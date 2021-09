Diffusion en direct de FROGGER: regardez le nouveau jeu télévisé de Peacock en ligne de n’importe où

Le jeu d’arcade emblématique de Konami des années 80 a été réinventé en tant que jeu télévisé et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la nouvelle série Peacock Original FROGGER en ligne.

Frogger est resté un phénomène mondial depuis son introduction par Konami en 1981 et depuis, le jeu est devenu une franchise avec une bibliothèque de plus de 30 titres sur diverses plateformes.

Tout comme dans le jeu d’arcade où les joueurs doivent aider une grenouille à naviguer à travers une variété de parcours remplis d’obstacles, le jeu télévisé FROGGER donnera vie à cette franchise populaire sur un parcours épique. La première saison de l’émission, qui comportera 13 épisodes d’une heure, verra les concurrents tenter de se frayer un chemin à travers douze parcours d’obstacles scandaleux connus sous le nom de “passages” dans le monde de Frogger.

Les concurrents de partout aux États-Unis devront éviter la circulation, sauter par-dessus des alligators claquants et sauter par-dessus des hippopotames affamés pour se frayer un chemin jusqu’à la fin du parcours. Cependant, pour ce faire, ils devront être compétents, forts, utiliser la stratégie et résoudre les problèmes. Quiconque parvient à la fin du cours, chaque épisode remportera 100 000 $.

L’acteur et comédien Damon Wayans Jr. sera l’hôte de FROGGER, mais il sera rejoint par l’animateur de télévision, le diffuseur et la personnalité médiatique de Good Morning Football, Kyle Brandt, qui sera le co-animateur de l’émission.

Que vous ayez grandi en jouant à Frogger dans l’arcade ou même sur un Commodore 64 ou un Atari 2600, nous vous montrerons comment regarder le nouveau jeu télévisé de Peacock FROGGER en ligne depuis n’importe où dans le monde.

FROGGER – Quand et où ?

Le nouveau jeu télévisé FROGGER basé sur le jeu d’arcade classique de Konami sera présenté en première le jeudi 9 septembre sur Peacock. Les trois premiers épisodes de FROGGER seront disponibles pour regarder en même temps sur le service de streaming de NBCUniversal tandis que les 10 épisodes restants de l’émission seront diffusés chaque semaine chaque jeudi.

Comment regarder FROGGER aux États-Unis

Les téléspectateurs américains pourront regarder les trois premiers épisodes de FROGGER d’une durée de trois heures lors de la première du nouveau jeu télévisé le jeudi 9 septembre sur Peacock. Si vous n’êtes pas encore abonné à Peacock, vous devrez soit vous inscrire à Peacock Premium, soit à Peacock Premium Plus pour regarder l’émission en ligne. Alors que Peacock Premium coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ pour l’année, le service de streaming sans publicité Peacock Premium Plus coûte 9,99 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année.

Regardez FROGGER de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder FROGGER aux États-Unis plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder le nouveau jeu télévisé basé sur le jeu d’arcade classique lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

