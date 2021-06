Diffusion en direct de la Copa America 2021: comment regarder chaque match en ligne de n’importe où

C’est un été à savourer pour les fans de soccer cloués au canapé. Avec l’Euro 2020 qui bat son plein à l’autre bout du monde, son équivalent sud-américain se déroulera au même moment.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de chaque match de la Copa America 2021, peu importe où vous vous trouvez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Alors que l’Euro peut se vanter d’avoir des artistes comme Ronaldo, Harry Kane et Kylian Mbappé, la Copa America peut affirmer qu’elle aura les plus grands artistes du jeu montrant leurs compétences, avec Neymar, Lionel Messi et Luis Suarez tous prêts à honorer le tournoi .

Initialement prévu pour avoir lieu en Colombie, des manifestations majeures contre le gouvernement ont vu le tournoi déplacé en Argentine, uniquement parce que l’augmentation du nombre de COVID a forcé un autre changement de plan, la compétition traversant à nouveau une frontière et devant maintenant se dérouler de manière quelque peu controversée dans Brésil.

Le pays hôte remplaçant est le favori avant le tournoi et cherchera à conserver le trophée après avoir battu le Pérou lors de la finale 2019 il y a deux ans.

L’Argentine, qui cherche à remporter le trophée pour la première fois depuis 1993, tentera de renverser ses grands rivaux, Lionel Messi espérant désespérément mener son équipe à la gloire lors de ce qui pourrait être la dernière apparition de la star de Barcelone dans le tournoi.

Lisez la suite pour votre guide complet pour regarder la Copa America 2021 en ligne et diffusez en direct chaque match gratuitement.

Copa America 2021 : où et quand ?

Se déroulant entre le 13 juin et le 11 juillet 2021, le tournoi de cette année sera désormais organisé au Brésil après un départ tardif de l’Argentine en raison de problèmes de coronavirus.

Les matchs se joueront à Brasilia, Goiânia, Cuiabá et Rio de Janeiro, la finale devant se dérouler dans l’emblématique stade Maracanã.

Le programme complet des matchs est disponible en bas de page.

Regardez la Copa America 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la Copa America 2021 plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder un match, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder la Copa America 2021 en ligne aux États-Unis

Fox Sports détient les droits exclusifs de diffusion en anglais des matchs de la Copa America 2021 aux États-Unis.

Si vous êtes abonné au réseau dans le cadre de votre forfait câble, vous pouvez diffuser toute l’action via sa plate-forme de streaming.

Si vous n’êtes pas un client de télévision par câble, consultez le service de diffusion en continu FuboTV qui propose une multitude de chaînes de télévision premium, dont Fox Sports. Mieux encore, si vous êtes nouveau sur le service, vous pouvez profiter d’un essai gratuit de 7 jours. Une fois l’essai terminé, le service coûte 65 $ par mois pour 120 chaînes.

Télé Fubo



Étant donné que FuboTV diffuse Fox Sports, vous pouvez l’utiliser pour écouter et regarder l’action en direct de la Copa America de n’importe où, que ce soit votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre téléviseur.

À partir de 64,99 $ par mois chez Fubo

Comment diffuser GRATUITEMENT la Copa America 2021 en direct au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques peuvent regarder toute l’action de la Copa America 2021 gratuitement en direct sur la BBC. Le radiodiffuseur de service public diffusera également chaque match via son service de streaming BBC iPlayer pour les titulaires de licence de télévision britannique.

Si vous n’êtes pas dans le pays pendant la Copa America, l’utilisation d’un VPN vous permettra de regarder chaque match comme vous le feriez si vous étiez à la maison.

BBC iPlayer



Diffusez gratuitement en ligne la couverture de la Copa America par la BBC avec BBC iPlayer.

Gratuit sur BBC iPlayer

Diffusion en direct de la Copa America 2021 en direct en Australie

Footy mad Aussies peut regarder les 51 matchs de la Copa America 2021 en direct via Optus Sport. La couverture d’Optus est disponible pour diffuser via mobile et tablette avec l’application du réseau, tandis que les coupe-câbles peuvent également accéder au service sur Fetch TV, Chromecast ou Apple TV.

Optus Sport



Optus Sport est votre référence pour la couverture Euro 2020 en Australie. Vous pouvez vous abonner mensuellement pour 15 $ ou payer pour un an à l’avance à 139 $ pour économiser un peu d’argent.

15 $ par mois chez Optus Sport

Diffusion en direct de la Copa America 2021 au Canada

Les téléspectateurs canadiens pourront regarder chaque match de la Copa America 2021 via la chaîne en langue espagnole Univision. La couverture du réseau peut également être regardée via son service de streaming Univision Now.

Copa America 2021 : programme complet

Toutes les heures en ET.

13 juin

Brésil vs Venezuela, 17h Colombie vs Equateur, 20h

14 juin

Argentine vs Chili, 17h Paraguay vs Bolivie, 20h

17 juin

Colombie vs Venezuela, 17h Pérou vs Brésil, 20h

**18 juin*8

Chili vs Bolivie, 17h Argentine vs Uruguay, 20h

20 juin

Venezuela vs Equateur, 17h Colombie vs Pérou, 20h

le 21 juin

Uruguay vs Chili, 17h Argentine vs Paraguay, 20h

23 juin

Équateur vs Pérou, 17h Brésil vs Colombie, 20h

24 juin

Bolivie vs Uruguay, 17h Chili vs Paraguay, 20h

27 juin

Équateur vs Brésil, 17h Venezuela vs Pérou, 20h

28 juin

Uruguay vs Paraguay, 17h Argentine vs Bolivie, 20h

2 juillet

3 juillet

4 juillet

Quart de finale 3, 18h Quart de finale 4, 21h

6 juillet

7 juillet

10 juillet

Match pour la troisième place, 18h Finale, 20h

