noir élégant

Le réalisateur Bill Duke injecte une énergie incroyablement élégante dans Deep Cover. Son utilisation créative et saisissante de la lumière et de l’ombre confère au film une esthétique distinctement noire. Cela correspond parfaitement à son histoire de personnages trompeurs et obscurs, de crime, de racisme et de décadence urbaine.

Plus du coffre-fort : Regardez le sang simple des frères Coen

Les néons, les salles de billard enfumées et la narration hypnotique de la voix off de Fishburne donnent au film une impression d’intemporel et entièrement de son moment.

De plus, la bande originale de Deep Cover comprend de la musique originale de Dr. Dre et du nouveau venu Snoop Dogg. Le paysage sonore hip-hop discret offre une toile de fond idéale et maussade pour les performances parfaites de Laurence Fishburne et Jeff Goldblum.

Deep Cover sur HBO Max : un portrait brutalement honnête et stylisé de la police

“Cynique” est un mot qui revient dans un grand nombre de critiques de Deep Cover à partir de 1992. C’est un mot qui semble correspondre à la vision du film de la ligne mince, parfois imperceptible, entre les flics et les criminels.

Russell, ou John comme nous le connaissons pendant la majeure partie du film, réfléchit à la valeur de la vie humaine en voix off après avoir tué un homme de sang-froid. Personne ne viendra après lui, dit-il. La vie d’un criminel noir ne figure pas assez haut sur le radar de la police pour qu’il s’en soucie. Ce n’est pas le genre de justice pour lequel il s’est engagé. Mais ce n’est en aucun cas une exception. Plus il s’enfonce, plus les frontières entre le bien et le mal commencent à s’estomper. Plus il perd confiance dans l’application de la loi en tant qu’autorité apte à faire face à ces problèmes.

Deep Cover est-il cynique ou simplement honnête ?

Les flics essaient-ils vraiment de rendre les rues plus sûres ? Plus sûr pour qui ? La guerre contre la drogue vise-t-elle réellement à lutter contre la dépendance et le marché noir ? Est-ce juste un outil de l’impérialisme pour le gouvernement américain ? Deep Cover est catégoriquement contre le récit dominant qui nous ferait penser que la police veille à nos intérêts lorsqu’elle cible le trafic de drogue.

Est-ce du cynisme ? Peut-être. Mais c’est aussi un regard brut et impitoyable sur les inégalités qui affligent le système de justice pénale, où règnent le racisme et la corruption. C’est un look stylisé, déformé et exagéré, mais finalement fondé sur l’honnêteté.

Deep Cover est l’un des meilleurs films policiers de toutes les époques. Et c’était bien en avance sur son temps, abordant les problèmes à peine dans le courant dominant maintenant.

C’est une vraie bénédiction de pouvoir regarder Deep Cover sur HBO Max. Ne le manquez pas.