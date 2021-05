Diffusion en direct de Canelo vs Saunders: comment regarder la confrontation des super-moyens dès maintenant

Préparez-vous pour l’un des plus grands combats de l’année lorsque Saul ‘Canelo’ Alvarez affrontera enfin Billy Joe Saunders dans le but de devenir le champion incontesté des super-moyens du monde et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Canelo vs Saunders en ligne.

Canelo a beaucoup à perdre dans le combat de ce soir alors qu’il pose ses ceintures des super-moyens WBC, WBA et Ring Magazine en jeu pour affronter Saunders qui est actuellement le champion des super-moyens WBO dans un match de 12 rounds.

Alors que Canelo n’a pas perdu de combat depuis 2013 lorsqu’il a été battu par Floyd Mayweather Jr. par décision majoritaire, Saunders n’a pas encore perdu un seul combat tout au long de sa carrière de 12 ans. Lors de son dernier combat en décembre, Canelo a battu Callum Smith par décision unanime, ce qui lui a valu les titres WBC, WBA et Ring Magazine. Il a ensuite défendu ses titres contre Avni Yildirim en février. Saunders, d’autre part, a également remporté son dernier combat contre Martin Murray par décision unanime en décembre de l’année dernière.

Le combat de ce soir devait initialement se tenir à Las Vegas en mai 2020, mais il a été annulé en raison de la pandémie. Il a ensuite été reporté à septembre, mais des différends contractuels et Saunders affirmant qu’il ne serait pas prêt à temps l’ont poussé à nouveau. Maintenant, cependant, les fans de boxe auront enfin la chance de voir les deux se rencontrer sur le ring.

Cependant, Canelo vs Saunders n’est pas le seul combat pour le titre sur la carte de ce soir, car Elwin Soto affrontera Katsunari Takayama dans un combat pour le titre junior poids mouche.

Que vous soyez en faveur de Canelo ou de Saunders, le combat de ce soir restera dans les livres d’histoire et nous vous montrerons comment regarder Canelo vs Saunders de n’importe où dans le monde afin que vous ne manquiez pas une seconde de l’action.

Canelo vs Saunders: quand et où?

Canelo Alvarez et Billy Joe Saunders se rencontreront sur le ring de boxe du stade AT&T de Dallas, au Texas, le samedi 8 mai. 23 h HE / 20 h HP.

Comment regarder Canelo vs Saunders aux États-Unis

Les fans de boxe aux États-Unis pourront regarder Canelo vs Saunders sur le service de streaming sportif DAZN à partir de 20h HE / 17h PT. Un abonnement au service de streaming coûte 19,99 $ par mois, mais vous pouvez économiser un peu en vous inscrivant à un abonnement annuel pour 99,99 $.

Alors que les sports de combat étaient l’objectif principal de DAZN lorsque le service a été lancé pour la première fois en 2016, il a depuis étendu sa couverture pour montrer d’autres sports, notamment la Premier League, la NFL, la NBA, la MLB, la LNH, la Formule 1 et d’autres. Si vous êtes un grand fan de boxe, vous inscrire à l’abonnement annuel de DAZN a beaucoup de sens car vous pourrez également regarder Haney vs Linares plus tard ce mois-ci ainsi que Garcia vs Fortuna en juillet.

DAZN



DAZN est l’endroit où aller pour diffuser Canelo vs Saunders en direct aux États-Unis.C’est 20 $ pour le mois ou 100 $ pour l’année.

20 $ par mois chez DAZN

Diffusion en direct de Canelo vs Saunders au Canada

Comme Canelo vs Saunders est une exclusivité DAZN, les fans de boxe au Canada peuvent également utiliser le service de vapeur pour regarder le combat à partir de 20 h HE / 17 h HP. L’inscription à DAZN vous coûtera 19,99 $ par mois ou 150 $ pour l’année au Canada.

DAZN



DAZN est l’endroit où aller pour diffuser Canelo vs Saunders en direct au Canada. Essayez-le gratuitement pendant un mois, puis ne payez que 20 $ par mois par la suite, ou 150 $ pour l’année.

20 $ par mois chez DAZN

Diffusion en direct de Canelo vs Saunders au Royaume-Uni

Canelo vs Saunders est également diffusé en direct sur DAZN au Royaume-Uni à partir de 1h du matin BST dimanche matin. DAZN organise actuellement une promotion spéciale au Royaume-Uni, ce qui signifie qu’il ne coûte que 1,99 £ par mois pour s’inscrire.

Diffusion en direct de Canelo vs Saunders Australia

C’est la même histoire pour les fans de boxe australiens avec Canelo vs Saunders diffusé en direct sur DAZN. Le service de streaming ne coûte que 2,99 $ par mois Down Under, ce qui signifie que vous inscrire pour regarder le combat ne cassera pas la banque. La couverture de la carte principale commence à 10h00 AEST le dimanche 9 mai et le grand combat devrait commencer vers 13h00 AEST.

DAZN



DAZN est l’endroit où aller pour diffuser Canelo vs Saunders en direct en Australie. C’est super bon marché à seulement 3 $ par mois en ce moment.

3 $ par mois chez DAZN

Regardez Canelo vs Saunders de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Canelo vs Saunders aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la confrontation des poids super moyens lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Canelo vs Saunders: carte de combat complète

WBA, WBC, WBO, Ring Magazine Super Middleweight Title Fight Canelo Alvarez contre Billy Joe Saunders WBO Light-Flyweight Title Bout Elwin Soto contre Katsunari Takayama Junior Middleweight Bout Kieron Conway contre Souleymane Cissokho Heavyweight Bout Frank Sanchez contre Nagy Aguilera Junior Lightweight Bout Marc Castro contre Irving Macias Castillo Bout léger Keyshawn Davis contre Jose Antonio Meza Poids welter Bout Kelvin Davis contre Jan Marsalek Bout poids welter Christian Alan Gomez Duran contre TBA

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.