Diffusion en direct de Chelsea contre Liverpool et nouvelles de l’équipe: le blockbuster du titre de Premier League accueille en 2022

Chelsea accueille Liverpool dans un blockbuster pour le titre de Premier League à accueillir en 2022.

Les deux équipes ont perdu le rythme fixé par les leaders de Manchester City et ce sera un match clé dans la course au titre.

Chelsea affronte Liverpool pour accueillir en 2022

Chelsea est un point au-dessus de Liverpool en deuxième position, mais les Reds ont un match en moins.

Les Blues ont fait match nul avec Brighton la dernière fois tandis que les hommes de Jurgen Klopp ont perdu à Leicester, ce qui signifie que les deux seront impatients de reprendre le chemin de la victoire.

Ces deux-là ont fait match nul 1-1 en août, Mohamed Salah annulant le premier match de Kai Havertz.

Chelsea v Liverpool : Date et comment suivre

Le choc de la Premier League aura lieu le dimanche 2 janvier à Stamford Bridge.

Le coup d’envoi est prévu à 16h30.

Les mises à jour seront diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de la soirée tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour toute l’action.

Le match sera également diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League avec une couverture en direct à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

.

Mo Salah a annulé le premier match de Kai Havertz lors d’un match nul 1-1 entre ces deux-là plus tôt cette saison Chelsea v Liverpool: Nouvelles de l’équipe

Chelsea sera privé de Reece James, Thiago Silva, Ben Chilwell et Andreas Christensen.

Ruben Loftus-Cheek fait un doute alors que Timo Werner se remet encore de Covid.

Liverpool a enregistré trois nouveaux cas positifs de Covid, mais le manager Jurgen Klopp pense que le match de dimanche à Chelsea n’est pas encore sur le point d’être annulé.

Le patron des Reds a refusé de nommer le trio car ils attendaient toujours les confirmations des tests PCR, mais les personnes concernées, ainsi que Thiago Alcantara et Takumi Minamino seront portés disparus à Stamford Bridge.

Andrew Robertson reste suspendu.

Chelsea contre Liverpool : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp : «[Against Leicester] on a raté un stylo, on s’est précipité, on n’a jamais eu de rythme mais on n’a pas été assez convaincant.

«Je m’attends à une réaction du football. Je suis assez positif sur la mentalité de mes garçons.

«Nous devons nous assurer que nous sommes vraiment à nouveau sur le coup et je m’attends à un Chelsea vraiment fort. Ils ont une vraie équipe de football. Leicester nous a donné un bon exemple que cela peut être intense. Nous allons mettre un décalage approprié.

« La seule chance d’attraper quelqu’un [in the title race] est de gagner des matchs de football. Ce n’est pas si facile car nous jouons contre Chelsea une véritable équipe de football et nous pourrions avoir des problèmes similaires aux nôtres.

« Vous ne gagnez pas à Stamford Bridge avec une performance moyenne. »

Chelsea accueille Liverpool dans une superproduction pour le titre de Premier League pour accueillir en 2022 Chelsea contre Liverpool: faits du match Après avoir perdu quatre matchs consécutifs de Premier League contre Liverpool entre 2019 et 2020, Chelsea est invaincu lors de ses deux derniers contre les Reds (W1 D1), bien que les deux de ces matchs ont eu lieu à Anfield. Liverpool a remporté ses deux derniers matchs à l’extérieur en Premier League contre Chelsea – une seule équipe visiteuse en a remporté trois consécutivement à Stamford Bridge dans la compétition, les Blackburn Rovers l’ayant fait entre 1993-94 et 1995-96. L’équipe visiteuse n’a remporté que 12,5% des 32 premières rencontres de Premier League entre Chelsea et Liverpool (W4 D7 L21). Depuis lors, l’équipe visiteuse a remporté 41% des 27 matchs entre les deux équipes (V11, 8, 8,). matchs comme lors de ses 12 précédentes visites dans la capitale dans la compétition (8). Depuis une victoire 4-1 à Manchester United en mars 2009, Liverpool est sans victoire en six matchs contre les champions d’Europe en titre toutes compétitions confondues (3D, 3). Leurs trois nuls au cours de cette période ont eu lieu contre Chelsea. Chelsea n’a remporté son premier match de championnat au cours d’aucune des cinq dernières années civiles (D3 L2) depuis sa victoire 3-0 sur Crystal Palace en 2016. Une seule fois, ils ont eu un plus longue série de tels matchs sans victoire dans l’histoire de leur championnat (10 entre 1929 et 1938). Lors de leur premier match de championnat d’une année civile à l’extérieur, Liverpool n’a remporté qu’un de ses neuf derniers matchs de ce type (D4 L4), en baisse 1-0 à Southampton lors de leur premier match de 2021. Mohamed Salah de Liverpool a marqué trois buts lors de ses neuf matchs de Premier League contre Chelsea, bien qu’ils soient tous venus à Anfield. Parmi les joueurs ayant déjà joué pour les Bleus dans la compétition, seul Kevin De Bruyne (4) a marqué plus de buts contre eux que l’Egyptien. Le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount a été impliqué dans 12 buts en Premier League cette saison (7 buts, 5 passes décisives). ) – le plus grand joueur anglais de la compétition, et son meilleur retour en une seule campagne de Premier League (également 12 en 2019-20). Mohamed Salah de Liverpool a été directement impliqué dans 13 buts lors de ses 13 derniers matchs de Premier League. à Londres (8 buts, 5 passes décisives). Pendant ce temps, aucun joueur de Liverpool n’a marqué plus de buts en Premier League dans la capitale que l’Egyptien (13, à égalité avec Steven Gerrard).