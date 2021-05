Diffusion en direct de Extreme E: Comment regarder l’Ocean X Prix 2021 en ligne de n’importe où

La saison inaugurale d’Extreme E se poursuit et ce week-end, les équipes et les pilotes se rendront au Sénégal pour l’Ocean X Prix et nous avons tous les détails sur la manière de regarder la course à la télévision ou en ligne.

Extreme E est l’idée originale du fondateur de la Formule E Alejandro Agag et de l’ancien pilote Gil de Ferran qui ont eu l’idée de piloter des buggies électriques dans certains des endroits les plus reculés du monde en 2018.

La saison 2021 Extreme E verra neuf équipes composées de deux pilotes du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Espagne et des États-Unis participer à une série de courses dans le monde entier. Cependant, contrairement à d’autres ligues de sports motorisés, le calendrier d’Extreme E est assez étalé avec une seule course chacune en avril, mai, août, octobre et décembre.

La première course Extreme E, le Desert X Prix, a eu lieu en Arabie saoudite en avril et Rosberg X Racing de Nico Rosberg est arrivé en premier, suivi par Andretti United Extreme E des États-Unis en deuxième et le Team X44 du Royaume-Uni (appartenant au champion de F1 Lewis Hamilton) en troisième.

La course de ce week-end, l’Ocean X Prix, se déroulera sur les rives du lac Rose à l’extérieur de Dakar, la capitale du Sénégal. Les pilotes courront à nouveau sur un terrain principalement sablonneux alors qu’ils se frayeront un chemin autour des pistes existantes entourant un lac. Le format de course utilisé en Arabie saoudite sera légèrement modifié car la finale sera une bataille à quatre voitures avec deux équipes de chacune des deux demi-finales participant à la finale du Prix Ocean X.

Que vous suiviez Extreme E depuis son annonce en 2019 ou que vous vouliez simplement voir à quel point les véhicules électriques de la série se comportent bien en tout-terrain, nous vous montrerons exactement comment regarder l’Ocean X Prix 2021 de n’importe où dans le monde.

Extreme E Ocean X Prix : Quand et où ?

L’Ocean X Prix d’Extreme E se tiendra au Lac Rose, à Dakar, au Sénégal, du 29 au 30 mai. La ronde de qualification 1 aura lieu à 7 h 30 HE / 4 h 30 HP le samedi, suivie de la ronde de qualification 2 à 12 h HE / 9 h HP.

Les demi-finales se tiendront ensuite dimanche à 6 h HE / 3 h HP, suivies de la finale du Ocean X Prix à 10 h HE / 7 h HP.

Regardez l’Ocean X Prix d’Extreme E aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder les deux tours de qualification, les demi-finales et la finale du Prix Ocean X sur Fox Sports alors que le réseau a signé un accord pluriannuel avec Extreme E en 2019. Les deux tours de qualification, la demi-finale et la finale du Prix Ocean X seront diffusés sur FS2 et si vous manquez la course, vous pouvez regarder les temps forts de FS1 à partir de 13h HE / 10h PT.

Vous n’êtes pas intéressé à vous inscrire au câble juste pour regarder Extreme E sur Fox Sports? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau pour regarder la course en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à Fox Sports, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à Fox Sports, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à Fox Sports ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 14 jours est disponible. AT&T TV Now – 55 $ par mois – Le forfait Plus d’AT&T TV Now vous donnera accès à Fox Sports et le service vous permet également de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à Fox Sports ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Gardez à l’esprit que vous pouvez également diffuser gratuitement l’Ocean X Prix de ce week-end sur le site Web Extreme E ou sur la chaîne YouTube Extreme E.

Diffusez en direct l’Extreme E Ocean X Prix au Canada gratuitement

Bien que Fox Sports ait les droits exclusifs de diffuser les courses Extreme E en direct au Canada ainsi qu’aux États-Unis, vous pouvez également diffuser gratuitement l’Ocean X Prix de ce week-end sur le site Web Extreme E ou sur la chaîne YouTube Extreme E. La finale de l’Ocean X Prix débutera à 10 h HE / 7 h HP dimanche au Canada.

Obtenez une diffusion en direct de Extreme E Ocean X Prix au Royaume-Uni gratuitement

Les fans de sport automobile britanniques pourront diffuser en direct et gratuitement l’Ocean X Prix et toutes les autres courses du programme Extreme E de cette année sur BBC iPlayer. Cependant, ITV Hub, Sky Sports Action et BT Sport 1 afficheront également la course et vous pouvez également la diffuser sur le site Web Extreme E ou sur la chaîne YouTube Extreme E. La finale de l’Ocean X Prix débutera à 15 heures BST dimanche au Royaume-Uni.

BBC iPlayer



Diffusez gratuitement en ligne la couverture Extreme E Ocean X Prix de la BBC avec BBC iPlayer.

Gratuit sur BBC iPlayer

Regardez l’Extreme E Ocean X Prix en Australie

Comme c’est le cas ailleurs dans le monde, les téléspectateurs australiens pourront regarder l’Ocean X Prix sur le site Web Extreme E ou la chaîne YouTube Extreme E. Pendant ce temps, les abonnés de Foxtel pourront regarder la course à la télévision sur Fox Sports. La finale de l’Ocean X Prix débutera à 00h00 AEST / 22h00 AWST le lundi 31 mai en Australie.

Kayo Sports



Kayo Sports est un moyen facile d’accéder en streaming à la couverture par Fox Sports de l’Extreme E Ocean X Prix. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

À partir de 25 $ chez Kayo Sports

Comment regarder l’Ocean X Prix d’Extreme E de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder l’Ocean X Prix aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la course lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Équipes et pilotes Extreme E

Team X44 (Royaume-Uni) Sébastien Loeb Cristina Gutiérrez Abt Cupra XE (Allemagne) Mattias Ekström Claudia Hürtgen Acciona Sainz XE Team (Espagne) Andretti United Extreme E (États-Unis) Timmy Hansen Catie Munnings Chip Ganassi Racing (États-Unis) Hispano-Suiza Xite Energy Team (Espagne) Oliver Bennett Christine Giampaoli Zonca JBXE (Royaume-Uni) Jenson Button Mikaela Åhlin-Kottulinsky Rosberg Xtreme Racing (Allemagne) Johan Kristoffersson Molly Taylor Veloce Racing (Royaume-Uni) Jamie Chadwick Stéphane Sarrazin

Horaire Extrême E 2021

Desert X Prix – 3-4 avril 2021 Ocean X Prix – 29-30 mai 2021 Arctic X Prix – 28-29 août 2021 Amazon X Prix – 23-24 octobre 2021 Glacier X Prix – 11-12 décembre 2021

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.