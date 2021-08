Diffusion en direct de 2021 Northern Trust: Comment regarder le golf PGA en ligne de n’importe où

La FedEx Cup débute cette semaine, avec les 125 meilleurs golfeurs de la saison qui affronteront le Liberty National Golf Course dans le New Jersey.

Regardez chaque balle de cet événement éliminatoire avec notre guide de diffusion en direct 2021 Northern Trust ci-dessous.

Avec seulement 70 joueurs prêts à se qualifier pour le championnat BMW de la semaine prochaine sur le terrain de ce tournoi, les enjeux sont élevés.

Jouant comme un par 71, mesurant 7 410 mètres avec des greens en agrostide, l’emplacement du parcours sur la rivière Hudson rend cet ancien site d’enfouissement particulièrement sensible au vent, apportant encore plus de drame à un tournoi déjà exigeant sur le plan mental.

Le parcours a organisé cet événement pour la dernière fois en 2019, Patrick Reed ayant terminé le tournoi en vainqueur.

Cet événement a vu Jon Rahm terminer troisième et l’Espagnol devrait désormais faire un pas de plus cette année, le n ° 1 mondial et champion de l’US Open étant le grand favori pour remporter la tranche 2021.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon de diffuser en direct le golf 2021 Northern Trust PGA Tour en ligne de n’importe où.

2021 Northern Trust : où et quand ?

Le 2021 Northern Trust a lieu au Liberty National Golf Club dans le New Jersey du jeudi 19 août au dimanche 22 août.

La couverture américaine est exclusive à CBS et à Golf Channel, tandis que Sky Sports a à nouveau les droits de diffusion en direct au Royaume-Uni

Comment regarder 2021 Northern Trust en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens du golf de ce week-end du New Jersey plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder le Northern Trust 2021, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder le Northern Trust 2021 en direct aux États-Unis

La couverture du Northern Trust de cette année est partagée entre CBS et Golf Channel. The Golf Channel a une couverture exclusive des rondes 1 et 2 de 14 h à 18 h HE le jeudi et le vendredi.

Pour le samedi et le dimanche, la couverture est partagée avec CBS prenant le relais pour les troisième et dernier tours les samedis et dimanches soirs de 15 h à 18 h HE, tandis que Golf Channel s’occupe des premières sessions du week-end de 13 h à 15 h HE.

Si vous avez accès à Golf Channel et NBC sur le câble, il vous suffit de vous rendre sur le site Web de Golf Channel ou sur le site Web de CBS et de vous connecter avec vos identifiants de câble, où vous pourrez ensuite diffuser toute la couverture. en ligne.

La meilleure solution pour les amateurs de golf à couper le souffle est probablement Sling TV, avec son plan Sling Blue incluant CBS.

Les nouveaux utilisateurs peuvent profiter d’une offre qui vous donne le premier mois avec le service ne coûte actuellement que 10 $ (contre 35 $ standard), tandis qu’un module complémentaire Sports Extra de 11 $ vous donne également accès à la couverture supplémentaire de Golf Channel.

Sling TV



The Golf Channel et CBS diffusent le 2021 Northern Trust en direct aux États-Unis et au Canada. Sling vous permet d’ajouter The Golf Channel à votre abonnement pour seulement 11 $ par mois, tandis que CBS est inclus dans le plan Sling Blue. De plus, vous pouvez obtenir votre premier mois pour aussi peu que 10 $ dès maintenant !

Commencez à diffuser sur Sling

Comment diffuser 2021 Northern Trust en direct au Royaume-Uni

Sky offrira une couverture en direct complète (et exclusive) du tournoi via son Sky Sports Golf avec une couverture commençant à 12h BST pour le tour 1 le jeudi et le tour 2 le vendredi via son service Red Button, avec une couverture linéaire régulière commençant à 18h.

C’est une configuration similaire pour l’action du week-end, avec une couverture commençant sur le service Red Button à 13h00 les deux jours, avec la chaîne linéaire Sky Sports Golf montrant les étapes finales de l’action de samedi à partir de 18h00 et la finale de dimanche à partir de 19h00.

Les abonnés Sky peuvent également utiliser l’application Sky Go pour diffuser en direct l’action sur des appareils mobiles.

Pour ceux qui cherchent à éviter d’être liés à un contrat, il existe l’option Sky Sports Monthly Pass de Now TV. Il coûte 33,99 £ pour 30 jours, ce qui se compare très favorablement au pass de 24 heures à 9,99 £, et vous donne accès aux 11 chaînes Sky Sports.

Adhésion MAINTENANT Sports



Regardez la couverture par Sky Sports du Northern Trust 2021 en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’aujourd’hui pour 10 £ ou obtenez un laissez-passer mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ dès MAINTENANT

Comment regarder le Northern Trust 2021 en direct au Canada

TSN et Golf Channel Canada partagent cette année les droits de diffusion pour montrer le Northern Trust en direct au Canada.

The Golf Channel détient les droits de diffusion pour montrer les deux premiers jours d’action ainsi que les sessions du matin le samedi et le dimanche, avec une couverture passant à TSN 4 pour les sessions de l’après-midi pour les manches 3 le samedi à 15h et à 14h le dimanche sur TSN3. .

Si vous n’êtes pas déjà abonné par câble, le service de streaming TSN Direct est au prix de 4,99 $ CA par jour ou 19,99 $ par mois et vous donnera accès à la couverture TSN du tournoi.

Diffusez en direct le 2021 Northern Trust en direct en Australie

Fox Sports détient les droits exclusifs en direct du tournoi Down Under de cette année.

Si vous ne voulez pas l’engagement d’un abonnement au câble, la bonne nouvelle est que la couverture de golf de Fox Sports est également disponible via le service de streaming uniquement Kayo Sports.

La couverture commence sur les deux services à 4 h AEST pour les rondes 1 et 2 le vendredi et le samedi matin, tandis que l’action commence à 3 h AEST le dimanche pour la ronde 3 et à 2 h AEST le lundi matin pour la ronde 4.

Kayo est disponible à partir de seulement 25 $ par mois – et il est accompagné d’une période d’essai GRATUITE de 2 semaines.

Kayo Sports



Kayo Sports devrait être votre référence pour le Northern Trust 2021 si vous êtes en Australie. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

À partir de 25 $ chez Kayo Sports

