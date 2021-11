Diffusion en direct d’Arsenal vs Watford et heure du coup d’envoi: nouvelles de l’équipe, statistiques des matchs et comment regarder le choc de la Premier League

Arsenal cherchera à étendre sa récente série d’invincibilités à 10 matchs toutes compétitions confondues lorsqu’il accueillera Watford ce week-end.

Les Gunners en forme de Mikel Arteta n’ont pas goûté à la défaite depuis une défaite 5-0 contre Manchester City fin août qui les avait placés dans la zone de relégation.

Ramsdale est l’homme du moment et sera absent pour une autre feuille blanche contre Watford

Une série de cinq victoires en sept en Premier League depuis lors a propulsé Arsenal à la sixième place du classement – ​​à seulement trois points de West Ham en quatrième position.

Claudio Ranieri, quant à lui, a connu un début de vie irrégulier à Watford; les Hornets ont perdu deux et gagné une fois depuis que l’Italien a pris le relais.

Arsenal vs Watford : date et heure

Le concours de Premier League aura lieu le dimanche 7 novembre.

Il aura lieu aux Emirats avec une heure de coup d’envoi à 14h.

Watford a perdu six de ses sept matchs à l’extérieur de Premier League contre Arsenal, leur seule victoire étant une victoire 2-1 en janvier 2017.

Arsenal a été l’une des équipes de forme de la Premier League au cours du mois dernier Arsenal vs Watford: chaîne de télévision et diffusion en direct

L’affrontement sera diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture commençant sur le premier à 13 heures.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi.

Watford a subi une forme mitigée sous le nouveau patron Ranieri Arsenal vs Watford: Nouvelles de l’équipe

Mikel Arteta espère que Kieran Tierney pourrait revenir après avoir été aux prises avec une blessure à la cheville qui l’a fait rater les trois derniers matchs du club.

« Kieran s’est entraîné ces deux derniers jours, il se sent beaucoup mieux donc j’espère qu’il sera disponible », a déclaré Arteta.

« Voyons au cours des deux prochaines séances d’entraînement comment il se sent, il a fait des choses avec l’équipe mais il n’est pas encore complètement entraîné, donc dans les deux prochains jours, nous verrons comment il va et où est sa forme physique. »

En dehors de cela, Arsenal ne manque que Granit Xhaka avec le milieu de terrain jusqu’à l’année prochaine avec un problème de cheville.

Pendant ce temps, Watford sera sans Ken Sema, Christian Kabasele et Peter Etebo pour le court voyage à travers Londres.

Kiko Femenia et Francisco Sierralta pourraient cependant être disponibles après que la paire de Hornets ait raté la défaite 1-0 à domicile contre Southampton le week-end dernier.

Kieran Tierney se rapproche d’un retour de blessure révèle le patron d’Arsenal Arteta Arsenal vs Watford: Faits du match Arsenal a remporté 11 de ses 14 rencontres de Premier League avec Watford (D1 L2), marquant au moins une fois à chaque fois qu’ils ont affronté les Hornets dans la compétition.Watford a perdu six de ses sept matches de Premier League à l’extérieur contre Arsenal, à l’exception d’une victoire 2-1 en janvier 2017. Depuis sa défaite contre West Brom et Newcastle en 2010-11, Arsenal est invaincu lors de sa dernière 31 matchs à domicile de Premier League contre des équipes promues (W26 D5). Les Gunners n’ont réussi à marquer que lors d’un de ces matches, un match nul et vierge contre Middlesbrough en octobre 2016. Arsenal a perdu ses trois premiers matches de Premier League mais est invaincu depuis ses sept matches (W5 D2), le dernier ayant une ligue plus longue sans défaite. se déroulera entre janvier et mars 2020 (huit matchs). Les Gunners sont la première équipe de Premier League à perdre leurs trois premiers matchs, puis aucun de leurs sept prochains depuis Wimbledon en 1996-97 (trois premiers perdus, sept victoires suivantes). Watford a battu Everton 5-2 lors de leur dernier match à l’extérieur en Premier League. et recherchent des victoires consécutives à l’extérieur dans la compétition pour la première fois depuis septembre 2017 sous Marco Silva. Les cinq dernières victoires à l’extérieur des Hornets en Premier League ont été confiées à différents managers : Javier Gracia, Quique Flores, Nigel Pearson, Xisco et Claudio Ranieri. (75% – 9/12), tandis que Watford a concédé 10 buts, un record de la ligue avant la mi-temps jusqu’à présent. Claudio Ranieri n’a jamais battu Arsenal en Premier League en 11 tentatives (D4 L7), perdant ses cinq derniers matchs de championnat à l’extérieur contre les Gunners. Arsenal est la seule équipe que Ranieri a affrontée au moins cinq fois au cours de sa carrière de manager de haut niveau et n’a jamais été battu. Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal a marqué six buts lors de ses cinq matches de Premier League contre Watford, marquant un doublé dans les deux matchs contre les Hornets dans la campagne 2019-2020. Aucun joueur n’a été directement impliqué dans plus de buts en Premier League pour Arsenal cette saison qu’Emile Smith Rowe (5 – 3 buts, 2 passes décisives). Le joueur de 21 ans a marqué lors de ses deux derniers matches de Premier League – seuls trois joueurs de 21 ans ou moins ont déjà marqué lors de trois matches consécutifs de Premier League pour les Gunners (Nicolas Anelka, José Antonio Reyes et Cesc Fàbregas).Pierre-Emerick Aubameyang – qui a marqué lors de ses quatre dernières apparitions en Premier League aux Emirats – a marqué lors de chacun de ses six derniers matchs à domicile en Premier League contre des équipes nouvellement promues pour Arsenal, inscrivant neuf buts. Il marque en moyenne un but ou une passe décisive toutes les 73 minutes contre des équipes promues de Premier League (17 buts, 4 passes décisives en 18 matchs).