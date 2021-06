Diffusion en direct, comment regarder à la télévision, cotes de paris, temps de jeu ⋆ .

Le Championnat d’Europe de l’UEFA 2020 est enfin là.

Retardé d’un an par la pandémie de coronavirus, l’ambitieux tournoi à l’échelle du continent se déroulera dans 11 villes séparées par quatre fuseaux horaires. Alors que le tournoi avait déjà eu lieu dans plusieurs pays (2012 en Pologne et en Ukraine, 2008 en Autriche et en Suisse et 2000 en Belgique et aux Pays-Bas), il s’agit d’un événement unique dans 11 pays avant d’être organisé uniquement par l’Allemagne en 2024. .

Le tournoi se déroulera du 11 juin à la finale le 11 juillet. Les demi-finales et la finale auront lieu au stade de Wembley à Londres.

Voici tout ce que vous devez savoir pour le tournoi de football UEFA Euro 2020 :

Cristiano Ronaldo et le Portugal sont les champions d’Europe en titre, ayant remporté la compétition en 2016 en France.

Quels sont les groupes de l’UEFA Euro 2020 ?

groupe A

Italie

la Suisse

dinde

Pays de Galles

Groupe B

Belgique

Danemark

Finlande

Russie

Groupe C

L’Autriche

Pays-Bas

Macédoine du Nord

Ukraine

Groupe D

Croatie

République Tchèque

Angleterre

Écosse

Groupe E

Pologne

Slovaquie

Espagne

Suède

Groupe F

France

Allemagne

Hongrie

le Portugal

Quels sont les villes et pays hôtes de l’UEFA Euro 2020 ?

Amsterdam, Pays-Bas (Johan Cruyff Arena)

Bakou, Azerbaïdjan (stade olympique)

Bucarest, Roumanie (Arena Națională)

Budapest, Hongrie (Puskás Aréna)

Copenhague, Danemark (Parken Stadium)

Glasgow, Écosse (Hampden Park)

Londres, Angleterre (stade de Wembley)

Munich, Allemagne (Allianz Arena)

Rome, Italie (Stadio Olimpico)

Saint-Pétersbourg, Russie (stade Krestovsky)

Séville, Espagne (La Cartuja)

Quelles sont les cotes de l’UEFA EURO 2020 ?

Selon BetMGM, la France (+400) est la favorite pour remporter l’Euro 2020, suivie de l’Angleterre (+550), de la Belgique (+600), de l’Allemagne (+800), de l’Espagne (+800), de l’Italie (+800) et du Portugal (+800). La Finlande et la Macédoine du Nord sont les grands joueurs (+50000 chacun).

L’Anglais Harry Kane (+600) et le Belge Romelu Lukaku (+600) sont les favoris pour marquer le plus de buts à l’Euro 2020, selon BetMGM. Ils sont suivis du Français Kylian Mbappé (+800) et du Portugais Cristiano Ronaldo (+1200).

Quel est le calendrier des matchs de l’UEFA Euro 2020 ?

Le Championnat d’Europe de l’UEFA sera diffusé sur ESPN et ABC, les matchs pouvant être diffusés en direct sur ESPN+. Des émissions en espagnol seront disponibles sur Univision et TUDN. Jeux également disponibles sur fuboTV.

PHASE DE GROUPES

vendredi 11 juin

samedi 12 juin

Pays de Galles contre Suisse à Bakou (9 h HE, ESPN)

Danemark vs Finlande à Copenhague (12 h HE, ESPN)

Belgique vs Russie à Saint-Pétersbourg (15 h HE, ABC)

dimanche 13 juin

Angleterre vs Croatie à Londres (9 h HE, ESPN)

Autriche vs Macédoine du Nord à Bucarest (12 h HE, ESPN)

Pays-Bas vs Ukraine à Amsterdam (15 h HE, ESPN)

Lundi 14 juin

Écosse vs République tchèque à Glasgow (9 h HE, ESPN)

Pologne vs Slovaquie à Saint-Pétersbourg (12 h HE, ESPN)

Espagne vs Suède à Séville (15 h HE, ESPN)

Mardi 15 juin

Hongrie contre Portugal à Budapest (12 h HE, ESPN)

France vs Allemagne à Munich (15 h HE, ESPN)

Mercredi 16 juin

Finlande contre Russie à Saint-Pétersbourg (9 h HE, ESPN)

Turquie vs Pays de Galles à Bakou (12 h HE, ESPN)

Italie vs Suisse à Rome (15 h HE, ESPN)

Jeudi 17 juin

Ukraine vs Macédoine du Nord à Bucarest (9 h HE, ESPN)

Danemark vs Belgique à Copenhague (12 h HE, ESPN)

Pays-Bas vs Autriche à Amsterdam (15 h HE, ESPN)

vendredi 18 juin

Suède vs Slovaquie à Saint-Pétersbourg (9 h HE, ESPN)

Croatie vs République tchèque à Glasgow (12 h HE, ESPN)

Angleterre contre Écosse à Londres (15 h HE, ESPN)

samedi 19 juin

Hongrie contre France à Budapest (9 h HE, ESPN)

Portugal contre Allemagne à Munich (12 h HE, ESPN)

Espagne vs Pologne à Séville (15 h HE, ABC)

dimanche 20 juin

Italie vs Pays de Galles à Rome (12 h HE, ESPN2)

Suisse vs Turquie à Bakou (15 h HE, ESPN)

Lundi 21 juin

Macédoine du Nord contre Pays-Bas à Amsterdam (12 h HE, ESPN)

Ukraine vs Autriche à Bucarest (12 h HE, ESPN2)

Russie vs Danemark à Copenhague (15 h HE, ESPN2)

Finlande contre Belgique à Saint-Pétersbourg (15 h HE, ESPN)

Mardi 22 juin

République tchèque contre Angleterre à Londres (15 h HE, ESPN)

Croatie contre Écosse à Glasgow (15 h HE, ESPN2)

Mercredi 23 juin

Slovaquie vs Espagne à Séville (12 h HE, ESPN)

Suède vs Pologne à Saint-Pétersbourg (12 h HE, ESPN2)

Allemagne contre Hongrie à Munich (15 h HE, ESPN2)

Portugal vs France à Budapest (15 h HE, ESPN)

RONDE DES 16*

samedi 26 juin

Finaliste du groupe A contre finaliste du groupe B à Amsterdam (12 h HE, ESPN)

Vainqueur du groupe A contre le deuxième du groupe C à Londres (15 h HE, ABC)

dimanche 27 juin

Vainqueur du Groupe C contre la troisième place du Groupe D/E/F à Budapest (12 h HE, ESPN)

Vainqueur du Groupe B contre la troisième place du Groupe A/D/E/F à Séville (15 h HE, ABC)

Lundi 28 juin

Finaliste du groupe D contre le finaliste du groupe E à Copenhague (12 h HE, ESPN)

Vainqueur du Groupe F contre la troisième place du Groupe A/B/C à Bucarest (15 h HE, ESPN)

mardi 29 juin

Vainqueur du groupe D contre le finaliste du groupe F à Londres (12 h HE, ESPN)

Vainqueur du groupe E contre la troisième place du groupe A/B/C/D à Glasgow (15 h HE, ESPN)

* L’attribution des équipes de troisième place dépend des groupes qui fournissent ces équipes.

QUARTS DE FINALE

vendredi 2 juillet

Quart de finale 1 à Saint-Pétersbourg (12 h HE, ESPN)

Quart de finale 2 à Munich (15 h HE, ESPN)

samedi 3 juillet

Quart de finale 3 à Bakou (12 h HE, ESPN)

Quart de finale 4 à Rome (15 h HE, ABC)

DEMI FINALES

mardi 6 juillet

Mercredi 7 juillet

FINAL

dimanche 11 juillet

Quels pays ont gagné l’Euro ?

L’Allemagne et l’Espagne ont remporté le plus grand nombre de championnats d’Europe de football de l’UEFA avec trois chacun. La France a remporté la compétition à deux reprises. La République tchèque (alors Tchécoslovaquie), le Danemark, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et l’Union soviétique ont chacun un titre. Le Portugal est le champion en titre, ayant remporté l’Euro 2016 en France.

Précédentes finales de l’Euro

2016 : Portugal contre la France, 1-0 (gagné en prolongation)

2012 : l’Espagne contre l’Italie, 4-0

2008 : Espagne contre Allemagne, 1-0

2004 : Grèce contre Portugal, 1-0

2000 : France contre l’Italie, 2-1 (victoire au but en or en prolongation)

1996 : Allemagne contre la République tchèque, 2-1 (victoire au but en or en prolongation)

1992 : Danemark contre l’Allemagne, 2-0

1988 : Pays-Bas contre l’Union soviétique, 2-0

1984 : la France contre l’Espagne, 2-0

1980 : Allemagne de l’Ouest contre la Belgique, 2-1

1976 : la Tchécoslovaquie contre l’Allemagne de l’Ouest, 2-2 (la Tchécoslovaquie a remporté les tirs au but, 5-3)

1972 : Allemagne de l’Ouest contre l’Union soviétique, 3-0

1968 : l’Italie contre la Yougoslavie, 2-0

1964 : l’Espagne contre l’Union soviétique, 2-1

1960 : Union soviétique contre la Yougoslavie, 2-1 (gagné en prolongation)

