Diffusion en direct de Barcelone contre Valence: programmation, heure du coup d’envoi, programmes télévisés, comment regarder la Liga en ligne

BIENVENUE AU CAMP NOU !!! Le plus grand stade du monde sera à pleine capacité pour la première fois en près de 20 mois alors que Barcelone accueillera Valence pour un énorme match de Liga. Le Barça a besoin de trois points pour rester proche du haut du classement mais ce ne sera pas facile contre une équipe de Valence à nouveau en bonne santé et bien entraînée par José Bordalás. Cela devrait être bon, et Sergio Agüero pourrait également faire ses débuts. Vamos !

ALIGNEMENTS

BARCELONE

Onze de départ : Ter Stegen ; Dest, García, Piqué, Alba ; Roberto, Busquets, De Jong ; Gavi, Memphis, Fati (4-3-3)

Suppléants : Neto (GK), Peña (GK), Lenglet, Umtiti, Mingueza, Balde, Nico, Puig, Coutinho, Demir, L. De Jong, Agüero

VALENCE

Onze de départ : Cillessen ; Foulquier, Gabriel, Diakhaby, Gayà ; Soler, Wass, Guillamón, Duro; Gómez, Guedes (4-4-2)

Suppléants : Jaume (GK), Mamardashvili (GK), Vázquez, Mosquera, Musah, Racic, Cheryshev, Jason, Costa, Vallejo, De Sousa

INFO MATCH

Compétition/Journée: 2021-22 La Liga, 9e journée

Date/Heure: dimanche 17 octobre 2021, 21h CET (Barcelone), 20h BST/WAT (UK & Nigeira), 15h HE, 12h PT (USA), 12h30 IST (Inde, lundi)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Jesús Gil Manzano

VAR: José Luis Munuera Montero

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis, Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

BLOG EN DIRECT

Règles de discussion des jours de match

Nous n’avons pas beaucoup de règles ici, mais il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous rejoignez nos discussions de jour de match :

Même si l’arbitre est nul ou qu’on perd le match, regarder les jurons. C’est juste inutile. Aussi, ne discutez pas des liens de streaming illégaux. Ceux qui le font seront prévenus, et ceux qui publient des liens seront instantanément bannis. Finalement, soyez gentils les uns avec les autres. C’est une communauté de Barcelone et nous n’avons pas besoin de nous offenser les uns les autres.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours et à jamais, peu importe la compétition, VISCA EL BARÇA !