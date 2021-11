Diffusion en direct de Chelsea vs Burnley et heure du coup d’envoi: nouvelles de l’équipe, statistiques des matchs et comment suivre le choc de la Premier League

Chelsea cherchera à poursuivre son invincibilité lors de son retour en Premier League pour accueillir Burnley ce week-end.

Les Bleus chercheront à remporter huit victoires toutes compétitions confondues après une séquence qui a commencé après une défaite 1-0 contre la Juventus fin septembre.

.

Chelsea a été dans une forme incroyable récemment n’ayant pas perdu depuis plus d’un mois

Les dessus de table de Thomas Tuchel ont remporté leurs quatre dernières sorties dans l’élite depuis leur seule défaite en championnat à Stamford Bridge contre Manchester City.

Burnley, quant à lui, présente un match favorable pour Chelsea avec l’équipe de Sean Dyche en 18e après une seule victoire toute la campagne.

Chelsea vs Burnley : date et heure

Le concours de Premier League aura lieu le samedi 6 novembre.

Il aura lieu à Stamford Bridge avec une heure de coup d’envoi à 15h.

Chelsea possède un bon bilan récent contre Burnley après avoir remporté ses quatre derniers matchs de Premier League contre les Clarets.

Chelsea v Burnley : chaîne de télévision et diffusion en direct

Malheureusement, ce match ne sera pas télévisé sur les écrans britanniques en raison de la panne d’électricité de 15 heures dans le football anglais.

Cependant, les temps forts seront disponibles sur le site Web et l’application Sky Sports peu de temps après la fin du match, puis plus tard lors du match du jour.

Des mises à jour seront également diffusées en direct sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour suivre toute l’action.

.

Mason Mount est sur le point de revenir après deux matchs pour cause de maladie Chelsea v Burnley: nouvelles de l’équipe

Pour les hôtes, Romelu Lukaku et Timo Werner devraient toujours manquer le match en raison respectivement de problèmes de cheville et de tendon du jarret.

Mateo Kovacic a rejoint la paire dans la salle de traitement après s’être blessé à l’entraînement avant la victoire 3-0 contre Newcastle.

Mason Mount est également incertain après avoir raté les deux derniers matchs pour cause de maladie, mais Christian Pulisic a fait son retour à l’action en milieu de semaine.

Burnley, quant à lui, sera sans Aaron Lennon qui ne se sent pas bien tandis que Dale Stephens est toujours exclu avec un problème de cheville.

.

Dyche a fait des merveilles à Burnley depuis son arrivée en 2012 Chelsea vs Burnley: Faits du match Chelsea a remporté ses quatre derniers matchs de Premier League contre Burnley, marquant 12 et encaissant deux fois dans cette série. Burnley n’a remporté qu’un seul de ses 14 matchs de Premier League contre Chelsea (D3 L10). Cependant, cinq des six points qu’ils ont remportés dans la compétition contre les Bleus sont venus à Stamford Bridge (W1 D2 L4). Après avoir remporté seulement trois de leurs 30 premiers matchs de Premier League à Londres (D4 L23), Burnley a remporté cinq de leurs huit derniers matchs de haut niveau dans la capitale (L3). Aucune des 14 rencontres de Premier League entre Chelsea et Burnley ne s’est terminée à zéro – en effet, les 14 matches ont vu au moins un but marqué en première mi-temps, le la plupart des rencontres entre deux équipes dans l’histoire de la Premier League ont vu au moins un but marqué au cours des 45 premières minutes de chaque match. Chelsea a marqué 16 buts lors de ses cinq premiers matchs à domicile de Premier League cette saison (W4 L1), leur plus commun à ce stade d’une saison de Premier League, avec également 16 buts en 2010-11. Ils n’ont marqué plus à ce stade que lors des deux précédentes saisons de haut niveau : 17 en 1959-60 et 22 en 1958-59. Ce sera le deuxième coup d’envoi consécutif de Chelsea samedi à 15h en Premier League, après avoir affronté Newcastle la semaine dernière. . La dernière fois qu’ils ont joué des samedis consécutifs avec un coup d’envoi à 15 heures dans la ligue, c’était en août 2016, avec le deuxième match de cette série une victoire à domicile 3-0 contre Burnley. Burnley a remporté sa première victoire en Premier League de la saison dernière. temps mort contre Brentford – les Clarets cherchent à remporter des matches de championnat consécutifs pour la première fois depuis janvier, lorsqu’ils ont battu Liverpool et Aston Villa. Ce sera le 30e match de Premier League de Thomas Tuchel à la tête de Chelsea – les Bleus ont gardé 18 draps propres depuis son premier match en charge en janvier, quatre de plus que toute autre équipe, alors que seul José Mourinho en a gardé plus de 18 lors de ses 30 premiers matchs en charge dans la compétition (22). En seulement cinq départs en Premier League cette saison, Reece James a été directement impliqué dans six buts pour Chelsea (quatre buts, deux passes décisives), le plus commun de tous les joueurs des Blues aux côtés de Mateo Kovacic. Le joueur de 21 ans a marqué à chaque match jusqu’à présent de cette campagne au cours de laquelle il a joué plus de 45 minutes. Maxwel Cornet de Burnley a marqué quatre buts lors de ses cinq premières apparitions en Premier League, inscrivant son troisième but lors d’une victoire 3-1 contre Brentford lors de leur dernier match. Il s’agit du plus grand nombre de buts marqués lors des cinq premières apparitions d’un joueur en Premier League lorsque chaque apparition est venue pour une équipe commençant la journée dans la zone de relégation, égalant les quatre sur cinq de Demba Ba pour West Ham en février et mars 2011.