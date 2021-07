Diffusion en direct de Hongrie F1: comment regarder le Grand Prix de Hongrie en ligne de n’importe où

Mercedes avait besoin de quelque chose de sismique pour revenir dans la course au championnat, et c’est exactement ce qu’ils ont obtenu à Silverstone, Max Verstappen se classant deuxième dans une collision au premier tour avec Lewis Hamilton, alors que Sergio Perez a terminé dans le top 10 après un sprint désastreux . Cela signifie que Hamilton est de retour dans le jeu, et les relations entre lui et Verstappen, et Mercedes et Red Bull, sont au plus bas. Suivez notre guide pour diffuser en direct la F1 et regardez le Grand Prix de Hongrie 2021 en ligne où que vous soyez.

L’approche ultra-agressive de Verstappen signifie qu’un accident s’est produit toute la saison, Hamilton réussissant bien à éviter le Néerlandais à plusieurs reprises. Cependant, le septuple champion ne pouvait tout simplement pas se permettre de prendre des mesures évasives au GP de Grande-Bretagne, bien que ce ne soit bien sûr pas la façon dont Christian Horner et son pilote le voient.

A partir de maintenant, c’est absolument personnel.

Hamilton a été une force dominante au Hungaroring, remportant les trois derniers GP de Hongrie et huit au total. Il sera soutenu par sa brillante victoire devant un public fanatique, mais son rival pour le titre sera déterminé à se venger.

Nous attendons des feux d’artifice ce week-end, alors lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de F1 et de regarder le Grand Prix de Hongrie en ligne. Suivez toute l’action du GP de Hongrie de F1 du début à la fin – y compris des détails sur la façon de regarder les qualifications et les entraînements – à l’aide de ce guide.

Diffusion gratuite en direct de F1 : où pouvez-vous regarder gratuitement le GP de Hongrie

Plusieurs pays à travers le monde ont le droit de montrer une partie de l’action de F1 à la télévision gratuite.

Une liste complète des streamers gratuits peut être trouvée sur notre guide dédié sur la façon de regarder la F1, où vous verrez que vous pouvez regarder le GP de Hongrie en direct gratuitement en Hongrie sur M4 Sport et en Autriche sur Servus LA TÉLÉ.

Et si vous voyagez actuellement à l’étranger en dehors de votre pays et que vous souhaitez vous connecter à votre couverture familière de la Hongrie en Formule 1, vous pouvez utiliser un VPN pour le faire comme expliqué ci-dessous – nous considérons ExpressVPN comme le meilleur fournisseur, qui a un excellent bilan pour débloquer des flux géo-restreints.

Comment diffuser en direct la F1 depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes à l’étranger pour le GP de Hongrie de ce week-end, vous constaterez probablement que vous ne pourrez pas accéder à votre couverture habituelle en Formule 1 comme vous le feriez chez vous. Ce n’est pas nécessairement une cause d’alarme, mais plutôt le résultat d’un blocage géographique – mieux compris comme des frontières numériques qui restreignent certains services et contenus à certaines parties du monde.

Heureusement, il existe un moyen pratique de contourner cela sous la forme d’un VPN. Il s’agit d’un logiciel astucieux qui vous permet de contourner ces frontières numériques, vous permettant ainsi de faire le tour du monde et d’accéder toujours à votre flux en direct F1 préféré. C’est une solution de contournement tout à fait légale, très abordable et très facile à utiliser – permettez-nous d’en expliquer plus.

Utilisez un VPN pour regarder une diffusion en direct 2021 F1 de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez un 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rembourseront sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Regarder sur F1 TV

Si vous êtes un passionné de F1, vous connaissez probablement déjà F1 TV – c’est le service de streaming auquel vous abonner pour toutes les meilleures actions en direct, les meilleurs moments, les rediffusions de courses classiques et bien plus encore – vous pouvez vous inscrire sur son site Internet.

La plupart des gens voudront opter pour F1 TV Pro, qui est le moyen de diffuser en direct tous les Grands Prix de F1 dans leur intégralité, ainsi que F2, F3 et Porsche Supercup. Les prix diffèrent d’un pays à l’autre – c’est 79,99 $ aux États-Unis, par exemple – et certains vous permettent même d’essayer avec un essai gratuit de 7 jours!

Notez simplement que toutes les régions n’ont pas de forfait TV F1 avec une couverture en direct du Grand Prix, le Royaume-Uni et l’Australie étant des exceptions notables. Mais cela laisse encore des gens aux États-Unis, au Canada, en France, aux Pays-Bas, au Brésil et bien plus encore.

Calendrier du Grand Prix de Hongrie F1 2021

Entraînement 1 – vendredi 30 juillet à 10h30 BST / 11h30 CET / 5h30 HE / 2h30 PT Pratique 2 – vendredi 30 juillet à 14h BST / 15h CET / 9h HE / 6h PT Pratique 3 – samedi 31 juillet à 11h BST / 12h CET / 6h HE / 3h HPQualification – Samedi 31 juillet à 14h BST / 15h CET / 9h HE / 6h PTGP de Hongrie 2021 – Dimanche 1er août à 14h BST / 15h CET / 9h HE / 6h PT

Comment regarder le Grand Prix de Hongrie : diffuser en direct la F1 au Royaume-Uni

Sky a les droits sur la Formule 1 au Royaume-Uni, ce qui signifie que vous pourrez regarder le Grand Prix de Hongrie sur Sky Sports. Les abonnés peuvent également regarder en déplacement à l’aide de l’application Sky Go, disponible sur presque tous les téléphones, tablettes, ordinateurs portables, PC et consoles modernes.

Pour ceux qui n’ont pas Sky, la meilleure option est un pass mensuel Now TV Sky Sports, qui comprend les 11 chaînes.

La couverture du GP de Hongrie commence sur Sky Sports F1 à 10h BST le vendredi pour les premiers essais, à 10h45 le samedi pour les essais 3, à 13h pour les qualifications et à 12h30 le dimanche pour le Grand Prix de Hongrie lui-même, qui commence à 14h.

Pour accéder à votre service de streaming habituel depuis l’extérieur du Royaume-Uni, vous devrez télécharger un bon VPN comme détaillé ci-dessus.

Diffusion en direct de F1 : comment regarder le Grand Prix de Hongrie aux États-Unis

Aux États-Unis, c’est ESPN qui offre une couverture complète de la saison 2021 de F1 et diffuse en direct le Grand Prix de Hongrie, ainsi que les très importantes séances de qualification et d’essais.

Si vous l’avez dans le cadre d’un forfait câblé, vous pourrez diffuser l’action directement via le site Web ESPN.

Les coupe-câbles ont également de la chance, car vous pouvez obtenir ESPN sans avoir un paquet de câbles coûteux.

Parmi les options nombreuses et variées, la meilleure pour les fans de Formule 1 souhaitant regarder un flux en direct de F1 est Sling TV, dont le forfait Sling Orange propose des chaînes ESPN pour seulement 35 $ par mois – économisez gros avec le dernier accord Sling TV où vous pouvez obtenir votre premier mois pour seulement 10 $ !

Alternativement, fuboTV est un service de remplacement de câble de bout en bout encore plus complet, qui offre ESPN et plus de 120 autres chaînes sur des plans à partir de 64,99 $ par mois.

Et, comme décrit ci-dessus, vous préférerez peut-être donner F1 TV et son essai gratuit à essayer si tout ce qui vous intéresse vraiment, c’est le premier sport automobile au monde.

Grand Prix de Hongrie F1 2021 : horaires américains et couverture télévisée

Ce dimanche, vous pouvez regarder le Grand Prix de Hongrie en direct à partir de 9 h HE / 6 h HP sur ESPN (le montage commence à 7 h 30 HE / 4 h 30 HP), tandis que les qualifications seront diffusées en direct à la télévision à 8 h 55 HE / 5 h 55 HP samedi à venir. d’un départ à 9h HE / 6h PT.

Pour les vrais passionnés, les séances d’entraînement seront diffusées juste avant les heures de début indiquées ci-dessus.

Regardez une diffusion en direct du Grand Prix de Hongrie F1 à l’étranger

Les abonnés nouveaux ou existants aux services de streaming américains peuvent toujours accéder à la plate-forme de leur choix depuis l’étranger en vérifiant un VPN de qualité et en suivant les instructions ci-dessus.

Comment regarder le GP de Hongrie 2021 : diffusion en direct de la F1 au Canada

Aussi bien que le service officiel de télévision F1 (comme décrit ci-dessus), vous pouvez regarder le GP de Hongrie et toutes les autres actions de F1 2021 sur TSN en anglais ou RDS en français – mais ce sont des chaînes premium qui viennent généralement avec un bouquet de télévision payante.

Si vous les obtenez dans le cadre de votre accord de câble, vous pourrez simplement vous connecter avec les détails de votre fournisseur et accéder à un flux en direct F1.

Si vous n’avez pas de câble, vous serez bien servi par leurs plateformes numériques. Les services de streaming TSN Direct et RDS Direct ne coûtent que 4,99 $ CA par jour ou (bien meilleure valeur) 19,99 $ par mois.

Le Grand Prix de Hongrie débutera à 9h HE / 6h PT ce dimanche, avec des qualifications le samedi à 9h HE / 6h PT. Les heures d’entraînement sont indiquées ci-dessus et une couverture est également proposée, mise en ligne juste avant le début de chaque session.

N’oubliez pas que vous pouvez emporter votre service de streaming sportif préféré avec vous partout où vous allez – essayez simplement notre VPN classé n°1 100 % sans risque pendant 30 jours et suivez les instructions ci-dessus.

Comment regarder la F1 et obtenir une diffusion en direct du Grand Prix de Hongrie en Australie

Les fans australiens de F1 doivent se préparer pour un retard, car le GP de Hongrie commence à 23 heures AEST dimanche soir.

La chaîne de télévision payante Fox Sports retransmet toutes les courses de la saison 2021 de Formule 1 Down Under, y compris toutes les actions du Grand Prix de Hongrie de ce week-end.

Mais si vous n’avez pas Fox dans le cadre d’un forfait de télévision payante, votre meilleure option est peut-être de vous inscrire au programme en plein essor. Kayo Sports service de diffusion en continu.

Il ne comporte aucun contrat de verrouillage et vous donne accès à plus de 50 autres sports, dont le cricket, la LNR, le football… la liste est longue ! Pratique si vous ne voulez pas vous lancer dans la Fox.

Mieux encore, Kayo propose une Essai GRATUIT de deux semaines!

Après cela, le forfait Kayo Sports Basic coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser simultanément sur deux appareils. Le service propose également un forfait Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

N’oubliez pas que vous pouvez également emporter votre couverture à l’étranger. Pour ceux qui souhaitent regarder des émissions sportives à domicile depuis l’étranger, un bon VPN est la solution.

Comment obtenir une diffusion en direct du GP de Hongrie F1 en Nouvelle-Zélande

Le GP de Hongrie commence à un moment délicat pour les fans de F1 basés en Nouvelle-Zélande, les lumières devant s’éteindre à 1h du matin NZST dimanche soir/lundi matin.

Spark Sport présente toutes les courses de F1 de cette saison. Cela coûte généralement 19,99 $ par mois, mais si vous voulez juste assister à une course gratuitement, vous avez de la chance, car il y a un essai gratuit de 7 jours.

En plus de l’action F1, vous obtenez également The Hundred, une multitude de matchs de cricket des Black Caps et de l’Angleterre, l’action de basket-ball NBA des États-Unis et le football EPL.

Spark Sport est disponible via les navigateurs Web sur votre PC ou Mac, ainsi que sur les appareils mobiles Apple et Android, Chromecast, Apple TV, certains téléviseurs Samsung, Sony, Panasonic et LG et certains streamers Freeview.

Si vous êtes à l’étranger et que vous souhaitez vous connecter pour regarder votre abonnement, vous pouvez le faire en utilisant l’une de nos meilleures recommandations VPN.

