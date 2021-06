Diffusion en direct Angleterre vs Allemagne 2021: heure, chaînes de télévision et comment regarder l’Euro 2020 en ligne

in

L’Angleterre et l’Allemagne s’affrontent en huitièmes de finale. Les deux équipes méritent probablement une place au prochain tour en raison de leur qualité, mais le bracket et la phase de groupes ont pensé autrement et une seule avancera.

L’Allemagne a réussi à se qualifier pour ce tour après une frayeur tardive contre la Hongrie, tandis que l’Angleterre a remporté son groupe de manière confortable. Pourtant, l’Allemagne pourrait et devrait probablement être considérée comme la favorite pour se qualifier pour les quarts de finale, mais on aurait pu en dire autant de la France et ils ont été éliminés par la Suisse hier soir.

Harry Kane et Raheem Sterling sont les principales menaces de l’Angleterre, tandis que l’Allemagne concentrera probablement son attention sur son milieu de terrain. Kroos, Goretzka et Kimmich devraient dominer le milieu de terrain anglais, mais l’Allemagne a eu du mal à créer des occasions de qualité contre le bloc bas de la Hongrie.

Ce jeu a tous les ingrédients pour être un classique, alors assurez-vous de vous connecter et de profiter au mieux du football international.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER L’EURO 2020

Date: 29/06/2021

Temps: 18h00 CEST, 12h00 HNE.

Lieu: Wembley, Londres, Angleterre.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Telecinco (Espagne).

Diffusion disponible: Fubo.TV (États-Unis), ESPN+ (États-Unis).

