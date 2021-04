Diffusion en direct de la finale de la Coupe Carabao: Comment regarder Man City vs Spurs dans la Coupe EFL en ligne de n’importe où

Ayant été impliqués dans cinq des sept dernières finales de la Coupe Carabao, qu’ils ont toutes remportées, les hommes de Pep Guardiola chercheront à étendre leur record de domination dimanche lors d’une confrontation contre une équipe de Tottenham qui traite toujours le départ de José Mourinho. Suivez notre guide ci-dessous pour savoir comment obtenir une diffusion en direct de la finale de la Coupe Carabao 2021 et regarder Man City vs Spurs en ligne, où que vous soyez dans le monde.

Les deux parties souhaiteront probablement que l’attention soit de retour sur le terrain et non dans la salle de conférence, City et les Spurs ayant tous deux été condamnés par les fans, les politiciens et les médias après avoir été révélés comme membres fondateurs de la malheureuse Super League européenne en échappée. .

Au milieu de ce tourbillon de négativité, les Spurs ont également décidé de limoger Mourinho plus tôt cette semaine à la suite d’une campagne décevante qui a laissé l’implication des clubs du nord de Londres dans le football européen la saison prochaine en grande partie reposant sur une victoire lors de la finale d’aujourd’hui.

Malgré tous les bouleversements et les protestations, les Spurs ont remporté leur premier match après Mourinho, le manager par intérim Ryan Mason supervisant une victoire 2-1 contre Brighton, menacée de relégation, mercredi soir.

Le test de dimanche pour le boss recrue Mason sera presque un défi beaucoup plus grand, Guardiola ayant l’intention de ne pas perdre un deuxième match à Wembley en une semaine.

City a vu leurs espoirs de réussir un quadruple sans précédent s’évanouir après avoir perdu 1-0 lors de leur affrontement en FA Cup contre Chelsea dans le stade emblématique dimanche dernier.

Ce match a également vu l’homme vedette Kevin De Bruyne prendre un coup qui l’a laissé comme un doute majeur pour cet affrontement.

Les Spurs ont des problèmes de blessures similaires, avec le skipper et attaquant talismanique Harry Kane également dans une course contre la montre pour se mettre en forme pour ce grand affrontement final de coupe.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de la finale de la Coupe Carabao 2021, où que vous soyez dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Man City vs Spurs: où et quand?

La finale de la Coupe Carabao 2021 se déroule à huis clos au stade de Wembley le dimanche 25 avril.

Le coup d’envoi est prévu à 16h30, heure locale, donc c’est à 11h30 HE, 8h30 PT, le départ pour les gens qui se connectent depuis les États-Unis et un coup d’envoi à 1h30 AEST le lundi matin pour ceux qui se connectent depuis l’Australie.

Comment regarder Man City vs Spurs en ligne aux États-Unis exclusivement sur ESPN

Le service d’abonnement en ligne ESPN + a les droits de diffusion exclusifs de la Carabao Cup aux États-Unis.Il ne vous coûtera que 5,99 $ par mois et vous permettra de regarder en ligne ainsi que via son application mobile et ses applications de diffusion TV sur Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox.

La finale d’aujourd’hui à Wembley débutera aux États-Unis à 11h30 HE / 8h30 PT.

ESPN +



ESPN + vous permettra de diffuser en ligne le football de la Coupe Carabao. Inscrivez-vous maintenant pour 5,99 $ par mois ou groupez avec Disney + et Hulu pour 13,99 $ par mois.

5,99 $ par mois chez ESPN +

Comment regarder Man City vs Spurs en ligne au Royaume-Uni

Vous devrez être un client de Sky Sports pour regarder la finale de la Coupe Carabao de cette année au Royaume-Uni. La couverture commence sur Sky Sports Football à partir de 16 heures BST le dimanche après-midi.

Si vous ne voulez pas vous inscrire à Sky juste pour regarder ce jeu, vous pouvez toujours le regarder sur NOW (anciennement Now TV) avec un pass journalier Sky Sports pour 9,99 £.

NOW Sports Membership



Regardez la couverture de Sky Sports de la finale de la Coupe Carabao en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’une journée pour 10 £ ou obtenez un pass mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ chez MAINTENANT

Diffusion en direct de la finale de la Coupe Carabao 2021 en Australie

Si vous prévoyez de regarder la finale de la Coupe Carabao Down Under, vous devrez être abonné à beIN Sports car le réseau détient les droits exclusifs de diffusion en direct du tournoi pour l’Australie.

Vous devrez également être prêt à vous connecter à 1h30 AEST pour le coup d’envoi.

Diffusion en direct de The Man City vs Spurs en direct au Canada GRATUITEMENT

Les amateurs de soccer canadiens pourront regarder le match phare de dimanche sur le service de diffusion en continu DAZN, avec le coup d’envoi prévu à 11 h 30 HE / 8 h 30 HP dimanche matin.

Pour les nouveaux utilisateurs du service, vous pouvez regarder le match de dimanche gratuitement car DAZN offre une option de remboursement de 30 jours. Vous devrez vous inscrire au service, mais si vous ne l’aimez pas, vous pouvez récupérer votre argent dans un délai d’un mois après votre inscription.

DAZN



DAZN est le berceau de la couverture de football de la Premier League au Canada parmi de nombreux autres sports. Essayez-le gratuitement pendant un mois, puis ne payez que 20 $ par mois par la suite, ou 150 $ pour l’année.

20 $ par mois chez DAZN

Regardez la finale de la Coupe Carabao 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la finale de la Coupe EFL 2021 plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Man City vs Spurs, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous essayez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un autre qui se trouve dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

