Diffusion en direct de Gênes contre Sampdoria, chaîne de télévision, heure de début, programmation, comment regarder la Serie A

Gênes rencontrera la Sampdoria en Serie A vendredi après-midi depuis le Stadio Luigi Ferraris. Gênes occupe la 19e place de la division et a désespérément besoin d’une victoire pour rester en dehors de la zone de relégation. Pendant ce temps, la Sampdoria est 15e et compte 15 points lors de ses 16 premiers matchs.

Cela devrait être une belle journée de football, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action de Serie A aujourd’hui !

Gênes contre Sampdoria

Lorsque: vendredi 10 décembre

Temps: 14 h 45 HE

Chaîne TV: Paramount Plus (exclusif)

Direct: Paramount+ (Essayez 1 mois de Paramount+ gratuit)

Compositions de départ en Serie A

Composition de départ possible à Gênes :

Sirigu ; Vasquez, Bani, Biraschi ; Ghiglione, Touré, Behrami, Hernani, Cambiaso ; Bianchi, Ekuban

Composition de départ possible de la Sampdoria :

Audero ; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello ; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre ; Gabbiadini, Quagliarella

Serie A Cotes et lignes de paris

Les cotes de la Serie A sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour vendredi à 12h00 HE.

Gênes (+230) vs. Sampdoria (+135)

Envie d’action sur la Serie A ? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou d’autres dans CO, IN, NJ et WV.

Nous recommandons des opportunités intéressantes de visionnage/diffusion et de paris sportifs. Si vous vous inscrivez à un service en cliquant sur l’un des liens, nous pouvons gagner une commission de parrainage. Les rédactions sont indépendantes de cette relation et n’ont aucune influence sur la couverture médiatique.