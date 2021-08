Diffusion en direct Casimero vs Rigondeaux: comment regarder la boxe d’aujourd’hui de n’importe où

John Riel “Four Aces” Casimero (30-4) et Guillermo “The Jackal” Rigondeaux (20-1) ont mis leur ceinture en jeu dans une bataille pour la suprématie des poids coq, le Philippin de 31 ans cherchant à saisir ses 40- titre WBA de l’adversaire d’un an, et le gaucher cubain lorgne vers la couronne WBO du jeune combattant légendaire. Préparez-vous à gronder en suivant notre guide ci-dessous sur la façon de diffuser en direct Casimero contre Rigondeaux, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Casimero vs Rigondeaux en direct

Date: samedi 14 août

Lieu: Dignity Health Sports Park, Carson, Californie

Temps de marche sur le ring Casimero vs Rigondeaux (environ) : 23h HE / 20h PT / 4h BST / 13h AEST (dim)

Direct: Heure du spectacle (États-Unis) | TSN (Canada)

Regardez n’importe où : essayez notre VPN classé n°1 100% sans risque

Le combat était allumé, puis éteint, et maintenant il recommence.

Rigondeaux s’est retiré pour que le champion du monde des trois poids Casimero puisse affronter Nonito Donaire dans une affaire entièrement philippine. Mais le Cubain a dû être parachuté après que Casimero ait ruiné ces plans en adressant une série de commentaires désobligeants à la femme de son compatriote.

Jamais du genre à tenir sa langue, Casimero a parlé de mettre fin à la carrière de Rigondeaux avant celle-ci, et il a de nombreuses raisons d’être confiant. Il a remporté ses six derniers combats et a également un record de KO supérieur à son adversaire.

Le Cubain est peut-être beaucoup plus âgé, mais il a l’avantage de la hauteur et l’avantage de la portée, et il ne faut pas oublier que seul le grand Vasily Lomachenko a jamais eu raison de Rigondeaux sur le ring.

Avec deux ceintures en jeu, c’est énorme, alors continuez à lire pendant que nous expliquons comment regarder une diffusion en direct Casimero vs Rigondeaux de n’importe où.

Comment regarder Casimero vs Rigondeaux si vous êtes loin de votre pays

Si vous êtes à l’étranger et découvrez que votre couverture est géo-bloquée, alors la seule alternative que nous connaissons est d’utiliser un VPN pour vous connecter à un pays qui montre le combat.

Le logiciel est généralement idéal pour cela, car il vous permet de changer votre adresse IP et de sembler être dans un endroit complètement différent – et tout cela via une connexion sécurisée et cryptée. Voici comment commencer.

Utilisez un VPN pour diffuser en direct la boxe de n’importe où

ExpressVPN est le meilleur VPN au monde

Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous classons ExpressVPN comme le meilleur absolu.

Un autre grand avantage est le fait qu'il est livré avec un Garantie de remboursement de 30 jours et 3 mois GRATUITS, afin que vous puissiez voir si cela vous convient sans aucune condition.

Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, suivez simplement les instructions pour l’installer, puis sélectionnez l’emplacement vers lequel vous souhaitez déplacer votre adresse IP – c’est vraiment aussi simple que cela.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

N’oubliez pas que l’utilisation d’un VPN présente de nombreux avantages, au-delà du simple fait de vous aider à retrouver l’accès aux services de streaming et au contenu de l’étranger. L’un des plus importants est la sécurité : en utilisant des tunnels cryptés, les VPN de streaming vous offrent une première ligne de défense solide contre les cybercriminels et l’espionnage du gouvernement. Cela rend les tâches quotidiennes comme les achats en ligne et les opérations bancaires beaucoup plus sûres, et de nombreuses personnes choisissent d’en utiliser une pour cette seule raison.

Comment regarder une diffusion en direct Casimero vs Rigondeaux aux États-Unis

Les fans de boxe aux États-Unis qui souhaitent diffuser en direct Casimero vs Rigondeaux devront se tourner vers la chaîne câblée Afficher l’heure.

Le combat est exclusif au réseau câblé premium, ce qui signifie également que vous avez la possibilité de le regarder via le propre service de streaming du réseau. Il coûte 10,99 $ par mois (que vous pouvez annuler à tout moment) et si vous ne l’avez pas utilisé auparavant, vous pouvez obtenir vos 30 premiers jours entièrement GRATUITS !

Ainsi que sur les téléviseurs et les ordinateurs, Showtime est disponible pour regarder sur les mobiles, Fire TV et Amazon Fire TV Stick, Android TV, Chromecast, Samsung et LG Smart TV, Xbox One & Series X/S et PlayStation 4.

Vous pouvez également obtenir Showtime via Amazon Prime Video.

Casimero et Rigondeaux devraient faire leurs promenades sur le ring après 22 h HE / 19 h HP, mais les horaires dépendent de la durée des combats précédents.

N’oubliez pas non plus que, selon notre guide ci-dessus, si vous vous trouvez hors du pays, vous pouvez utiliser un logiciel intelligent comme un VPN regarder Casimero vs Rigondeaux comme si vous étiez à la maison. Il y a plus d’informations sur la façon ci-dessous.

Comment regarder Casimero vs Rigondeaux: la boxe en direct au Canada

Au Canada, le combat Casimero contre Rigondeaux est diffusé par TSN, la couverture de la chaîne commençant à 22 h HE / 19 h HP. Les combattants devraient faire marcher leur anneau un peu plus tard.

Les abonnés existants peuvent se connecter pour regarder les diffusions en direct de TSN sans frais supplémentaires avec les détails de leur fournisseur.

Les coupe-câbles, quant à eux, peuvent s’inscrire au service de streaming TSN Direct pour seulement 7,99 $ par jour ou (bien meilleure valeur) 19,99 $ par mois.

Canadien à l’étranger? Ensuite vous pouvez utiliser un VPN de se retrouver comme par magie au Canada pour diffuser en direct la boxe comme ils le feraient à la maison.

Pouvez-vous regarder Casimero contre Rigondeaux au Royaume-Uni ?

Malheureusement, il ne semble pas que le combat Casimero contre Rigondeaux soit diffusé par des diffuseurs au Royaume-Uni.

Ce n’est pas la pire des choses cependant, les combattants devraient faire leur marche sur le ring vers 4 heures du matin BST le samedi soir / dimanche matin.

Si la situation de la télévision change, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir, mais en attendant, votre meilleur pari est d’utiliser un VPN pour essayer de puiser dans la couverture d’ailleurs.

Pouvez-vous regarder une diffusion en direct Casimero vs Rigondeaux en Australie?

De même, il ne semble pas que quiconque montre le combat Casimero contre Rigondeaux en Australie non plus.

Si vous souhaitez vraiment vous connecter, votre meilleure chance peut être d’utiliser un bon VPN pour essayer d’accéder à la couverture d’un autre pays.

Le combat devrait commencer vers 13 heures AEST dimanche après-midi.

Casimero vs Rigondeaux : carte complète pour l’événement de ce soir

Rau’shee Warren contre Damien Vazquez – Poids coqGary Antonio Russell contre Emmanuel Rodriguez – Poids coqJohn Riel Casimero* contre Guillermo Rigondeaux* – Titres WBA et WBO des poids coq

