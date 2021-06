Diffusion en direct de la conférence de presse, heures de début et plus encore – .

L’E3 2020 a été annulé en raison de la pandémie, mais l’émission fait un retour triomphal en 2021 en tant qu’événement entièrement numérique. Bon nombre des plus grands noms de l’industrie sont de retour, notamment Microsoft, Nintendo, Ubisoft et Square Enix, qui prévoient tous d’organiser leurs propres conférences de presse virtuelles au cours du salon, qui commence le samedi 12 juin.

Nous avons rassemblé un calendrier de toutes les conférences de presse ci-dessous, et bien que plusieurs éditeurs et développeurs aient annoncé le calendrier de leurs événements, d’autres ne l’ont pas fait, nous continuerons donc à mettre à jour cette liste tout au long de la semaine à mesure que plus de détails seront confirmés par les entreprises.

Meilleure offre du jour Argent gratuit! Achetez une carte-cadeau électronique de 40 $+ avec le code promotionnel GIFTFORPD21, obtenez un crédit gratuit de 10 $ (membres Prime uniquement) Prix : Dépensez 40 $+, obtenez 10 $ ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : GIFTFORPD21 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

samedi 12 juin

La diffusion officielle de l’E3 2021 débutera le dimanche 12 juin avec une pré-émission à partir de 10h00 PT / 13h00 HE, animée par Alex «Goldenboy» Mendez, Jacki Jing et Greg Miller. Nous verrons également des conférences de presse d’Ubisoft et Gearbox Entertainment.

Ubisoft en avant

La conférence de presse E3 2021 d’Ubisoft sera diffusée samedi. Source de l’image : Ubisoft

L’événement de révélation de jeu renommé d’Ubisoft revient pour une autre édition à l’E3 2021. Il y aura une pré-émission d’une heure à 11h00 PT avec des nouvelles et des mises à jour concernant For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs: Legion, et plus . Puis à 12h00, heure du Pacifique, le spectacle commence pour de bon, et nous nous attendons à en savoir plus sur des jeux inédits tels que Far Cry 6 et le nouveau Rainbox Six.

Divertissement de boîte de vitesses

Il va y avoir un film basé sur Borderlands. Source de l’image : boîte de vitesses

En fait, nous ne savons pas trop à quoi nous attendre de la conférence de presse de Gearbox Entertainment (y compris quand elle commence), mais d’après un récent tweet du PDG Randy Pitchford, il semble que nous devrions nous attendre à voir une nouvelle franchise du développeur Borderlands.

dimanche 13 juin

Dimanche s’annonce comme la journée la plus chargée de l’E3 2021, avec Microsoft, Square Enix et Warner Bros. chacun étant prêt à monter sur scène avant la fin de la journée. Le PC Gaming Show et le Future Gaming Show seront également de retour dimanche, aux côtés des présentations de Back 4 Blood et 24 Entertainment. La pré-émission de diffusion commence à 8h45 PT / 11h45 HE, si vous souhaitez vous connecter pour cela.

Vitrine des jeux Xbox et Bethesda

Xbox et Bethesda s’associent pour une vitrine à l’E3 2021. Source de l’image : Microsoft

Xbox a finalisé l’acquisition de ZeniMax Media, la société mère de Bethesda Softworks, plus tôt cette année. En conséquence, les deux ont décidé de faire équipe pour une méga-conférence à l’E3 2021. L’événement commencera à 10h00 HE, et Microsoft dit qu’il durera 90 minutes. Halo Infinite sera probablement la pièce maîtresse, mais nous pourrions avoir un aperçu de Starfield de Bethesda ou des prochains Elder Scrolls.

Square Enix présente

La conférence de presse E3 de Square Enix sera diffusée dimanche. Source de l’image : Square Enix

L’éditeur japonais suivra Microsoft avec sa propre conférence de presse à 12h15 PT, et contrairement à Microsoft, Square Enix nous a en fait donné une idée de ce qui sera présenté au salon. Nous aurons des mises à jour sur Babylon’s Fall, Life is Strange: True Colors et Marvel’s Avengers. Il y a aussi des rumeurs suggérant que nous pourrions voir un jeu des Gardiens de la Galaxie d’Eidos-Montréal.

Lundi 14 juin

La pré-émission de diffusion commence à 8 h 00 PT / 11 h 00 HE le lundi, mais le reste de l’horaire est encore un peu mystérieux. Nous savons que Mythical Games, Freedom Games, Razer et Capcom diffuseront tous des présentations tout au long de la journée, mais nous ne savons pas encore quand. Take-Two organisera une « débat sur la diversité, l’équité et l’inclusion » et Verizon et Intellivision seront présentés.

Mardi 15 juin

L’E3 2021 se termine en beauté, car le plus grand Nintendo Direct de l’année de Nintendo aura lieu mardi. Nous pouvons également nous attendre à des événements de Bandai Namco, Yooreka Games et GameSpot. La diffusion avant le spectacle commence à 8 h 00 PT / 11 h 00 HE.

Nintendo Direct

La diffusion en direct de l’E3 2021 de Nintendo commencera mardi matin. Source de l’image : Nintendo

Connectez-vous à 9h00 PT pour un Nintendo Direct qui présentera «environ 40 minutes d’informations axées exclusivement sur les jeux Nintendo Switch sortis principalement en 2021». En d’autres termes, il semble que nous ne devrions pas nous attendre à des nouvelles de la rumeur sur la Nintendo Switch Pro, mais nous aurons peut-être enfin une date de sortie pour la suite de Breath of the Wild qui a été annoncée il y a deux ans. De plus, nous attendons toujours d’en savoir plus sur Metroid Prime 4, Splatoon 3 et plus encore.

Meilleure offre du jour Les acheteurs envahissent Amazon pour obtenir ces prises intelligentes les plus vendues pour 4,37 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 17,49 $ Vous économisez : 7,50 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission