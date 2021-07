Diffusion en direct Bucks vs Suns: comment regarder le match 6 NBA Final en ligne de n’importe où

Véritable histoire de rédemption, les Bucks sont revenus de 2-0 après les deux premiers matchs à un point de la victoire avec deux matchs à jouer. Est-ce que cela témoigne de la présence indomptable de Giannis sur le terrain ? Les Suns pourraient-ils enfin s’essouffler ? Seul le temps nous le dira, mais briser une période de sécheresse de 50 ans est probablement autant d’encouragement que n’importe quelle équipe a besoin. Continuez à lire pendant que nous expliquons comment obtenir une diffusion en direct Bucks vs Suns et regardez la série NBA Playoff Final en ligne de n’importe où.

Après 123 matchs éliminatoires, l’attente d’une apparition en finale de la NBA a pris fin pour Chris Paul, mais il n’est pas le seul joueur à concourir pour la première fois pour le trophée du championnat Larry O’Brien – loin de là.

Seul Jae Crowder des Suns est déjà venu ici, ce qui en fait la série de finales NBA la plus verte depuis près d’un demi-siècle.

Le plus grand rival du CP3 pour le trophée est la star des Bucks Giannis Antetokounmpo. annulé maintenant.

Peu importe ce qui se passe, cependant, ce choc des titans devrait faire des étincelles sur le terrain alors que Phoenix et Milwaukee s’intensifient pour tout donner – alors lisez la suite pour savoir comment regarder le match Bucks vs Suns 6 en ligne et obtenir un NBA Playoff Diffusion finale en direct de n’importe où.

Diffusez la finale de la NBA sans câble avec Sling TV

Obtenez votre premier mois pour seulement 10 $ maintenant. Chaque match de la finale des éliminatoires de la NBA étant diffusé sur ABC et ESPN3, les coupe-câbles peuvent regarder avec un abonnement Sling TV. Inscrivez-vous à Sling Orange maintenant et économisez 25 $ sur le prix mensuel habituel, tout en obtenant également l’accès à AMC, CNN et plus de 20 autres chaînes.

Comment regarder la finale de la NBA depuis l’extérieur de votre pays

Faites défiler vers le bas pour découvrir toutes les façons dont vous pouvez regarder la série Bucks vs Suns en ligne dans un certain nombre de pays à travers le monde. Mais d’abord, sachez que si vous êtes à l’étranger en ce moment, vous ne pourrez probablement pas regarder la finale des éliminatoires de la NBA comme vous le feriez normalement chez vous.

Cela est dû au géoblocage, une restriction numérique qui signifie que certains services de streaming ne sont accessibles que dans la région dans laquelle ils sont basés.

La solution la plus simple et la plus fiable consiste à utiliser un service VPN pour changer votre adresse IP vers un emplacement différent. Cela vous permettra généralement de vous connecter à votre couverture locale, comme vous le feriez depuis chez vous, et vous évitera d’avoir à parcourir les recoins les plus sommaires d’Internet pour un flux illégal.

Utilisez un VPN pour regarder la NBA Playoff Final en ligne de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rembourseront sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Diffusion en direct des Suns vs Bucks 2021: comment regarder la finale de la NBA en ligne

La couverture du match 6 Bucks vs Suns est disponible sur ABC et ESPN3, qui diffusent l’intégralité de la série finale des éliminatoires de la NBA.

Si vous les avez dans le cadre de votre forfait de câble, vous pouvez également diffuser en direct les Bucks vs Suns directement via le site Web ESPN et le site Web ABC.

Comment regarder NBA Playoff Final sans câble

Les coupe-câbles ont également de la chance, car vous pouvez regarder tous les matchs de la série Bucks vs Suns sans avoir un forfait câble coûteux.

Le service de streaming OTT de grande valeur Sling TV est l’option que nous recommandons. Son forfait Orange ne coûte que 35 $ par mois et vous offre tous les matchs de la série NBA Playoff via ESPN3, qui fait partie de ce plan.

Mieux encore, Sling offre aux nouveaux abonnés une excellente affaire – vous pouvez dès maintenant obtenir un tout le mois de Sling Orange pour 10 $. Le forfait comprend également TNT, Nick Jr. et bien d’autres, et contrairement au câble, vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment.

Une autre option brillante est fuboTV, qui est un service de streaming encore plus complet qui propose ESPN, ABC et plus de 120 autres chaînes. Les forfaits commencent à 64,99 $ par mois et il y a même un Essai GRATUIT de fuboTV vous pouvez essayer de voir si cela vous convient.

Vous êtes hors des États-Unis et souhaitez regarder votre couverture à domicile ? Pas de soucis – utilisez simplement un VPN comme décrit ci-dessus.

Obtenez les meilleurs prix du jour sur les meilleurs services de streaming TV

Comment regarder Suns vs Bucks: diffuser en direct la finale des éliminatoires de la NBA au Canada

Les fans de basket-ball canadiens pourront regarder toute la série Bucks vs Suns sur TSN et Sportsnet, qui divisent la couverture de la finale des éliminatoires de la NBA dans le Grand Nord Blanc.

Si vous obtenez TSN dans le cadre de votre accord de câble, vous pourrez simplement vous connecter avec les détails de votre fournisseur et accéder à une diffusion en direct de la NBA Playoff Final.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez vous abonner à TSN en streaming uniquement à partir de 4,99 $ CA par jour ou (valeur bien meilleure) de 19,99 $ par mois.

De même, vous pouvez regarder Sportsnet en ligne sans frais supplémentaires si vous êtes déjà abonné à la chaîne dans le cadre de votre forfait TV – ou y accéder en streaming uniquement, avec des forfaits à partir de seulement 9,99 $ CA par mois.

Si vous décidez de vous abonner ou si vous l’avez déjà fait, n’oubliez pas que vous pouvez emporter votre service de streaming sportif préféré avec vous partout où vous allez – il suffit essayez notre VPN classé n°1 100 % sans risque pendant 30 jours et suivez les instructions ci-dessus.

Comment regarder Milwaukee Bucks contre Phoenix Suns: diffusion en direct du basket-ball NBA Final au Royaume-Uni

Les fans de basket-ball basés au Royaume-Uni peuvent se connecter à la finale des éliminatoires de la NBA sur Sky Sports, avec l’événement principal de Sky Sports montrant le match 6 Bucks vs Suns à 2 heures du matin, mercredi matin.

Les abonnés peuvent également regarder en mouvement à l’aide de l’application Sky Go, disponible sur presque tous les téléphones, tablettes, ordinateurs portables, PC et consoles modernes.

Pour ceux qui n’ont pas Sky, la meilleure option est un abonnement Now Sky Sports, qui comprend les 11 chaînes.

Le NBA League Pass, disponible au prix de 24,99 £ et couvrant l’intégralité des séries éliminatoires, est une excellente option pour les fans inconditionnels qui souhaitent regarder autant d’action en séries éliminatoires que possible.

Pour accéder à votre service de streaming habituel depuis l’extérieur du Royaume-Uni, vous devrez télécharger un bon VPN comme détaillé ci-dessus.

Suns vs Bucks en direct 2021: comment regarder la finale de la NBA en ligne en Australie

En Australie, le match 6 des Suns vs Bucks commence à 11h00 AEST le mercredi matin, et vous pouvez vous connecter à la finale de la NBA sur ESPN, qui est disponible via Foxtel.

Cela signifie que vous pouvez également diffuser en direct le basket-ball via la plate-forme de diffusion en continu Kayo.

Les débutants peuvent profiter d’un Essai GRATUIT de Kayo de 2 semaines pour voir si le service leur convient. Pour ceux qui décident de le garder, les plans tarifaires Kayo commencent à partir d’un prix très abordable de 25 $ AUD par mois – un très bon rapport qualité-prix compte tenu du nombre d’actions sportives en direct haut de gamme qu’il héberge.

En plus d’être l’endroit où regarder le basket-ball NBA en ligne en Australie cette année, c’est aussi votre domicile pour la F1, l’AFL, la NRL, le Super Rugby AOT, le cricket et bien plus encore. Pratique si vous ne voulez pas vous lancer dans la Fox.

Les fans inconditionnels sauront également que vous pouvez également regarder la finale des éliminatoires de la NBA sur le NBA League Pass, qui coûte 39,99 $ par mois après un essai GRATUIT de 7 jours.

Pas en Australie ? Les Australiens à l’étranger qui souhaitent regarder une diffusion en direct de la finale des éliminatoires de la NBA devraient découvrir qu’un bon VPN les aide à accéder à leurs services de diffusion à domicile où qu’ils soient.

Bucks vs Suns : horaires et chaînes de télévision

Voici à quoi ressemble cette série NBA Playoff Final entre Phoenix et Milwaukee :

Jeu 1 : Gagné par les soleils 118-105Jeu 2 : Gagné par les soleils 118-108Jeu 3 : Gagné par Bucks 120-100Jeu 4: Gagné par Bucks 109-103Jeu 5: Gagné par Bucks 123-119Jeu 6 : Mardi 20 juillet, à confirmer sur ABCJeu 7* : Jeudi 22 juillet, à confirmer sur ABC

