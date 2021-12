Diffusion en direct d’Arsenal contre Southampton et nouvelles de l’équipe: Aubameyang  » devrait obtenir les chiffres de Salah  » tandis que Caballero devrait faire ses débuts avec les Saints

Arsenal sera désespéré de retrouver le chemin de la victoire contre Southampton ce week-end après des défaites consécutives en Premier League.

L’équipe de Mikel Arteta a vu sa bonne forme prendre fin la semaine dernière après avoir subi des pertes contre Manchester United et Everton.

Aubameyang n’a plus marqué pour Arsenal depuis octobre

Mais les Gunners retournent dans le nord de Londres à la recherche de trois points lorsqu’ils accueillent Southampton de Ralph Hasenhuttl – qui n’a remporté aucune victoire depuis quatre matchs.

Les Saints sont à six points de la zone de relégation et doivent changer de forme pour éviter d’être aspirés par le classement.

Arsenal contre Southampton : date et heure

Le concours de Premier League aura lieu le samedi 11 décembre.

Il aura lieu aux Emirats avec une heure de coup d’envoi à 15h.

Arsenal est invaincu lors de ses 27 derniers matchs à domicile de Premier League qui commencent à 15h00, un samedi remontant à 2013.

Arsenal v Southampton : chaîne de télévision et diffusion en direct

Malheureusement, ce match ne sera pas télévisé sur les écrans britanniques en raison de la panne d’électricité de 15 heures dans le football anglais.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour suivre toute l’action.

Odegaard a marqué lors de matchs successifs mais Arsenal les a perdus tous les deux Arsenal contre Southampton: Nouvelles de l’équipe

Les hôtes ont accueilli Granit Xhaka plus tôt que prévu, mais Gabriel Martinelli s’est blessé aux ischio-jambiers à Goodison Park.

Le Brésilien rejoint Sead Kolasinac sur la touche, tandis que Bernd Leno reste également incertain même si Aaron Ramsdale sera à nouveau titulaire.

Mais la principale préoccupation d’Arteta est la forme physique d’Emile Smith Rowe, qui a raté la défaite contre Everton en raison d’un problème à l’aine subi à Old Trafford.

L’équipe à l’extérieur devrait quant à elle offrir à Caballero ses débuts à Southampton samedi – cinq jours seulement après avoir signé pour le club.

L’ancien gardien de Manchester City et Chelsea a été signé par le patron des Saints Ralph Hasenhuttl après que ses autres gardiens, Alex McCarthy et Fraser Forster, se soient tous deux blessés.

Stuart Armstrong et Jan Bednarek sont tous deux aux prises avec des problèmes de mollets, tandis qu’Oriol Romeu et Mohamed Salisu sont suspendus.

Caballero est de retour dans un club de Premier League pour atténuer la crise des gardiens de Southampton Arsenal v Southampton : qu’est-ce qui a été dit ?

Pierre-Emerick Aubameyang a été accusé d’avoir « vendu Arsenal à découvert » avec son maigre retour de quatre buts cette saison.

Gabriel Agbonlahor a déclaré au talkSPORT Breakfast: « Je pense qu’Arsenal est définitivement vendu à découvert.

«Auba est à 300 000 £ par semaine. Si je suis un fan d’Arsenal, je veux des numéros de Salah. Je veux le décompte des buts et des passes décisives de Salah, mais ils ne l’obtiennent pas. »

Arsenal a glissé à la septième place après deux défaites consécutives en Premier League Arsenal contre Southampton: faits du match Arsenal n’a perdu qu’un de ses 11 derniers matches de championnat contre Southampton (W6 D4), tandis qu’à domicile les Gunners sont invaincus en 26 matches de championnat contre eux , depuis une défaite 1-0 en novembre 1987. Southampton n’a jamais gagné en 22 matchs de Premier League à l’extérieur contre Arsenal (D7 L15) – c’est le plus grand nombre d’une équipe a affronté une autre sur la route sans jamais gagner dans l’histoire de la compétition. -histoire de vol, seulement contre Fulham (27 depuis 1949) et Manchester City (27 entre 1976 et 2012) Arsenal a eu un home run invaincu plus long que son run actuel de 26 contre Southampton.Arsenal est invaincu lors de ses 27 derniers matchs à domicile en Premier League coup d’envoi samedi à 15 heures (W22 D5) depuis une défaite 3-1 contre Aston Villa lors de la première journée de la campagne 2013-14.Arsenal a remporté ses trois derniers matches de Premier League à domicile, en remportant quatre d’affilée entre juillet et Octobre 2020. Ils ont remporté leurs deux derniers matchs à domicile sans encaisser de but, en remportant trois d’affilée sans réplique aux Emirats en octobre 2017. Southampton a perdu 14 matches de Premier League à l’extérieur en 2021, son plus grand nombre de défaites en championnat à l’extérieur en une seule année depuis 2004, quand ils ont perdu 15. Southampton a concédé 47 buts à l’extérieur en Premier League en 2021, le plus grand nombre d’une équipe en un an dans l’histoire de la Premier League (également Sheffield Wednesday en 1997, Bolton Wanderers en 2007 et Wigan Athletic en 2009). La dernière équipe de haut niveau à concéder plus en un an était Luton Town en 1991 (49) tandis que la dernière équipe à en expédier 50 était à la fois Watford et West Brom en 1985. Bien qu’il n’ait pas joué en Premier League pendant sept saisons entre 2005-06 et 2011-12, seules deux équipes ont perdu plus de matchs de Premier League à Londres que Southampton (74), avec Newcastle en perdant 82 et Everton en perdant 80. Depuis le premier match de Ralph Hasenhüttl en charge en décembre 2018, Southampton a perdu plus de points de positions gagnantes que toute autre équipe de Premier League (71). Sept d’entre eux ont été contre Arsenal, les Saints n’ayant perdu que plus contre les Wolves et Manchester United (10 chacun) au cours de cette période. Man Utd et Everton. Seuls quatre joueurs de l’histoire de la Premier League ont marqué trois fois de suite et perdu à chaque fois, le plus récent étant Michail Antonio pour West Ham en août/septembre 2016. Le dernier joueur des Gunners à marquer dans trois matchs de championnat d’affilée et à perdre les trois était Malcolm Macdonald en mars 1977.