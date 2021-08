Diffusion en direct de Formule 1 : comment regarder le Grand Prix de Belgique 2021 en ligne de n’importe où

La saison 2021 de Formule 1 se poursuit après presque une pause estivale d’un mois après le Grand Prix de Hongrie et ce week-end, les équipes et les pilotes seront en Belgique pour le Grand Prix de Belgique de cette année et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la course sur TV ou en ligne.

Nous avons atteint la seconde moitié du calendrier F1 2021 et après avoir remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet, Lewis Hamilton de Mercedes est désormais de retour en tête du classement avec 195 points, quatre victoires et huit podiums. Max Verstappen de Red Bull a donné à Hamilton une course pour son argent plus tôt cette saison lorsqu’il est arrivé premier à trois Grand Prix d’affilée, mais le vent a tourné pour lui lors du Grand Prix de Hongrie lorsque sa voiture est entrée en collision avec celle de Lando Norris de Mercedes.

Verstappen a actuellement 187 points, donc une victoire aujourd’hui pourrait l’aider à dépasser Hamilton au classement une fois de plus. Cependant, Hamilton courra probablement le cœur sur sa manche car il a actuellement 99 victoires à son actif. Gagner le Grand Prix de Belgique 2021 fera de lui le premier pilote de Formule 1 de l’histoire à remporter 100 courses.

Le Grand Prix de Belgique a lieu chaque année sur le Circuit de Spa-Francorchamps à Stavelot, en Belgique. Le circuit, communément appelé Spa, a organisé son premier Grand Prix il y a près de 100 ans en 1925 et est l’un des favoris des pilotes de Formule 1. Le Spa est situé dans la forêt des Ardennes belges et la piste compte 19 virages avec une longueur de circuit de 4,352 milles, ce qui en fait le circuit de Formule 1 le plus long du calendrier. Pour reprendre les mots d’Hamilton qui a remporté le Grand Prix de Belgique l’année dernière ainsi que l’année précédente, “Ils ne construisent plus de pistes comme celle-ci”.

Que vous suiviez de près la saison 2021 de Formule 1 ou que vous vouliez simplement voir si Hamilton remportera sa 100e course aujourd’hui, nous vous montrerons exactement comment regarder le Grand Prix de Belgique de n’importe où dans le monde.

Grand Prix de Belgique : quand et où ?

Le Grand Prix de Belgique 2021 se tiendra sur le Circuit de Spa-Francorchamps à Stavelot, en Belgique, du 27 au 29 août. Deux séances d’essais auront lieu le vendredi et une autre séance d’essais avec la séance de qualification aura lieu le samedi. Le Grand Prix de Belgique aura lieu le dimanche 29 août à 9h HE / 6h PT / 14h BST. Les fans de course aux États-Unis pourront regarder le Grand Prix de Belgique sur ESPN tandis qu’il sera diffusé sur Sky Sports au Royaume-Uni, TSN au Canada et sur Fox Sports en Australie.

Regardez gratuitement le Grand Prix de Belgique

Les fans de course en Autriche pourront regarder toute la saison de F1 gratuitement cette année, car la chaîne gratuite ServusTV appartenant à Red Bull a partagé les droits de diffusion avec ORF. Cela signifie que si vous habitez en Autriche, vous pourrez regarder le Grand Prix de Belgique gratuitement sur ServusTV ou ORF à partir de 15h00 CEST le dimanche.

Comment regarder le Grand Prix de Belgique aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder le Grand Prix de Belgique sur ESPN avec une couverture de la course commençant à 8h55 HE / 5h55 PT sur ESPN2. Si vous manquez la course, ne vous inquiétez pas car ESPN diffusera une rediffusion sur ESPN3 plus tard dans l’après-midi à 11h HE / 8h PT.

Pas intéressé à s’inscrire au câble juste pour regarder le Grand Prix de Belgique sur ESPN. Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau pour que vous regardiez la course en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à ESPN, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à ESPN, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Orange de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer 50 heures de télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible. AT&T TV Now – 55 $ par mois – Le forfait plus d’AT&T TV Now vous donne accès à ESPN ainsi qu’à plus de 45 autres chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud.

Regardez le Grand Prix de Belgique au Canada

Les fans canadiens de Formule 1 pourront regarder le Grand Prix de Belgique sur TSN et la couverture de la course par le réseau commencera à 8 h 55 HE / 5 h 55 HP sur TSN 4 et TSN 5. Vous pouvez également diffuser toute la course en ligne avec l’application TSN sur votre smartphone et autres appareils mobiles.

Si vous avez déjà coupé le cordon et que vous souhaitez regarder le Grand Prix de Belgique en ligne, vous pouvez accéder au contenu de TSN pour aussi peu que 4,99 $ pour un TSN Direct Day Pass ou 19,99 $ pour un abonnement mensuel en streaming.

Diffusez en direct le Grand Prix de Belgique au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques disposant d’un abonnement Sky Sports pourront regarder le Grand Prix de Belgique de cette année sur la chaîne dédiée Sky Sports F1 du réseau à partir de 14h BST. Cependant, vous pouvez également diffuser la course complète sur votre smartphone ou votre tablette avec l’application Sky Go.

Vous ne voulez pas souscrire à un long contrat Sky Sports juste pour regarder le Grand Prix de Belgique, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder la course en direct sur NOW TV avec un Sky Sports Day Pass pour 9,98 £ ou un Sky Sports Two Month Pass pour 25,99 £. NOW TV vous permettra également de diffuser la course sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de streaming.

Comment regarder le Grand Prix de Belgique en Australie

Si vous habitez en Australie et avez un forfait câble Foxtel, vous pourrez regarder le Grand Prix de Belgique sur Fox Sports à partir de 22h55 AEST / 20h55 AWST le dimanche soir. Cependant, si vous manquez la course, il y aura des rediffusions le lundi à 6h AEST / 4h AWST et plus tard dans l’après-midi à 12h AEST / 10h AWST.

Pas intéressé à vous inscrire au câble pour regarder le Grand Prix de Belgique ? Ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder l’intégralité de l’événement en ligne sur Kayo Sports. Le service coûte entre 25 $ et 35 $ par mois selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients peuvent profiter de l’essai gratuit de 14 jours de Kayo Sports pour regarder le Grand Prix de Belgique 2021.

Comment regarder le Grand Prix de Belgique de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le Grand Prix de Belgique aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la course de cette année lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.