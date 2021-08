Diffusion en direct d’Arsenal contre Chelsea, chaîne de télévision, pronostic: regardez la Premier League

in

Dans le premier grand derby londonien de la saison, Chelsea et Arsenal s’affronteront dimanche à l’Emirates Stadium.

Préparez votre pop-corn, les amis. L’une des rivalités les plus anciennes et les meilleures de la Premier League anglaise comprend Arsenal et Chelsea. Dimanche, les deux clubs s’affronteront à l’Emirates Stadium dans une confrontation qui comprendra sûrement beaucoup de drame.

Chelsea a beaucoup de confiance, car les hommes de Thomas Tuchel ont enregistré une victoire impressionnante sur Crystal Palace. Pendant ce temps, pour Arsenal, ils ont subi une défaite choc contre Brentford vendredi dernier. Les Gunners pourront-ils remporter une victoire bien méritée ?

Comment regarder Chelsea vs Arsenal à la télévision

Quand est le coup d’envoi ? Dimanche 22 août à 11h30

Où se joue le match ? Stade des Émirats

Sur quelle chaîne de télévision le match est-il diffusé ? NBCSN, FuboTV

Qui est l’arbitre ? Paul Tierney

Qui est en service VAR ? Chris Kavanagh

Nouvelles de l’équipe d’Arsenal

Pour Arsenal, tous les regards seront tournés vers Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. Les deux vedettes ont raté l’ouverture de la saison et ce fut évidemment terrible pour les Gunners, qui ont subi une défaite 2-0. Leur statut pour dimanche est incertain, mais Mikel Arteta espère qu’ils pourront s’adapter.

Nouvelles de l’équipe de Chelsea

Pendant ce temps, pour Chelsea, Romelu Lukaku devrait faire ses débuts pour le club ce week-end. On ne sait pas s’il commencera ou quittera le banc. N’Golo Kante a raté le match du week-end dernier en raison d’une blessure à la cheville, mais il devrait être prêt à affronter Arsenal.

Chelsea vs Arsenal prédit les files d’attente

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rudiger, James, Kanté, Jorginho, Chilwell, Mount, Lukaku et Werner.

Arsenal: Leno, Chambers, White, Mari, Tierney, Xhaka, Lokonga, Pepe, Smith Rowe, Willian et Aubameyang.

Chelsea contre Prédiction d’Arsenal

Cela devrait être une autre confrontation fantastique entre ces deux clubs. Alors que Chelsea sera l’équipe sur la route, nous pensons que leur alignement empilé repartira avec une victoire. Le siège est chaud pour Arteta et il est sur le point de devenir encore plus chaud.

Prédiction: Chelsea 2-1 Arsenal