Diffusion en direct de Formule 1 : comment regarder le Grand Prix du Brésil 2021 en ligne de n’importe où

La saison 2021 de Formule 1 touche à sa fin avec seulement quatre courses restantes et ce week-end, les équipes et les pilotes seront à São Paulo, au Brésil pour le Grand Prix du Brésil 2021 et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la course à la télévision ou en ligne .

Le premier Grand Prix du Brésil a eu lieu en 1973 lorsque la Formule 1 a organisé une course de championnat du monde sur l’Autodromo Jose Carlos Pace, mieux connu sous le nom d’Interlagos. Les travaux ont commencé sur la piste en 1938 et ses concepteurs se sont inspirés du circuit de Brooklands au Royaume-Uni, du Roosevelt Raceway aux États-Unis et de Montlhery en France.

Tout comme de nombreuses autres pistes construites avant la Seconde Guerre mondiale, Interlagos présente des virages relevés et les pilotes commencent leur tour sur une sorte de demi-ovale. Interlagos a un total de 15 virages, une longueur de circuit de 2,67 miles (4,3 km) et les pilotes effectueront 71 tours avant de terminer la course de 189,5 miles (305 km). Valtteri Botas de Mercedes détient actuellement le meilleur record du tour à Interlagos avec un temps d’une minute et dix secondes qu’il a battu en 2018.

Avant la course d’aujourd’hui, Max Verstappen de Red Bull détient toujours la première place du classement des pilotes de Formule 1 avec 312,5 points, 9 victoires et 14 podiums. Son rival et actuel champion du monde, Lewis Hamilton de Mercedes, est juste derrière lui avec 293,5 points, 5 victoires et 13 podiums. Hamilton n’est pas arrivé premier depuis le Grand Prix de Russie en septembre et depuis, Verstappen est arrivé deuxième au Grand Prix de Turquie tout en terminant premier au Grand Prix des États-Unis et au Grand Prix du Mexique le week-end dernier. En conséquence, Verstappen a maintenant 19 points d’avance sur Hamilton, qu’il tentera probablement d’étendre davantage lors du Grand Prix du Brésil ce week-end.

Que vous soyez partisan de Verstappen, Hamiltor ou que vous souhaitiez simplement assister à toute l’action à Interlagos ce week-end, nous vous montrerons exactement comment regarder le Grand Prix du Brésil 2021 de n’importe où dans le monde.

Grand Prix du Brésil – Quand et où ?

Le Grand Prix du Brésil 2021 aura lieu sur le circuit d’Interlagos à São Paulo, au Brésil, le 14 novembre à 11h55 HE / 8h55 PT / 17h GMT. Les fans de course aux États-Unis pourront regarder le Grand Prix du Brésil sur ESPN tandis qu’il sera diffusé sur Sky Sports au Royaume-Uni, TSN au Canada et sur Fox Sports en Australie.

Regardez le Grand Prix du Brésil gratuitement

Les fans de course en Autriche pourront regarder toute la saison de F1 gratuitement cette année, car la chaîne gratuite ServusTV appartenant à Red Bull a partagé les droits de diffusion avec ORF. Cela signifie que si vous habitez en Autriche, vous pourrez regarder gratuitement le Grand Prix du Brésil sur ServusTV ou ORF à partir de 21h CEST dimanche.

Comment regarder le Grand Prix du Brésil aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez le câble, vous pourrez regarder le Grand Prix du Brésil sur ESPN avec une couverture de la course commençant à 11h55 HE / 8h55 PT sur ESPN2. Si vous manquez la course, ne vous inquiétez pas car ESPN diffusera une rediffusion sur ESPN3 plus tard dans l’après-midi à 14 h HE / 12 h HP.

Pas intéressé à s’inscrire au câble juste pour regarder le Grand Prix du Brésil sur ESPN. Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès au réseau pour que vous regardiez la course en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à ESPN, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à ESPN, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Orange de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer 50 heures de télévision en direct avec son Cloud DVR.

Regardez le Grand Prix du Brésil au Canada

Les fans de Formule 1 au Canada pourront regarder le Grand Prix du Brésil sur TSN et la couverture de la course par le réseau commencera à 11 h 55 HE / 8 h 55 HP sur TSN 4 et TSN 5. Vous pouvez également diffuser toute la course en ligne. avec l’application TSN sur votre smartphone et autres appareils mobiles.

Si vous avez déjà coupé le cordon et que vous souhaitez regarder le Grand Prix du Brésil en ligne, vous pouvez accéder à TSN pour aussi peu que 4,99 $ pour un pass journalier TSN Direct ou 19,99 $ pour un abonnement mensuel en streaming.

Diffusez en direct le Grand Prix du Brésil au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques disposant d’un abonnement à Sky Sports pourront regarder le Grand Prix du Brésil de cette année sur la chaîne dédiée Sky Sports F1 du réseau à partir de 17 heures GMT. Cependant, vous pouvez également diffuser la course complète sur votre smartphone ou votre tablette avec l’application Sky Go.

Vous ne voulez pas souscrire à un long contrat Sky Sports juste pour regarder le Grand Prix du Brésil, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder la course en direct sur NOW TV avec un Sky Sports Day Pass pour 9,98 £ ou un Sky Sports Two Month Pass pour 25,99 £. NOW TV vous permettra également de diffuser la course sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de streaming.

Comment regarder le Grand Prix du Brésil en Australie

Si vous habitez en Australie et que vous disposez d’un forfait câble Foxtel, vous pourrez regarder le Grand Prix du Brésil sur Fox Sports à partir de 3h55 AEST / 1h55 AWST tôt lundi matin. Cependant, si vous manquez la course, il y aura des rediffusions plus tard dans la journée à 13h AEST / 11h AWST et à 17h30 AEST / 15h30 AWST.

Pas intéressé à vous inscrire au câble pour regarder le Grand Prix du Brésil ? Ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder l’intégralité de l’événement en ligne sur Kayo Sports. Le service coûte entre 25 $ et 35 $ par mois selon le forfait que vous choisissez, mais les nouveaux clients peuvent profiter de l’essai gratuit de 14 jours de Kayo Sports pour regarder le Grand Prix du Brésil 2021.

Comment regarder le Grand Prix du Brésil de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le Grand Prix du Brésil aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la course de cette année lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.