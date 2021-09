Diffusion en direct Angleterre vs Andorre: comment regarder les qualifications pour la Coupe du monde 2022 de n’importe où

Après un résultat fulgurant contre la Hongrie en milieu de semaine, l’équipe de Gareth Southgate cherchera à maintenir l’élan alors qu’elle revient à Wembley pour la première fois depuis sa défaite en finale de l’Euro 2020.

Lisez la suite pour obtenir votre guide complet pour obtenir une diffusion en direct Angleterre vs Andorre et regardez ce match de qualification pour la Coupe du monde 2022, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Les buts de Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire et Declan Rice ont vu l’Angleterre valser vers une impressionnante victoire 4-0 sur les Hongrois jeudi malgré le fait qu’elle ait dû faire face à une Puskas Arena hostile.

Ce match avait été présenté comme le plus gros test de l’Angleterre dans le groupe I des qualifications pour la Coupe du monde, et les adversaires de ce soir, du moins sur le papier, devraient s’avérer beaucoup moins menaçants.

Les Andorrans occupent la deuxième place du bas du groupe au-dessus de leurs compatriotes Saint-Marin, qu’ils ont battus à domicile 2-0 jeudi grâce à un doublé du défenseur Vales González.

Southgate voudra sans aucun doute garder ses joueurs sur une lancée gagnante, mais pourrait en profiter pour faire tourner son équipe, avec des suggestions selon lesquelles l’attaquant de Leeds Patrick Banford pourrait avoir la possibilité de faire ses premiers débuts en tant que joueur anglais.

Suivez notre guide ci-dessous pour toutes les façons de regarder l’Angleterre contre Andorre en ligne et obtenez un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 où que vous soyez en ce moment.

Comment regarder l’Angleterre contre l’Andorre depuis l’extérieur de votre pays

Pour ceux qui cherchent à regarder le match au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande, nous avons vos options de visionnement répertoriées ci-dessous. Mais si vous êtes à l’extérieur du pays pour le match d’aujourd’hui et que vous craignez de rater le match, ne vous en faites pas. Avec la possibilité d’utiliser l’un des meilleurs VPN, vous pouvez vous connecter au match, où que vous soyez dans le monde. Voici comment commencer.

Utilisez un VPN pour regarder le football des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en ligne de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez un 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rembourseront sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Comment regarder l’Angleterre contre l’Andorre en direct au Royaume-Uni

La bonne nouvelle pour les fans de foot au Royaume-Uni est que Angleterre vs Andorre est diffusé en direct sur ITV. Le jeu est également diffusé en direct sur ITV Hub en même temps.

Comme c’est ITV, toute personne située au Royaume-Uni peut se connecter GRATUITEMENT – vous devez bien sûr être en possession d’une licence TV britannique valide.

Pour plus de commodité de visualisation en déplacement, ITV Hub dispose d’une excellente application qui est disponible sur presque tout ce qui se branche de nos jours – il suffit de la rechercher sur votre appareil, téléphone ou console de votre choix.

Angleterre vs Andorre débutera à 17h BST, avec une couverture d’ITV commençant à 16h30 BST.

Si vous êtes en dehors du Royaume-Uni mais que vous souhaitez bénéficier de votre couverture habituelle, vous pouvez consulter cet essai gratuit d’ExpressVPN de 30 jours et suivre les instructions ci-dessous.

Angleterre vs Andorre en direct: comment regarder le football de qualification pour la Coupe du monde en ligne aux États-Unis

Si vous êtes aux États-Unis, ESPN2 et la chaîne en langue espagnole TUDN (anciennement Univision Deportes Network) ont le droit de diffuser l’Angleterre contre Andorre aux États-Unis, qui débutera à 12 h HE / 9 h HP.

Si vous avez déjà ESPN sur le câble, vous êtes prêt et pouvez regarder le match via le site Web du réseau – connectez-vous simplement avec les détails de votre fournisseur de câble.

Comment regarder l’Angleterre contre Andorre sans câble

Si vous n’avez pas de câble, ne vous inquiétez pas, vous avez encore beaucoup d’options.

Le forfait Orange de Sling TV ne coûte que 35 $ par mois et comprend ESPN, mais encore mieux, Sling propose actuellement aux nouveaux abonnés une excellente affaire – en ce moment, vous pouvez économiser beaucoup d’argent avec cette offre Sling TV, qui vous permet obtenez un mois entier de Sling Orange pour seulement 10 $.

Alternativement, les plans fuboTV offrent des services de remplacement de câble de bout en bout encore plus complets, qui offrent ESPN et plus de 120 autres chaînes sur des plans à partir de 64,99 $ par mois. Et, mieux encore, il offre un essai GRATUIT de FuboTV.

Si vous êtes actuellement en dehors des États-Unis, vous pouvez toujours utiliser un VPN en streaming pour accéder à votre couverture domestique.

Comment regarder une diffusion en direct Angleterre vs Andorre en Australie

Après avoir décroché les droits des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, vous devrez connectez-vous à Optus Sport pour regarder la couverture en direct de l’Angleterre contre l’Andorre si vous êtes en dessous.

Assurez-vous cependant de régler une alarme – le coup d’envoi est à 2 heures du matin AEST le lundi matin.

Si vous n’êtes pas à Oz, l’utilisation d’un VPN vous permettra de surveiller la couverture sur votre compte Optus.

Puis-je diffuser en direct l’Angleterre contre l’Andorre au Canada ?

Aucun des diffuseurs sportifs canadiens traditionnels ne diffuse cette qualification cruciale pour la Coupe du monde, cependant, l’aide est à portée de main pour les fans de foot sous la forme improbable de la chaîne spécialisée latino-américaine et italienne TLN.

Le réseau câblé uniquement a les droits exclusifs de diffusion en direct du match de ce soir, avec l’heure de coup d’envoi pour les Canucks à 12 h HE / 9 h HP.

Diffusion en direct de l’Angleterre contre l’Andorre en Nouvelle-Zélande

Sky Sport présente l’Angleterre contre Andorre en Nouvelle-Zélande, le match devant commencer à 4 heures du matin NZST lundi matin.

Les abonnés de Sky Sport peuvent diffuser l’action en direct via le service Sky Go, tandis que les coupe-câbles et tout le monde peuvent essayer la plate-forme de diffusion en continu Sky Sport Now – où un laissez-passer hebdomadaire ne coûte que 19,99 $.

Toute personne résidant en Nouvelle-Zélande depuis l’étranger ou vice-versa peut utiliser la route VPN décrites plus tôt pour accéder à leur couverture préférée comme ils le feraient à la maison.

